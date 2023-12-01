https://ukraina.ru/20231201/1051654565.html

Книжная ярмарка non/fictio№25: Русские комиксы, китайские страсти, герои Донбасса и бессменный Пелевин

Книжная ярмарка non/fictio№25: Русские комиксы, китайские страсти, герои Донбасса и бессменный Пелевин - 01.12.2023 Украина.ру

Книжная ярмарка non/fictio№25: Русские комиксы, китайские страсти, герои Донбасса и бессменный Пелевин

В четверг, 30 ноября, в Гостином Дворе в Москве открылась ежегодная международная ярмарка интеллектуальной литературы — всегда сенсационное и по-настоящему грандиозное культурное мероприятие

2023-12-01T12:10

2023-12-01T12:10

2023-12-01T12:15

культура

эксклюзив

книги

литература

донбасс

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051655316_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_f2240452c7ae51da10b640fd45aa2e6f.jpg.webp

Ярмарка продлится до третьего декабря, но даже тому, кто проведет в Гостином Дворе все четыре дня, совершенно точно не удастся посетить все выставки, презентации и лектории: программа необъятна.Сама по себе ярмарка, под элегантно сверкающим сводом Гостиного Двора, напоминает лабиринт: длинные ряды палаток, залов, выставок, фотозон, кофе-поинтов ведут тебя к следующим, пока взгляд не зацепится за что-нибудь особенно привлекательное. А он обязательно зацепится: каждый из участников ярмарки — университет, издательство, книжный клуб сходятся в ожесточенной интеллектуальной дуэли за внимание покупателя.Хотя вернее и честнее будет сказать — гостя. К тебе действительно не относятся как к покупателю и не пытаются заставить что-нибудь непременно купить. На слова о том, что делать покупки я не собираюсь, а пришла, чтобы написать репортаж, в каждом уголке ярмарки мне начинали с энтузиазмом рассказывать о своих новинках и эксклюзивах.Некоторые издательства привлекли для большей зрелищности аниматоров в исторических костюмах, компания Bookmate приготовила литературный квест, онлайн-библиотека "Прочитано" - диджитал развлечения.На мероприятиях в первый же день ярмарки было заметно, что организаторы и спикеры немного обескуражены (в хорошем, разумеется, смысле), каким людным вышло мероприятие. Касалось это абсолютно каждого лектория: встречи с писателем Юрием Поляковым, презентовавшим свой ностальгический цикл книг "Совдетство", с японской писательницей Рёко Секигути, которая рассказала не только о своей книге "961 день в Бейруте", но и о дружбе с российскими писателями, и совместных проектах.Встреча, посвященная советской супер-звезде Муслиму Магомаеву, презентация книги, в которой собраны письма Антона Павловича Чехова артистам МХАТ, исторические романы о религиозных войнах во Франции XVI века, диджитализация литературы, мастер-класс игры на укулеле, дискуссии о кино, жизненном пути Иосифа Сталина и Виктора Цоя, и даже легенды о древнерусском зельеварении — мероприятия в самом деле на любой вкус, и это только малая часть из них.Что читают россиянеПиар-центр книжного магазина "Читай-город" подготовил брифинг о литературных трендах 2023 года — что больше всего читали и покупали россияне в этом году. Результаты вышли любопытные: в топ-10 самых часто покупаемых книг попала и вечная классика ("1984" Джорджа Оруэлла, "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда), детская книга о Чебурашке, интерес к которой очевидно подогрела экранизация Дмитрия Дьяченко, книги по популярной психологии, "Искусство любить" Эрика Фромма и сенсация года — фэнтезийный роман китайской писательницы Мосян Тунсю"Благословение небожителей": он стал хедлайнером и красовался на самом видном месте почти каждого издательства — участника ярмарки.Самыми популярными авторами, не нарушая давно сложившихся традиций, оказались Фёдор Достоевский, Эрих Мария Ремарк и Агата Кристи,а три самых популярных современных романа — уже упомянутый "Благословение небожителей", "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина и хоррор "Пять ночей у Фредди" Киры Брид-Райсли Коутон.Неожиданными для издателей оказались сами темы — так называемые макро-тренды, которые лидировали весь 2023 год:— Азия и все, что с ней связана, при чем речь идет и о таких странах, как Япония, Корея, Китай и Вьетнам, и о бывших советских среднеазиатских республиках: в топе оказалась книга "Мой Узбекистан", которая не слишком пользовалась популярностью в прошлые годы;— Популярная психология, самопознание и все в этом духе;— Патриотическая литература и все, что связано с народным фольклором (особенно интересно, что в России за год очень много покупали книги о культуре, быте и мифологии малых народов севера и Дальнего Востока);— Эзотерика и "домашняя магия", в особенности — трактование карт таро.