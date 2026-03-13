https://ukraina.ru/20260313/rynok-potrebuet-bolshe-ssha-soglasovali-vremennuyu-prodazhu-rossiyskoy-nefti-na-fone-voyny-1076770872.html
Рынок потребует больше. США согласовали временную продажу российской нефти на фоне войны
2026-03-13T16:35
сша
иран
израиль
андрей кошкин
минфин
ближний восток
энергетика
санкции
Кризис, возникший после начала войны США и Израиля с Ираном подтолкнул Вашингтон к временному снятию санкций на торговлю российской нефтью. Соответствующее заявление опубликовал американский Минфин 13 марта. Для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках примерно 100 млн баррелей российской нефти отказались свободны от ограничений. Лицензия действует до 11 апреля и не распространяется на сделки, связанные с Ираном. Допустим ли такой формат российско-американских отношений и что будет с санкциями дальше объяснил заведующий кафедрой политического анализа, социально-психологических процессов и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
сша
иран
израиль
ближний восток
