Итальянцы усмотрели в Зеленском фашиста — помогли крымчане. Глава Незалежной вновь в центре скандала
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь оказался в центре медийного скандала из-за слов о Крыме. В интервью газете Politico он заявил, что не считает... Украина.ру, 13.03.2026
2026-03-13T16:23
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь оказался в центре медийного скандала из-за слов о Крыме. В интервью газете Politico он заявил, что не считает людьми тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Такие высказывания доказывают, что режим в Киеве действительно неонацистский, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает такое прозрение выгодным для самого Рима, но и подчёркивает, что многое изменится, когда бельмо с глаз у Европы окончательно спадёт.
