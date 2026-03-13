https://ukraina.ru/20260313/italyantsy-usmotreli-v-zelenskom-fashista--pomogli-krymchane-glava-nezalezhnoy-vnov-v-tsentre-skandala-1076770202.html

Итальянцы усмотрели в Зеленском фашиста — помогли крымчане. Глава Незалежной вновь в центре скандала

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь оказался в центре медийного скандала из-за слов о Крыме. В интервью газете Politico он заявил, что не считает... Украина.ру, 13.03.2026

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь оказался в центре медийного скандала из-за слов о Крыме. В интервью газете Politico он заявил, что не считает людьми тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Такие высказывания доказывают, что режим в Киеве действительно неонацистский, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает такое прозрение выгодным для самого Рима, но и подчёркивает, что многое изменится, когда бельмо с глаз у Европы окончательно спадёт.

