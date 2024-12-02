Коломойский* обвинил Зеленского в рейдерском захвате "Укрнафты" - 02.12.2024 Украина.ру
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Коломойский* обвинил Зеленского в рейдерском захвате "Укрнафты"
Коломойский* обвинил Зеленского в рейдерском захвате "Укрнафты" - 02.12.2024 Украина.ру
Коломойский* обвинил Зеленского в рейдерском захвате "Укрнафты"
Украинский олигарх Игорь Коломойский* в интервью агентству Укринформ обвинил Владимира Зеленского и его окружение в рейдерском захвате контроля над компаниями "Укрнафта" и "Укртатнафта"
2024-12-02T07:53
2024-12-02T07:59
новости
украина
игорь коломойский
россия
владимир зеленский
укрнафта
верховная рада
приватбанк
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Он напомнил, что решение об отчуждении акций "Укрнафты" принималось на ставке верховного главнокомандующего, но это не было решением военного командования.По его словам, летом 2022 года на тот момент замглавы Офиса Зеленского Ростислав Шурма предложил "добровольно" отказаться от акций "Укрнафты" и "Укртатнафты". Взамен предлагались "мировые соглашения" по судебным делам по искам "Приватбанка" к его бывшему основному акционеру Коломойскому."В начале этих переговоров мое гражданство Украины стало предметом этого шантажа, а после получения от меня отказа добровольно передать акции, президент тайно лишил меня гражданства. После этого у меня также отобрали акции "Укрнафты" и "Укртатнафты", а меня упекли за решетку, чтобы ограничить мне возможность оспаривать отобрание активов", - сказал Коломойский.Он назвал "Укрнафту" "кормушкой коррупционеров от власти и убежищем для подозреваемых Национального антикоррупционного бюро Украины", которым власть предоставила возможность в условиях уголовного преследования за коррупцию получать сверхвысокие заработные платы за счет средств "Укрнафты".Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства."Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находится около 1,8 тысячи нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.Подробнее о захвате - в материале В "Укрнафте" заявили о рейдерском захвате предприятия на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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новости, украина, игорь коломойский, россия, владимир зеленский, укрнафта, верховная рада, приватбанк
Новости, Украина, Игорь Коломойский, Россия, Владимир Зеленский, Укрнафта, Верховная Рада, Приватбанк

Коломойский* обвинил Зеленского в рейдерском захвате "Укрнафты"

07:53 02.12.2024 (обновлено: 07:59 02.12.2024)
 
© скриншот видео "DW на русском"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "DW на русском"
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Украинский олигарх Игорь Коломойский* в интервью агентству Укринформ обвинил Владимира Зеленского и его окружение в рейдерском захвате контроля над компаниями "Укрнафта" и "Укртатнафта"
Он напомнил, что решение об отчуждении акций "Укрнафты" принималось на ставке верховного главнокомандующего, но это не было решением военного командования.

"Военных банально использовали из-за личного желания президента незаконно завладеть акциями и контролем над "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". Во время своей речи в Верховной Раде… Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил, что "Укрнафта" прошла процедуру национализации, хотя официальные документы говорят о другом… Офис президента использовал военных для достижения своей цели – рейдерского захвата контроля над "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", - заверил Коломойский.

По его словам, летом 2022 года на тот момент замглавы Офиса Зеленского Ростислав Шурма предложил "добровольно" отказаться от акций "Укрнафты" и "Укртатнафты". Взамен предлагались "мировые соглашения" по судебным делам по искам "Приватбанка" к его бывшему основному акционеру Коломойскому.
"В начале этих переговоров мое гражданство Украины стало предметом этого шантажа, а после получения от меня отказа добровольно передать акции, президент тайно лишил меня гражданства. После этого у меня также отобрали акции "Укрнафты" и "Укртатнафты", а меня упекли за решетку, чтобы ограничить мне возможность оспаривать отобрание активов", - сказал Коломойский.
Он назвал "Укрнафту" "кормушкой коррупционеров от власти и убежищем для подозреваемых Национального антикоррупционного бюро Украины", которым власть предоставила возможность в условиях уголовного преследования за коррупцию получать сверхвысокие заработные платы за счет средств "Укрнафты".
Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.
"Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находится около 1,8 тысячи нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.
Подробнее о захвате - в материале В "Укрнафте" заявили о рейдерском захвате предприятия на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
 
НовостиУкраинаИгорь КоломойскийРоссияВладимир ЗеленскийУкрнафтаВерховная РадаПриватбанк
 
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