The Guardian: в администрации Зеленского попросили британского премьера не приезжать к ним как турист - 09.11.2024 Украина.ру
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The Guardian: в администрации Зеленского попросили британского премьера не приезжать к ним как турист
The Guardian: в администрации Зеленского попросили британского премьера не приезжать к ним как турист - 09.11.2024 Украина.ру
The Guardian: в администрации Зеленского попросили британского премьера не приезжать к ним как турист
Отношения между Лондоном и Киевом ухудшились после прихода нового правительства Кира Стармера. Об этом 8 ноября сообщил британский The Guardian со ссылкой на украинских чиновников
2024-11-09T10:00
2024-11-09T10:00
новости
лондон
киев
украина
риши сунак
the guardian
владимир зеленский
ес
правительство
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По информации источников газеты, украинское руководство разочаровано тем, что Лондон не поставляет дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow. Кроме того, Стармер спустя четыре месяца при власти до сих пор не посетил Украину в отличие от своего предшественника Риши Сунака, который сделал это спустя месяц в должности.Однако если Стармер во время своего потенциального визита не планирует дать обязательства по ракетам, он может оставаться дома."Ему нет смысла приезжать как туристу", - сказал газете один из высокопоставленных представителей администрации Владимира Зеленского.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на одного из европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз в значительной степени израсходовал запасы оружия для отправки на Украину, однако Великобритания располагает лучшими запасами.Об участии Великобритании в разработке ударов в глубь территории России в материале Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский
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новости, лондон, киев, украина, риши сунак, the guardian, владимир зеленский, ес, правительство
Новости, Лондон, Киев, Украина, Риши Сунак, The Guardian, Владимир Зеленский, ЕС, правительство

The Guardian: в администрации Зеленского попросили британского премьера не приезжать к ним как турист

10:00 09.11.2024
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкМеждународный фестиваль "Альминское дело" в Крыму
Международный фестиваль Альминское дело в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Отношения между Лондоном и Киевом ухудшились после прихода нового правительства Кира Стармера. Об этом 8 ноября сообщил британский The Guardian со ссылкой на украинских чиновников
По информации источников газеты, украинское руководство разочаровано тем, что Лондон не поставляет дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow. Кроме того, Стармер спустя четыре месяца при власти до сих пор не посетил Украину в отличие от своего предшественника Риши Сунака, который сделал это спустя месяц в должности.
Однако если Стармер во время своего потенциального визита не планирует дать обязательства по ракетам, он может оставаться дома.
"Ему нет смысла приезжать как туристу", - сказал газете один из высокопоставленных представителей администрации Владимира Зеленского.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на одного из европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз в значительной степени израсходовал запасы оружия для отправки на Украину, однако Великобритания располагает лучшими запасами.
Об участии Великобритании в разработке ударов в глубь территории России в материале Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский
 
НовостиЛондонКиевУкраинаРиши СунакThe GuardianВладимир ЗеленскийЕСправительство
 
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