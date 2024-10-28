Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины - 28.10.2024 Украина.ру
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Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины
Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины - 28.10.2024 Украина.ру
Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины
Член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская по случаю 80-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в интервью изданию Украина.ру, рассказывая, как ее семья пострадала от нацистов, провела параллель между теми событиями и нынешней войной в Новороссии. Тогда воевали с немецкими фашистами, сейчас - с украинскими.
2024-10-28T18:42
2024-10-28T18:52
интервью
наталья курянская
новороссия
донецкая народная республика
украина
сидор ковпак
красная армия
александр чаленко
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28 октября 1944 года Красная армия после 40-месячной оккупации освободила всю территорию Украины от немецко-фашистских захватчиков. В ее освобождении принимали участие солдаты и офицеры четырех украинских фронтов, 1-ого Белорусского фронта, украинские партизаны Ковпака, Федорова и многих других командиров, моряки Черноморского флота, подпольщики, в том числе и герои "Молодой гвардии".В результате победоносной Карпатско-Дуклинской операции Красная Армия вышла к государственной границе СССР.О тех героических и трагических событиях и о том, как они перекликаются с сегодняшним днем, мы и поговорили с Натальей Курянской.- Наталья Михайловна, для вашей семьи оккупация немецкими нацистами Украины, в состав которой тогда входил Донбасс, стало самой настоящей трагедией.- Да, действительно это так. В Артемовске во время оккупации, длившейся почти два года, с ноября 1941 по сентябрь 1943 года, были уничтожены почти все евреи города – более трех тысяч человек, в том числе беззащитные женщины, дети и старики (город Бахмут в 1924 году был переименован в Артемовск в честь первого руководителя Донецко-Криворожской республики Федора Сергеева (Артема); в 2016 году украинские власти вернули прежнее название – прим. ред.).Среди убитых были два моих родных дяди – старшие братья моего отца: четырнадцатилетний Миша и десятилетний Леня Курянские. Вместе с ними погибла и их мать – Мария Леонтьевна Курянская. Ей на тот момент исполнилось 40 лет.Она была первой женой моего дедушки Василия Ивановича Курянского, который был в то время бойцом Красной Армии. Когда он ушел на фронт, семья осталась в оккупации. Мы ведь помним, что Украина вместе с другими оккупированными нацистами советскими республиками фактически стала родиной Холокоста. Если до 1941 года евреев в Европе просто лишали прав, собственности и сгоняли в гетто, то впервые их стали массово уничтожать именно как народ на оккупированной немецкими фашистами территории СССР.Тогда по всей Украине были десятки Бабьих Яров. Один из таких был и в Артемовске, моем родном городе, я там родилась.В январе 1942 года фашисты приказали всем евреям города собраться в городском саду. У Марии не было никаких сомнений, для чего это делается. Она прекрасно понимала, что ее и ее мальчиков ждет смерть. Поэтому, чтобы сохранить жизнь детям, она обратилась к родственникам мужа – родной сестре и родному брату, попросив их забрать сыновей к себе и тем самым спасти им жизни, но те, боясь за жизнь свою, отказались.На следующий день парк был полностью забит людьми. Нацисты загнали людей в алебастровую пещеру, стоя, взрослых и детей замуровали, оставив их умирать мучительной смертью…Когда в сентябре 1943 года город освободила Красная армия и вход в пещеры был разобран, то глазам красноармейцев открылась страшная картина, - замурованные люди, взрослые и дети, были как живые, поэтому большинство было опознано. Дело в том, что из-за того, что в пещеру не было доступа воздуха и отсутствовала влажность из-за алебастра, человеческие тела не разлагались, а мумифицировались.Представляете, какой ужас они все испытали? Мне невозможно даже представить чувства матери, когда рядом с ней, стоя вплотную, умирают, задыхаясь, её дети…Это было страшное преступление, которое никогда не забыть и никогда не простить.В 1950 году в Артемовске открылся крупнейший в Европе завод шампанских вин. Именно на его подземных территориях находится та самая пещера и Стена плача, в память о жертвах фашизма, с Книгой памяти, в которой имена тех, кого смогли опознать…В 2012 году мы - мой отец, мама и я с братом - посетили Артемовский завод и были у Стены плача, где в Книге памяти нашли имена папиных братьев, что произвело на всех нас неизгладимое впечатление. Конечно же, особенно на папу…-Он, как я понимаю, родился уже после войны?-Да, Василий Иванович, вернувшись с фронта, очень сильно переживал эту трагедию. Жил один. Потом встретил в городе свою будущую вторую жену. Тоже еврейку – Беллу Григорьевну, которая приехала из Сталино (так тогда назывался Донецк – прим. ред.). Ее муж погиб на фронте под Сталинградом. Дедушка и бабушка полюбили друг друга. В итоге поженились. Причем в дом Василия Ивановича переехала не только Белла Григорьевна, но и три ее дочери, мама и младшая сестра. В 1947 году у них родился сын – мой отец – Михаил Васильевич Курянский, которого назвали в честь погибшего старшего брата.- Интересно, сохранилась Стена плача после освобождения Артемовска/Бахмута в прошлом году?- Не знаю, но как только можно будет посетить город, я обязательно туда приеду.- Почему Стена плача?-Это феномен, который не смогло объяснить ни одно исследование, ни один из проводивших изыскание этого специалистов.По алебастровой, с полным отсутствием влаги теоретически и практически, стене, струится вода. Стена плачет. И душа, и сердце понимают, по кому…- Ваша мама также с Донбасса? Ее родственники также участвовали в войне?- Да, причем мой двоюродный дедушка – Михаил Михайлович Чиркин – во время нацистской оккупации Снежного был комиссаром местного партизанского отряда. Они и комсомольцы города партизанили в Леонтьевском лесу. Рядом со Снежным есть памятник погибшим ребятам из его отряда.Партизан выдал предатель по фамилии Комов. Комсомольцев в итоге поймали и расстреляли. Дедушке удалось спастись. Он спрятался от фашистов в шурфе шахты. По нему, стоявшему по горло в воде, стреляли, ранили в руку, но он выбрался из шурфа, перешел линию фронта, и в составе Красной Армии дошел до Берлина.В качестве наказания нацистские власти все семьи партизан угнали в Германию, разместив по концлагерям. Среди угнанных были мои прабабушка – Татьяна Чиркина и ее дочь – моя бабушка – Раиса Чиркина.В 1945 году их, совершенно изможденных – обе заболели в концлагере туберкулезом – освободила Советская армия. Причем бабушка была настолько больна, что находилась в бараке смертников. Прабабушка, несмотря на то, что была сильно ослаблена, сумела доползти к умирающей дочери. И тут в барак заходит мой дед Василий Васильевич Мирошниченко.Он вынес мою бабушку из барака на руках и отправил в госпиталь. Так они и познакомились. После войны дедушка разыскал бабушку в Снежном, и они поженились. В 1948 году у них родилась моя мама – Ольга Васильевна Мирошниченко.У бабушки и прабабушки так и остались на руках вытатуированные в концлагере номера, которые они не смогли свести. Всю жизнь они не могли переносить немецкую речь, настолько сильна была психологическая травма от пребывания в концлагере.- Рядом со Снежным есть самый, пожалуй, знаменитый военный мемориал в ДНР – Саур-Могила.- Я там для гостей Донбасса провожу экскурсии. Считаю это своим гражданским и общественным долгом. В 1943 году наши деды освобождали эту высоту от немецко-фашистских захватчиков, а в 2014 году ополченцы Донецкой Народной республики во главе с командиром с позывным "Медведь" ее защищали от идейных наследников бандеровцев, союзников нацистов во время Великой Отечественной войны.Во время боевых действий в 2014 году мемориал сильно пострадал. Была разрушена стела с советским солдатом, высоко поднимающим свой автомат. Но теперь мемориал полностью восстановили. Причем к пилонам, посвященным памяти советских солдат, добавились пилоны в память об ополченцах 2014 года, был установлен красивый памятник Медведю, над могилами защитников теперь стоят каменные кресты, а рядом мемориальный колокол. Саур-Могила - это самое настоящее место силы.И что еще важно. Мемориал обновлен таким образом, что у присутствующих создается впечатление, что советские солдаты, освобождавшие Донбасс и Украину от немецких фашистов, как бы передают эстафету ополченцам Донбасса, которые спустя 70 лет сражались с украинскими фашистами. Это очень символично.Фактически СВО – это продолжение битвы с нацизмом, теперь уже украинским, и мы, дончане, свой долг видим в освобождении от фашистов современной Украины, как 80 лет назад ее освободила Красная Армия.Читайте также интервью Александра Чаленко с экс-вице-премьером Украины Дмитрий Табачник: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура
https://ukraina.ru/20210915/1032258922.html
https://ukraina.ru/20211117/1032679919.html
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, наталья курянская, новороссия, донецкая народная республика, украина, сидор ковпак, красная армия, александр чаленко
Интервью, Наталья Курянская, Новороссия, Донецкая Народная Республика, Украина, Сидор Ковпак, Красная Армия, Александр Чаленко

Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины

18:42 28.10.2024 (обновлено: 18:52 28.10.2024)
 
Коллаж: Наталья Курянская интервью
Коллаж: Наталья Курянская интервью
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская по случаю 80-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в интервью изданию Украина.ру, рассказывая, как ее семья пострадала от нацистов, провела параллель между теми событиями и нынешней войной в Новороссии. Тогда воевали с немецкими фашистами, сейчас - с украинскими.
