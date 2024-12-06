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США хотят "бросить" Украину на Евросоюз — Лавров
США хотят "бросить" Украину на Евросоюз — Лавров - 06.12.2024 Украина.ру
США хотят "бросить" Украину на Евросоюз — Лавров
Усталость от украинского конфликта наблюдается в некоторых столицах. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-12-06T07:32
2024-12-06T07:32
2024-12-06T07:32
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"Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это "дело" европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать", - сказал Лавров.Министр отметил, что Россия будет судить по конкретным шагам, при этом очевидно, что администрация действующего президента США Джо Байдена хотела бы оставить все на Дональда Трампа.Говоря о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, Лавров добавил, что не удивится, если Джонсон руководствовался "сиюминутным желанием" или какой-то долгосрочной стратегией, он не очень предсказуем.Подробнее об интервью Лаврова - в материале Павла Котова Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, сергей лавров, дональд трамп, борис джонсон, ес
Новости, США, Россия, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Борис Джонсон, ЕС
США хотят "бросить" Украину на Евросоюз — Лавров
Усталость от украинского конфликта наблюдается в некоторых столицах. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону