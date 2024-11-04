https://ukraina.ru/20241104/1058470869.html

Экономист рассказал, какой финансовый скачок ждет стран — участниц БРИКС

Экономист рассказал, какой финансовый скачок ждет стран — участниц БРИКС - 04.11.2024 Украина.ру

Экономист рассказал, какой финансовый скачок ждет стран — участниц БРИКС

Казанская декларация учитывает практически все динамические процессы. Стоит отметить и социальную сторону, и посвященные экономике пункты, а также политическую составляющую документа. Все-таки без политики не бывает и экономики

2024-11-04T06:40

2024-11-04T06:40

2024-11-04T06:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев.Он описал содержание декларации, которую утвердили на БРИКС. По его словам, это достаточно объемный документ, который отражает актуальные вопросы.Он напомнил, что сейчас меняются финансовые институты, формы расчетов, развивающиеся страны тоже хотят пробиваться экономически вверх.“Поскольку БРИКС, образно говоря, добрая экономическая организация, конечно, она будет помогать развивающимся странам. Благодаря этому в ближайшее время мы можем увидеть скачок мирового развития”, — заключил Алимусаев.Ранее в интервью изданию Украина.ру участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун заявил, что организации под руководством США транслировали лишь ложь, войны и терроризм.“Потому что принятые резолюции Совета безопасности ООН остаются на бумаге и не воплощаются в реальность. То есть была жизненная необходимость создания новой организации — и появилась БРИКС. А БРИКС — это равноправное партнерство без условий и ущемлений”, — объяснил свою точку зрения Акун.Комментируя итоговую декларацию БРИКС, эксперт отметил, что в ней отражены различные направления, по которым объединение желает двигаться.“Во-первых, это равноправное партнерство и добрососедские отношения. Во-вторых, развиваются старые и создаются новые разветвления БРИКС. В том числе создан задел на дальнейшее развитие Делового совета, Резервного фонда, Нового банка, Женского совета БРИКС и так далее”, — поделился Акун.Подробнее об этом — в интервью Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКСПолный текст интервью — Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему

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