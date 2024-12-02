https://ukraina.ru/20241202/1025886464.html

Клим Ворошилов: сталинский кризис-менеджер

Клим Ворошилов: сталинский кризис-менеджер - 02.12.2024 Украина.ру

Клим Ворошилов: сталинский кризис-менеджер

55 лет назад, 2 декабря 1969 года ушёл из жизни один из самых известных вождей советской эпохи, уроженец Луганска Климент (Клим) Ворошилов. Было время, когда он стоял сразу за плечом Сталина. Не отличаясь умом и даром стратегического провидения последнего, "первый маршал" Страны Советов обладал двумя ценными качествами – преданностью и отвагой

2024-12-02T07:59

2024-12-02T07:59

2024-12-02T08:00

история

луганск

биография

история ссср

история

усср

донбасс

иосиф сталин

xx век

донецко-криворожская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102588/66/1025886671_0:210:1920:1289_1920x0_80_0_0_7bac1cb44b9b2037fb069c794d191c7e.jpg

Все, кто его знал в годы Гражданской войны в России, в один голос говорили о том, что Ворошилов смел бестрепетно, как сокол. Кроме того, практически во всех воспоминаниях о нем присутствует указание на его крепкое рукопожатие, приятные манеры уверенного в себе человека.Любопытны строки, посвященные Ворошилову Фёдором Шаляпиным:"Ярким контрастом Будённому служил присутствовавший в вагоне Клим Ворошилов, главнокомандующий армией: добродушный, как будто слепленный из теста, рыхловатый. Если он бывший рабочий, то это был рабочий незаурядный, передовой и интеллигентный. Меня в его пользу подкупило крепкое, сердечное пожатие руки при встрече и затем приятное напоминание, что до революции он приходил ко мне по поручению рабочих просить моего участия в концерте в пользу их больничных касс".Обходительность без заигрывания и фамильярности отмечают в нем с детства все его биографы. А детство у Клима было по-донбасски тяжёлое: ранний труд в поле и на шахте, потом в паровозостроительном заводе Гартмана.В воспоминаниях самого Ворошилова можно встретить неоднократные упоминания о побоях и, когда подрос, в юношеские годы, участии в массовых драках, которыми так долго и так мрачно славились рабочие посёлки на Руси. В общем, было где закаляться характеру. Но давно известно, что нет более вежливых и осторожных в словах людей, чем те, что происходят из краёв, где с розового детства дерутся не до первой крови, а до полной отключки.Ещё во время отступления войск Донецко-Криворожской республики из Донбасса и Харькова под Царицын прогремела слава командующего 5-й красной армии Ворошилова.Уходя из-под мощного удара превосходящих германских войск, а затем полков и отрядов белоказаков, эта армия красных, несмотря на то что не имела к тому времени ни достаточного числа военспецов из числа кадровых военных, ни оружия с боеприпасами, ни продовольствия, смогла в нескольких сражениях пробиться к Волге и выйти к Царицыну на соединение с основными силами республики. Вёл армию Ворошилов.Глава Донецко-Криворожской республики Артем (Сергеев) вспоминал позже: "Ворошилов проделывал чудеса в тылу: он не давал немцам ни одной минуты покоя. Он связывал их действия и ликвидировал обходы". Белые генералы уважительно прозвали его стиль ведения войны: "ударный стиль Ворошилова".Заметим, что в условиях гражданской войны у командующего армии, пробивающейся к своим, был один выбор — все время быть на глазах у бойцов, чтобы не пали духом.Современный биограф маршала пишет:"С конца марта по июль 1918 года в биографии Ворошилова каждый день было одно и то же — ежедневно бой. Часто рукопашный. Ежедневно! 4 месяца он не выходил из боя. В одной руке окровавленная шашка, в другой — маузер. Вот таким Первого маршала видели в первой половине 1918 года каждый день. Каждый день!"После обороны Царицына была длинная история братоубийственной войны от Волги до Львова.Создание легендарной Первой конной историки оставили за одним только Семёном Буденным, между тем, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Идеологом и вдохновителем возникновения этого "танкового" соединения был именно Ворошилов. С этой армией он прошёл тысячи вёрст.Луганский слесарь, вчерашний чисто партийный работник, подпольщик получил на полях битв свое военное образование. Неудивительно, что после смерти Михаила Фрунзе именно ему был доверен пост наркома обороны СССР, который он занимал полтора десятка лет.Строительство новой армии, возведение валов и линий обороны новой страны, воспитание школы командиров, строительство флотов и боевой авиации, принятие на вооружение новейших образцов техники — вот что такое эти полтора десятилетия. Это уже другой опыт — к чисто боевому опыту добавились понимание организма армии, её роли в государстве и в международных делах.Потом была в судьбе маршала Ворошилова Великая Отечественная. Нынешние русофобы пытаются представить Ворошилова в той войне как ничего не понимающего в военном деле, далекого от армии человека. Вспомним его опыт "гражданки" и наркомовские годы.Стал бы такой принципиально прагматический человек, как Сталин, держать на таком важном посту некомпетентного человека? Мы знаем, что у него негодные люди, сколь бы преданны они ни были ему лично, долго на ключевых постах в стране не задерживались.Откуда взялась такая негативная оценка роли Ворошилова в войне?Связано все, конечно, с тем, что в самом начале её Климент Ефремович только недолгое время находился в войсках, руководил ими.