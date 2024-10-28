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Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины

Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины - 28.10.2024 Украина.ру

Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины

Член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская по случаю 80-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в интервью изданию Украина.ру, рассказывая, как ее семья пострадала от нацистов, провела параллель между теми событиями и нынешней войной в Новороссии. Тогда воевали с немецкими фашистами, сейчас - с украинскими.

2024-10-28T18:42

2024-10-28T18:42

2024-10-28T18:52

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28 октября 1944 года Красная армия после 40-месячной оккупации освободила всю территорию Украины от немецко-фашистских захватчиков. В ее освобождении принимали участие солдаты и офицеры четырех украинских фронтов, 1-ого Белорусского фронта, украинские партизаны Ковпака, Федорова и многих других командиров, моряки Черноморского флота, подпольщики, в том числе и герои "Молодой гвардии".В результате победоносной Карпатско-Дуклинской операции Красная Армия вышла к государственной границе СССР.О тех героических и трагических событиях и о том, как они перекликаются с сегодняшним днем, мы и поговорили с Натальей Курянской.- Наталья Михайловна, для вашей семьи оккупация немецкими нацистами Украины, в состав которой тогда входил Донбасс, стало самой настоящей трагедией.- Да, действительно это так. В Артемовске во время оккупации, длившейся почти два года, с ноября 1941 по сентябрь 1943 года, были уничтожены почти все евреи города – более трех тысяч человек, в том числе беззащитные женщины, дети и старики (город Бахмут в 1924 году был переименован в Артемовск в честь первого руководителя Донецко-Криворожской республики Федора Сергеева (Артема); в 2016 году украинские власти вернули прежнее название – прим. ред.).Среди убитых были два моих родных дяди – старшие братья моего отца: четырнадцатилетний Миша и десятилетний Леня Курянские. Вместе с ними погибла и их мать – Мария Леонтьевна Курянская. Ей на тот момент исполнилось 40 лет.Она была первой женой моего дедушки Василия Ивановича Курянского, который был в то время бойцом Красной Армии. Когда он ушел на фронт, семья осталась в оккупации. Мы ведь помним, что Украина вместе с другими оккупированными нацистами советскими республиками фактически стала родиной Холокоста. Если до 1941 года евреев в Европе просто лишали прав, собственности и сгоняли в гетто, то впервые их стали массово уничтожать именно как народ на оккупированной немецкими фашистами территории СССР.Тогда по всей Украине были десятки Бабьих Яров. Один из таких был и в Артемовске, моем родном городе, я там родилась.В январе 1942 года фашисты приказали всем евреям города собраться в городском саду. У Марии не было никаких сомнений, для чего это делается. Она прекрасно понимала, что ее и ее мальчиков ждет смерть. Поэтому, чтобы сохранить жизнь детям, она обратилась к родственникам мужа – родной сестре и родному брату, попросив их забрать сыновей к себе и тем самым спасти им жизни, но те, боясь за жизнь свою, отказались.На следующий день парк был полностью забит людьми. Нацисты загнали людей в алебастровую пещеру, стоя, взрослых и детей замуровали, оставив их умирать мучительной смертью…Когда в сентябре 1943 года город освободила Красная армия и вход в пещеры был разобран, то глазам красноармейцев открылась страшная картина, - замурованные люди, взрослые и дети, были как живые, поэтому большинство было опознано. Дело в том, что из-за того, что в пещеру не было доступа воздуха и отсутствовала влажность из-за алебастра, человеческие тела не разлагались, а мумифицировались.Представляете, какой ужас они все испытали? Мне невозможно даже представить чувства матери, когда рядом с ней, стоя вплотную, умирают, задыхаясь, её дети…Это было страшное преступление, которое никогда не забыть и никогда не простить.В 1950 году в Артемовске открылся крупнейший в Европе завод шампанских вин. Именно на его подземных территориях находится та самая пещера и Стена плача, в память о жертвах фашизма, с Книгой памяти, в которой имена тех, кого смогли опознать…В 2012 году мы - мой отец, мама и я с братом - посетили Артемовский завод и были у Стены плача, где в Книге памяти нашли имена папиных братьев, что произвело на всех нас неизгладимое впечатление. Конечно же, особенно на папу…-Он, как я понимаю, родился уже после войны?