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Британцы рассказали об отправке наличных долларов для Асада

Британцы рассказали об отправке наличных долларов для Асада - 16.12.2024 Украина.ру

Британцы рассказали об отправке наличных долларов для Асада

Центробанк Сирии отправлял в Москву наличные доллары и евро. Об этом сообщило британское издание Financial Times.

2024-12-16T09:41

2024-12-16T09:41

2024-12-16T09:41

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По сведениям источника издания, с марта 2018 года по сентябрь 2019 года наличность в долларах и евро перевозилась сирийским Центробанком в столицу России на самолётах. Был осуществлён 21 рейс при том, что в самой Сирии наблюдался дефицит иностранной валюты и резервы сирийского госрегулятора были почти исчерпаны.По данным издания, в Москву перевозились наличные купюры в 100 долларов и 500 евро. Всего было перевезено 250 миллионов долларов в эквиваленте.Британское издание сообщило также, что вывезенные деньги семья сирийского президента Башара Асада размещала в российских банках и использовала для покупок недвижимости в России.Тем временем захватившие власть в серии группировки делят власть и ищут "миллиарды Асада". Сам сирийский президент вылетел в Москву из Дамаска после того, как 8 декабря столица сирийского государства оказалась в окружении вооружённых формирований исламистов, протурецких и курдских формирований, а армия Сирии продемонстрировала нежелание воевать и разбежалась.Мнение эксперта на эту тему: "К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Уроки истории для Газы и Сирии. Ближний Восток в ожидании мира

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