Молодежную литературу в этом году взорвал жанр славянского фэнтези, а самым необычным среди литературы категории Yang Adult оказался небывалый интерес к комиксам и манге, но не только традиционным, японским, а отечественным. Комиксов на ярмарке было огромное количество, в российской культуре их популярность резко выросла благодаря фильмам Владимира Беседина по комиксам о майоре Громе.В "Читай-городе" рассказали интересный факт: в пестром калейдоскопе уже привычного тренда на популярную литературу в "легких" жанрах — фэндомам, супер-звездами которого в этом году становились герои картин Хаяо Миядзаки, фильма "Уэнсдэй" и корейской k-поп группы BTS, появились книги, посвященные русской фигуристке Александре Трусовой, написанные российскими и японскими авторами. А еще одним пугающе востребованным жанром оказался тру-крайм, в особенности книги белорусской журналистки Саши Сулим.Донбасс и войнаНакануне, перед открытием ярмарки, в телеграм-каналах активно обсуждали публикацию литературного критика Галины Юзефович, которая после начала военных действий уехала из России:"Дежурно возникают вопросы "можно ли выступать там, где через стенку от тебя выступают X, Y и Z” (о, они там в этот раз прямо ВЫСТУПАЮТ), а также, шире, "можно ли вообще выступать, когда" оставлю за скобками. Да, от этих вопросов никуда не деться. Нет, у меня нет на них правильного ответа — да даже такого, который бы устроил меня саму, тоже нет", - написала она (орфография сохранена).Прозаик и поэт Александр Пелевин виртуально ответил Юзефович:"Это еще и какой-то социальный расизм лютейший. "Да как смеют эти ватники сиволапые выступать там, где мы раньше были королями и богами". Ну вот так. Как-то так получилось, что "ватники сиволапые" - это еще и русский читатель. Извините уж, что мы у вас на паркете натоптали", - написал он в своем телеграм-канале.И поэты из Донбасса, а также — связанные с Донбассом и пишущие о войне действительно выступали. Издательство "Питер" открыло выставку с патриотической литературой, историческими очерками (довольно разных авторов: рядом представлены работы Клима Жукова, Николая Старикова, Александра Дюкова и Армена Гаспаряна, например), поэзией о Донбассе и Украине. Расположили эту выставку в довольно спорном соседстве с экспозицией екатеринбургского музея "Ельцин центр", в котором тоже собраны различные исторические монографии и мерч с цитатами из Конституции России.Донбасс представила на ярмарке поэт Анна Ревякина. Она презентовала три книги, собранные ею самой, но содержащие стихи самых разных авторов: "8 донбасских лет", "Великий блокпост" и "Герои".В каждом из сборников, рассказала Ревякина на презентации, есть сакральное число: 45 авторов одного из них символизируют тот самый, победный 1945-й год, 100 текстов другого — век, а может быть даже, целую эпоху, а 33 текста в ее поэме "Шахтерская дочь" намекают на 33 земных года жизни Иисуса Христа.Книга "Герои" на ярмарке была презентована впервые. Ревякина комментирует чувственно, но лаконично: "Герой сейчас только один — русский солдат. Тот, который держит Авдеевку и тот, который брал Бахмут."Стихи о Донбассе прозвучат на ярмарке снова 1 декабря, в пятницу: будет представлен трехтомник "#ЖивиДонбасс", "#ДонбассЖивет", "#ЮныйДонбасс", в презентации которого поучаствуют Александр Пелевин, Сергей Лукьяненко, Мария Семёнова, Вадим Панов.Прозвучит на ярмарке в этом году и Украина, точнее — ее западная часть, Галичина, в книге Мартина Поллака "Галиция. Путешествие в исчезнувший мир".ИзюминкаНеожиданности поджидают тех, кто спустится на книжной ярмарке на нулевой этаж — из любопытства или в кафе. Там, в "андеграудной" части non/fictio№25 настоящие сокровища советской контркультуры: виниловые пластинки классических рокеров, которые можно было достать только у фарцовщиков, раритет уже сегодняшнего дня — советские пластинки, истории о русском роке и панке, о Егоре Летове, Вене Д`ркине, молодом и протестном Борисе Гребенщикове*. Конечно, ничего из этого не запрещено, но атмосфера запретности и подполья добавляет пикантности.*Лицо выполнят функцию инагента в РФ

https://ukraina.ru/20221207/1041594985.html

https://ukraina.ru/20220620/1034188227.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, книги, литература, донбасс, москва