-Да, Василий Иванович, вернувшись с фронта, очень сильно переживал эту трагедию. Жил один. Потом встретил в городе свою будущую вторую жену. Тоже еврейку – Беллу Григорьевну, которая приехала из Сталино (так тогда назывался Донецк – прим. ред.). Ее муж погиб на фронте под Сталинградом. Дедушка и бабушка полюбили друг друга. В итоге поженились. Причем в дом Василия Ивановича переехала не только Белла Григорьевна, но и три ее дочери, мама и младшая сестра. В 1947 году у них родился сын – мой отец – Михаил Васильевич Курянский, которого назвали в честь погибшего старшего брата.- Интересно, сохранилась Стена плача после освобождения Артемовска/Бахмута в прошлом году?- Не знаю, но как только можно будет посетить город, я обязательно туда приеду.- Почему Стена плача?-Это феномен, который не смогло объяснить ни одно исследование, ни один из проводивших изыскание этого специалистов.По алебастровой, с полным отсутствием влаги теоретически и практически, стене, струится вода. Стена плачет. И душа, и сердце понимают, по кому…- Ваша мама также с Донбасса? Ее родственники также участвовали в войне?- Да, причем мой двоюродный дедушка – Михаил Михайлович Чиркин – во время нацистской оккупации Снежного был комиссаром местного партизанского отряда. Они и комсомольцы города партизанили в Леонтьевском лесу. Рядом со Снежным есть памятник погибшим ребятам из его отряда.Партизан выдал предатель по фамилии Комов. Комсомольцев в итоге поймали и расстреляли. Дедушке удалось спастись. Он спрятался от фашистов в шурфе шахты. По нему, стоявшему по горло в воде, стреляли, ранили в руку, но он выбрался из шурфа, перешел линию фронта, и в составе Красной Армии дошел до Берлина.В качестве наказания нацистские власти все семьи партизан угнали в Германию, разместив по концлагерям. Среди угнанных были мои прабабушка – Татьяна Чиркина и ее дочь – моя бабушка – Раиса Чиркина.В 1945 году их, совершенно изможденных – обе заболели в концлагере туберкулезом – освободила Советская армия. Причем бабушка была настолько больна, что находилась в бараке смертников. Прабабушка, несмотря на то, что была сильно ослаблена, сумела доползти к умирающей дочери. И тут в барак заходит мой дед Василий Васильевич Мирошниченко.Он вынес мою бабушку из барака на руках и отправил в госпиталь. Так они и познакомились. После войны дедушка разыскал бабушку в Снежном, и они поженились. В 1948 году у них родилась моя мама – Ольга Васильевна Мирошниченко.У бабушки и прабабушки так и остались на руках вытатуированные в концлагере номера, которые они не смогли свести. Всю жизнь они не могли переносить немецкую речь, настолько сильна была психологическая травма от пребывания в концлагере.- Рядом со Снежным есть самый, пожалуй, знаменитый военный мемориал в ДНР – Саур-Могила.- Я там для гостей Донбасса провожу экскурсии. Считаю это своим гражданским и общественным долгом. В 1943 году наши деды освобождали эту высоту от немецко-фашистских захватчиков, а в 2014 году ополченцы Донецкой Народной республики во главе с командиром с позывным "Медведь" ее защищали от идейных наследников бандеровцев, союзников нацистов во время Великой Отечественной войны.Во время боевых действий в 2014 году мемориал сильно пострадал. Была разрушена стела с советским солдатом, высоко поднимающим свой автомат. Но теперь мемориал полностью восстановили. Причем к пилонам, посвященным памяти советских солдат, добавились пилоны в память об ополченцах 2014 года, был установлен красивый памятник Медведю, над могилами защитников теперь стоят каменные кресты, а рядом мемориальный колокол. Саур-Могила - это самое настоящее место силы.И что еще важно. Мемориал обновлен таким образом, что у присутствующих создается впечатление, что советские солдаты, освобождавшие Донбасс и Украину от немецких фашистов, как бы передают эстафету ополченцам Донбасса, которые спустя 70 лет сражались с украинскими фашистами. Это очень символично.Фактически СВО – это продолжение битвы с нацизмом, теперь уже украинским, и мы, дончане, свой долг видим в освобождении от фашистов современной Украины, как 80 лет назад ее освободила Красная Армия.Читайте также интервью Александра Чаленко с экс-вице-премьером Украины Дмитрий Табачник: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура

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Александр Чаленко

интервью, наталья курянская, новороссия, донецкая народная республика, украина, сидор ковпак, красная армия, александр чаленко