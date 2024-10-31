Главное за ночь 31 октября - 31.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 31 октября
Главное за ночь 31 октября - 31.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 31 октября
Спецслужбы ДНР задержали мужчину, который готовил теракт в здании районной прокуратуры в Донецке, сообщили в региональном УФСБ. Украина.ру, 31.10.2024
2024-10-31T08:16
2024-10-31T08:16
новости
россия
донецкая народная республика
камала харрис
дональд трамп
джо байден
вооруженные силы украины
вс рф
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Спецслужбы ДНР задержали мужчину, который готовил теракт в здании районной прокуратуры в Донецке, сообщили в региональном УФСБ.Два беспилотника уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.США ждет, по сути, новый срок Барака Обамы, если победу на предстоящих президентских выборах одержит Камала Харрис. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.Дональд Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после того, как Джо Байден сравнил сторонников республиканца с мусором.Обстановку с фронтов сообщают "Два майора":В Курской области группировка войск "Север" продвигается на юге Суджанского района.На территории Сумской области ударами оперативно-тактических ракетных комплексов уничтожены скопления личного состава и техники противника в районе населенных пунктов Кияница и Иволжанское.Также из региона поступают данные о наращивании сил противника в районе города Шостка. Ранее сообщалось, что в оставленных населением домах местные власти расквартировывают военнослужащих. Кроме того, в этом регионе активизировались ТЦК, число уклонистов растет.На Купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля у Синьковки и у Кругляковки. Создаются условия для продвижения из Кругляковки на юг вдоль реки Оскол.В Харьковской области линия боевого соприкосновения без изменений. ВС РФ выжигают позиции ВСУ в Волчанске.На Константинопольском направлении (северо-западнее Угледара) российские военные продолжают наступление. По оценкам противника, для ВСУ усложняется линия фронта в районе Ясной Поляны. ВС РФ также начали двигаться в направлении сел Разлив и Максимовка. Севернее взятой недавно Богоявленки передовые подразделения Армии России действуют у Трудового.На Покровском направлении ресурсы противника признают, что российская Армия взяла обогатительную фабрику западнее Кураховки, пишут о сдавшихся в плен "побратимах".Другие темы: В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко".
https://ukraina.ru/20241031/1058498524.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, камала харрис, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Главное за ночь 31 октября

08:16 31.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Спецслужбы ДНР задержали мужчину, который готовил теракт в здании районной прокуратуры в Донецке, сообщили в региональном УФСБ.
Два беспилотника уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
США ждет, по сути, новый срок Барака Обамы, если победу на предстоящих президентских выборах одержит Камала Харрис. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.
Дональд Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после того, как Джо Байден сравнил сторонников республиканца с мусором.

"Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь Камалы [Харрис] и Джо Байдена", - сказал Трамп.

Обстановку с фронтов сообщают "Два майора":
В Курской области группировка войск "Север" продвигается на юге Суджанского района.
На территории Сумской области ударами оперативно-тактических ракетных комплексов уничтожены скопления личного состава и техники противника в районе населенных пунктов Кияница и Иволжанское.
Также из региона поступают данные о наращивании сил противника в районе города Шостка. Ранее сообщалось, что в оставленных населением домах местные власти расквартировывают военнослужащих. Кроме того, в этом регионе активизировались ТЦК, число уклонистов растет.
Фото: Думська, украинский военнослужащий
07:41
"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнямиВ ВСУ мобилизуют уже не только людей с серьезными заболеваниями, противоречащими выполнению военных задач, но даже с ВИЧ и психическими диагнозами. Об этом журналистам агентства РИА Новости мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
На Купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля у Синьковки и у Кругляковки. Создаются условия для продвижения из Кругляковки на юг вдоль реки Оскол.
В Харьковской области линия боевого соприкосновения без изменений. ВС РФ выжигают позиции ВСУ в Волчанске.
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
08:03
"В руинах": российский разведчик рассказал о боях в ВолчанскеРоссийский разведчик группировки войск "Север" с позывным "Потап" рассказал журналистам агентства РИА Новости о том, как ведутся бои в Волчанске Харьковской области
На Константинопольском направлении (северо-западнее Угледара) российские военные продолжают наступление. По оценкам противника, для ВСУ усложняется линия фронта в районе Ясной Поляны. ВС РФ также начали двигаться в направлении сел Разлив и Максимовка. Севернее взятой недавно Богоявленки передовые подразделения Армии России действуют у Трудового.
На Покровском направлении ресурсы противника признают, что российская Армия взяла обогатительную фабрику западнее Кураховки, пишут о сдавшихся в плен "побратимах".
Коллаж: освобождение Курахово
05:53
Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 годаДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации вокруг Курахово и близком освобождении Запорожья
Другие темы: В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко".
 
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08:49Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов
08:16Главное за ночь 31 октября
08:03"В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске
08:00Оборона Севастополя: черноморский гвоздь в крышку гроба "Барбароссы"
07:41"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями
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