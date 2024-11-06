Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - 06.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241106/1058672046.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - 06.11.2024 Украина.ру
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российская Армия освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 6 ноября подтвердили в Минобороны РФ
2024-11-06T12:19
2024-11-06T12:19
новости
россия
донецкая народная республика
вс рф
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_ed09df2b131ef8e0e5625ce6cad195c6.jpg
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].Еще по теме: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.*признан иноагентом в РФ.
https://ukraina.ru/20241102/1058580513.html
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf0d0f43de045c30d26e45c8f908fb4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, вс рф, освобождение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, освобождение

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

12:19 06.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская Армия освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 6 ноября подтвердили в Минобороны РФ
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].
2 ноября, 11:38
Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - ПоддубныйВооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
Еще по теме: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.
*признан иноагентом в РФ.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВС РФосвобождение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Завершить украинский конфликт за ночь нельзя - Песков о победе Трампа
13:37Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки
13:30"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать
13:05Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу
13:00Президент США и Украина, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 ноября
12:47Песков ответил, планирует ли Путин поздравлять Трампа
12:46Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил
12:31Трамп, отводи войска!
12:20После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России
12:19Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
12:10Зеленский поздравил Трампа, а тот - "решительного парня" Вэнса
12:07Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко
11:58Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
11:36Трамп пообещал остановить войны, в МИД РФ отреагировали
11:31Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем
11:02За Трампа и стройку: Илон Маск "принес" в Овальный кабинет раковину
10:53Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ американского наемника к 14 годам колонии
10:53Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
10:50"Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом
10:45Сэмюэль Трэпп о выборах в США: Несмотря на подлоги, Трамп выиграет и Зеленского ждет кошмар
Лента новостейМолния