28 октября 1944 года Красная армия после 40-месячной оккупации освободила всю территорию Украины от немецко-фашистских захватчиков. В ее освобождении принимали участие солдаты и офицеры четырех украинских фронтов, 1-ого Белорусского фронта, украинские партизаны Ковпака, Федорова и многих других командиров, моряки Черноморского флота, подпольщики, в том числе и герои "Молодой гвардии".
В результате победоносной Карпатско-Дуклинской операции Красная Армия вышла к государственной границе СССР.
О тех героических и трагических событиях и о том, как они перекликаются с сегодняшним днем, мы и поговорили с Натальей Курянской.
- Наталья Михайловна, для вашей семьи оккупация немецкими нацистами Украины, в состав которой тогда входил Донбасс, стало самой настоящей трагедией.
- Да, действительно это так. В Артемовске во время оккупации, длившейся почти два года, с ноября 1941 по сентябрь 1943 года, были уничтожены почти все евреи города – более трех тысяч человек, в том числе беззащитные женщины, дети и старики (город Бахмут в 1924 году был переименован в Артемовск в честь первого руководителя Донецко-Криворожской республики Федора Сергеева (Артема); в 2016 году украинские власти вернули прежнее название – прим. ред.).
15 сентября 2021, 17:37
Член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская: Русский Донбасс становится единымЧлен Общественной палаты ДНР, директор Снежнянской швейной фабрики «Снежинка» Наталья Курянская в эфире Украина.ру прокомментировала снятие таможенных постов между самопровозглашенными ЛНР и ДНР:
Среди убитых были два моих родных дяди – старшие братья моего отца: четырнадцатилетний Миша и десятилетний Леня Курянские. Вместе с ними погибла и их мать – Мария Леонтьевна Курянская. Ей на тот момент исполнилось 40 лет.
Она была первой женой моего дедушки Василия Ивановича Курянского, который был в то время бойцом Красной Армии. Когда он ушел на фронт, семья осталась в оккупации. Мы ведь помним, что Украина вместе с другими оккупированными нацистами советскими республиками фактически стала родиной Холокоста. Если до 1941 года евреев в Европе просто лишали прав, собственности и сгоняли в гетто, то впервые их стали массово уничтожать именно как народ на оккупированной немецкими фашистами территории СССР.
Тогда по всей Украине были десятки Бабьих Яров. Один из таких был и в Артемовске, моем родном городе, я там родилась.
В январе 1942 года фашисты приказали всем евреям города собраться в городском саду. У Марии не было никаких сомнений, для чего это делается. Она прекрасно понимала, что ее и ее мальчиков ждет смерть. Поэтому, чтобы сохранить жизнь детям, она обратилась к родственникам мужа – родной сестре и родному брату, попросив их забрать сыновей к себе и тем самым спасти им жизни, но те, боясь за жизнь свою, отказались.
На следующий день парк был полностью забит людьми. Нацисты загнали людей в алебастровую пещеру, стоя, взрослых и детей замуровали, оставив их умирать мучительной смертью…
Когда в сентябре 1943 года город освободила Красная армия и вход в пещеры был разобран, то глазам красноармейцев открылась страшная картина, - замурованные люди, взрослые и дети, были как живые, поэтому большинство было опознано. Дело в том, что из-за того, что в пещеру не было доступа воздуха и отсутствовала влажность из-за алебастра, человеческие тела не разлагались, а мумифицировались.
Представляете, какой ужас они все испытали? Мне невозможно даже представить чувства матери, когда рядом с ней, стоя вплотную, умирают, задыхаясь, её дети…
Это было страшное преступление, которое никогда не забыть и никогда не простить.
В 1950 году в Артемовске открылся крупнейший в Европе завод шампанских вин. Именно на его подземных территориях находится та самая пещера и Стена плача, в память о жертвах фашизма, с Книгой памяти, в которой имена тех, кого смогли опознать…
В 2012 году мы - мой отец, мама и я с братом - посетили Артемовский завод и были у Стены плача, где в Книге памяти нашли имена папиных братьев, что произвело на всех нас неизгладимое впечатление. Конечно же, особенно на папу…
-Он, как я понимаю, родился уже после войны?