Зато какое время, какими войсками! — отбивая первое, самое тяжёлое, наступление гитлеровцев на Ленинград. К середине июля группа армий "Север" под командованием фон Лееба уже практически стояла под стенами "города трех русских революций", бои велись у Луги и под Новгородом. Обстановка в городе и на фронте была близка к критической. Ворошилов произвел перестановку войск, вытребовал у Ставки небольшой резерв и нанёс удар по корпусу Манштейна. "Лучший оперативный ум вермахта" вынужден был уносить ноги из внезапно нарисованного ему Ворошиловым "котла".Две недели топтания германских войск на месте после этого были красноречиво объяснены в дневнике начальника генштаба сухопутных войск вермахта Гальдера:"2 августа группа армий "Север": Главком был на совещании в группе армий. После его посещения я лишился последних признаков ясного представления о происходящем. Группа армий не добилась никаких успехов в наступлении".Полтора месяца руководства обороной Ленинграда Ворошиловым имели свой стратегический эффект — Гитлер приказал снять войска с московского направления и отправить на штурм города на Неве.Ворошилова сменил Жуков, а Климент Ефремович занялся не менее ответственным делом — формированием резервов — и для Москвы, и для Ленинграда, и для южных фронтов.Много можно было бы написать и о том, как руководил Ворошилов партизанским движением, но нам важнее другое — нарисовать портрет решительного и смелого человека, которого Никита Хрущёв 16 лет спустя после войны снял со всех партийных и государственных постов и отправил в отставку. Было это сделано столь топорно и бесцеремонно, что впору говорить о том, что "донецкие" (Хрущев вырос в Юзовке) обрушились на "луганских".А если серьезно, то в лице Ворошилова "система Хрущева" доедала "систему Сталина". Мы не будем тут говорить о том, какая из них была эффективней и полезней для страны, мы только подчеркнём, что именно с этого времени начинается создание образа Ворошилова как неграмотного и малокомпетентного в своей сфере человека. Добили настоящего Ворошилова уже в перестройку.И только сегодня стали появляться книги и отдельные публикации, в которых рассказывается, например, и о дипломатической миссии Ворошилова в Турции, благодаря которой его фигура появилась на памятнике Республике на площади Таксим в Стамбуле, а СССР получил союзника на все практически довоенное время, обезопасив южные границы.Конечно, мы далеки от мысли, что Ворошилов был военным гением. Он был просто сыном своего времени, солдатом партии. Исполнительным и смелым.Скорее всего, ему не хватало таланта оперативного командования большими соединениями в условиях Великой Отечественной. Примечательно, что бесшабашность Гражданской войны сидела в нем и в сорок первом, — говорят, однажды он, вспомнив донецкие и донские степи, сам водил в атаку морскую пехоту и даже был легко ранен.Конечно, в этой роли невозможно представить ни Жукова, ни Рокоссовского, ни Василевского. Разные стили, разный подход. Но, конечно, у Ворошилова было огромное чувство личной ответственности за порученное дело. Оно его спасало и выручало.Хрущёв вывел его из состава ЦК КПСС, когда ему стукнуло 80. Вряд ли это очень огорчило старика. Равно, как и то, что родной его город, в честь него переименованный ещё до войны в Ворошиловград, снова стал Луганском. Он уже просто доживал свои годы на даче.Неожиданно в 1966 году Брежнев Ворошилова вернул в ЦК. Что это было? Не более чем косметический ремонт идеологической надстройки ветшающей советской государственности.Дедушка Клим охотно встречал на своей даче гостей, воевал с мальчишками, воровавшими яблоки из сада (впрочем, отпускал пойманных сорванцов всегда с добычей, пожурив), пел революционные песни, любимой из которых был "Марш красных кавалеристов: "Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер…".В ночь со 2 на 3 декабря 1969-го Клим Ворошилов умер в возрасте 88 лет.Незадолго до смерти он попросил Брежнева не хоронить его в Кремлёвской стене: "Не замуровывайте меня в кирпичную кладку стены Кремля, положите в землю по русскому обычаю". Старика уважили, и впервые за 20 лет за Мавзолеем вырыли могилу. На похоронах первого маршала Брежнев возложил на его могилу от своего имени венок.Через месяц Луганск снова стал Ворошиловградом, чтобы уже в 1990 году окончательно вернуть себе историческое имя.Впрочем, луганский слесарь и так остался в памяти потомков навсегда через названия, о происхождении которых давно уже никто не задумывается, используя их, что называется, "на автомате": танк КВ ("Клим Ворошилов) или звание снайпера — "Ворошиловский стрелок".Редкая судьба. Ее крестьянский сын Клим не заслужил. Заработал. Как это принято в Донбассе.

https://ukraina.ru/20240204/1043193670.html

https://ukraina.ru/20210319/1030886762.html

https://ukraina.ru/20230815/1048675563.html

https://ukraina.ru/20211020/1032503671.html

https://ukraina.ru/20241013/1050081271.html

https://ukraina.ru/20231110/1050791966.html

https://ukraina.ru/20230102/1042300134.html

луганск

усср

донбасс

донецко-криворожская республика

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Измайлов

Олег Измайлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Измайлов

история, луганск, биография, история ссср, усср, донбасс, иосиф сталин, xx век, донецко-криворожская республика, большевики, гражданская война, великая отечественная война, коммунистическая партия, ссср, красная армия