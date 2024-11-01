"Призвали писать видеозавещание": Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому - 01.11.2024 Украина.ру
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"Призвали писать видеозавещание": Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому
"Призвали писать видеозавещание": Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому - 01.11.2024 Украина.ру
"Призвали писать видеозавещание": Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому
Западные партнеры Украины хотели, чтобы Владимир Зеленский написал видеозавещание перед началом спецоперации. Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в документальном фильме украинского телеканала ТСН
2024-11-01T07:14
2024-11-01T07:20
новости
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
сша
киев
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По его словам, в феврале 2022 года министру предлагали не возвращаться в Киев.Он признал, что украинский народ на протяжении 31 года существенно переоценивал значение Украины для США. По его словам, относительно серьезные отношения Киева и Вашингтона начались в первых числах марта 2022 года, когда Украина "не погибла".В фильме также выступил журналист Time Саймон Шустер. Он рассказал, что вице-президент США Камала Харрис заявила украинским властям перед началом конфликта: "Война приближается, и вы проиграете". Она призвала готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войны на Украине.О возможном будущем Зеленского - в материале "Трагическая ситуация": американский разведчик предрек Зеленскому насильственную смерть на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, сша, киев, камала харрис
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, США, Киев, Камала Харрис

"Призвали писать видеозавещание": Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому

07:14 01.11.2024 (обновлено: 07:20 01.11.2024)
 
Кулеба
Кулеба
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Западные партнеры Украины хотели, чтобы Владимир Зеленский написал видеозавещание перед началом спецоперации. Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в документальном фильме украинского телеканала ТСН
По его словам, в феврале 2022 года министру предлагали не возвращаться в Киев.

"Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что возвращаюсь, он сказал: "Ну тогда нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание, на всякий случай", – рассказал Кулеба.

Он признал, что украинский народ на протяжении 31 года существенно переоценивал значение Украины для США. По его словам, относительно серьезные отношения Киева и Вашингтона начались в первых числах марта 2022 года, когда Украина "не погибла".
В фильме также выступил журналист Time Саймон Шустер. Он рассказал, что вице-президент США Камала Харрис заявила украинским властям перед началом конфликта: "Война приближается, и вы проиграете". Она призвала готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войны на Украине.
О возможном будущем Зеленского - в материале "Трагическая ситуация": американский разведчик предрек Зеленскому насильственную смерть на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаСШАКиевКамала Харрис
 
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