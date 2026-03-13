Рынок потребует больше. США согласовали временную продажу российской нефти на фоне войны - 13.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260313/rynok-potrebuet-bolshe-ssha-soglasovali-vremennuyu-prodazhu-rossiyskoy-nefti-na-fone-voyny-1076770872.html
Рынок потребует больше. США согласовали временную продажу российской нефти на фоне войны
Рынок потребует больше. США согласовали временную продажу российской нефти на фоне войны
Рынок потребует больше. США согласовали временную продажу российской нефти на фоне войны
Кризис, возникший после начала войны США и Израиля с Ираном подтолкнул Вашингтон к временному снятию санкций на торговлю российской нефтью. Соответствующее... Украина.ру, 13.03.2026
2026-03-13T16:35
2026-03-13T16:35
Кризис, возникший после начала войны США и Израиля с Ираном подтолкнул Вашингтон к временному снятию санкций на торговлю российской нефтью. Соответствующее заявление опубликовал американский Минфин 13 марта. Для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках примерно 100 млн баррелей российской нефти отказались свободны от ограничений. Лицензия действует до 11 апреля и не распространяется на сделки, связанные с Ираном. Допустим ли такой формат российско-американских отношений и что будет с санкциями дальше объяснил заведующий кафедрой политического анализа, социально-психологических процессов и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
сша
иран
израиль
ближний восток
видео, новости, сша, иран, израиль, андрей кошкин, минфин, ближний восток, энергетика, санкции, антироссийские санкции, сделка, война, война в иране, торговля, видео
Видео, Новости, США, Иран, Израиль, Андрей Кошкин, Минфин, Ближний Восток, энергетика, санкции, антироссийские санкции, сделка, война, война в Иране, торговля

Рынок потребует больше. США согласовали временную продажу российской нефти на фоне войны

16:35 13.03.2026
 
Кризис, возникший после начала войны США и Израиля с Ираном подтолкнул Вашингтон к временному снятию санкций на торговлю российской нефтью. Соответствующее заявление опубликовал американский Минфин 13 марта.
Для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках примерно 100 млн баррелей российской нефти отказались свободны от ограничений. Лицензия действует до 11 апреля и не распространяется на сделки, связанные с Ираном.

Допустим ли такой формат российско-американских отношений и что будет с санкциями дальше объяснил заведующий кафедрой политического анализа, социально-психологических процессов и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Лента новостейМолния