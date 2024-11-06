Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российская Армия освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 6 ноября подтвердили в Минобороны РФ
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].
2 ноября, 11:38Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - ПоддубныйВооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
*признан иноагентом в РФ.