Главное за ночь 31 октября
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Спецслужбы ДНР задержали мужчину, который готовил теракт в здании районной прокуратуры в Донецке, сообщили в региональном УФСБ.
Два беспилотника уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
США ждет, по сути, новый срок Барака Обамы, если победу на предстоящих президентских выборах одержит Камала Харрис. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.
Дональд Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после того, как Джо Байден сравнил сторонников республиканца с мусором.
"Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь Камалы [Харрис] и Джо Байдена", - сказал Трамп.
Обстановку с фронтов сообщают "Два майора":
В Курской области группировка войск "Север" продвигается на юге Суджанского района.
На территории Сумской области ударами оперативно-тактических ракетных комплексов уничтожены скопления личного состава и техники противника в районе населенных пунктов Кияница и Иволжанское.
Также из региона поступают данные о наращивании сил противника в районе города Шостка. Ранее сообщалось, что в оставленных населением домах местные власти расквартировывают военнослужащих. Кроме того, в этом регионе активизировались ТЦК, число уклонистов растет.
07:41"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнямиВ ВСУ мобилизуют уже не только людей с серьезными заболеваниями, противоречащими выполнению военных задач, но даже с ВИЧ и психическими диагнозами. Об этом журналистам агентства РИА Новости мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
На Купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля у Синьковки и у Кругляковки. Создаются условия для продвижения из Кругляковки на юг вдоль реки Оскол.
В Харьковской области линия боевого соприкосновения без изменений. ВС РФ выжигают позиции ВСУ в Волчанске.
На Константинопольском направлении (северо-западнее Угледара) российские военные продолжают наступление. По оценкам противника, для ВСУ усложняется линия фронта в районе Ясной Поляны. ВС РФ также начали двигаться в направлении сел Разлив и Максимовка. Севернее взятой недавно Богоявленки передовые подразделения Армии России действуют у Трудового.
На Покровском направлении ресурсы противника признают, что российская Армия взяла обогатительную фабрику западнее Кураховки, пишут о сдавшихся в плен "побратимах".