-Да, Василий Иванович, вернувшись с фронта, очень сильно переживал эту трагедию. Жил один. Потом встретил в городе свою будущую вторую жену. Тоже еврейку – Беллу Григорьевну, которая приехала из Сталино (так тогда назывался Донецк – прим. ред.). Ее муж погиб на фронте под Сталинградом. Дедушка и бабушка полюбили друг друга. В итоге поженились. Причем в дом Василия Ивановича переехала не только Белла Григорьевна, но и три ее дочери, мама и младшая сестра. В 1947 году у них родился сын – мой отец – Михаил Васильевич Курянский, которого назвали в честь погибшего старшего брата.
- Интересно, сохранилась Стена плача после освобождения Артемовска/Бахмута в прошлом году?
- Не знаю, но как только можно будет посетить город, я обязательно туда приеду.
- Почему Стена плача?
-Это феномен, который не смогло объяснить ни одно исследование, ни один из проводивших изыскание этого специалистов.
По алебастровой, с полным отсутствием влаги теоретически и практически, стене, струится вода. Стена плачет. И душа, и сердце понимают, по кому…
Наталья Курянская - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября 2021, 15:59
Наталья Курянская: кто онаЧлен Общественной палаты Донецкой народной республики
- Ваша мама также с Донбасса? Ее родственники также участвовали в войне?
- Да, причем мой двоюродный дедушка – Михаил Михайлович Чиркин – во время нацистской оккупации Снежного был комиссаром местного партизанского отряда. Они и комсомольцы города партизанили в Леонтьевском лесу. Рядом со Снежным есть памятник погибшим ребятам из его отряда.
Партизан выдал предатель по фамилии Комов. Комсомольцев в итоге поймали и расстреляли. Дедушке удалось спастись. Он спрятался от фашистов в шурфе шахты. По нему, стоявшему по горло в воде, стреляли, ранили в руку, но он выбрался из шурфа, перешел линию фронта, и в составе Красной Армии дошел до Берлина.
В качестве наказания нацистские власти все семьи партизан угнали в Германию, разместив по концлагерям. Среди угнанных были мои прабабушка – Татьяна Чиркина и ее дочь – моя бабушка – Раиса Чиркина.
В 1945 году их, совершенно изможденных – обе заболели в концлагере туберкулезом – освободила Советская армия. Причем бабушка была настолько больна, что находилась в бараке смертников. Прабабушка, несмотря на то, что была сильно ослаблена, сумела доползти к умирающей дочери. И тут в барак заходит мой дед Василий Васильевич Мирошниченко.
Он вынес мою бабушку из барака на руках и отправил в госпиталь. Так они и познакомились. После войны дедушка разыскал бабушку в Снежном, и они поженились. В 1948 году у них родилась моя мама – Ольга Васильевна Мирошниченко.
У бабушки и прабабушки так и остались на руках вытатуированные в концлагере номера, которые они не смогли свести. Всю жизнь они не могли переносить немецкую речь, настолько сильна была психологическая травма от пребывания в концлагере.
- Рядом со Снежным есть самый, пожалуй, знаменитый военный мемориал в ДНР – Саур-Могила.
- Я там для гостей Донбасса провожу экскурсии. Считаю это своим гражданским и общественным долгом. В 1943 году наши деды освобождали эту высоту от немецко-фашистских захватчиков, а в 2014 году ополченцы Донецкой Народной республики во главе с командиром с позывным "Медведь" ее защищали от идейных наследников бандеровцев, союзников нацистов во время Великой Отечественной войны.
Во время боевых действий в 2014 году мемориал сильно пострадал. Была разрушена стела с советским солдатом, высоко поднимающим свой автомат. Но теперь мемориал полностью восстановили. Причем к пилонам, посвященным памяти советских солдат, добавились пилоны в память об ополченцах 2014 года, был установлен красивый памятник Медведю, над могилами защитников теперь стоят каменные кресты, а рядом мемориальный колокол. Саур-Могила - это самое настоящее место силы.
И что еще важно. Мемориал обновлен таким образом, что у присутствующих создается впечатление, что советские солдаты, освобождавшие Донбасс и Украину от немецких фашистов, как бы передают эстафету ополченцам Донбасса, которые спустя 70 лет сражались с украинскими фашистами. Это очень символично.
Наталья Курянская интервью
25 декабря 2021, 19:31
Наталья Курянская: Я жила в лучшей стране мира — СССР. Ее развалили предателиВ 1985 и в 1987 годах будущий член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская вместе с родными два раза проехала на машине через весь СССР из Донбасса в Якутск и обратно — через Сибирь, Среднюю Азию и Кавказ. Она и близко тогда не могла предположить, что скоро Союз развалится, а на место братских отношений между народами придет враждебность
Фактически СВО – это продолжение битвы с нацизмом, теперь уже украинским, и мы, дончане, свой долг видим в освобождении от фашистов современной Украины, как 80 лет назад ее освободила Красная Армия.
Читайте также интервью Александра Чаленко с экс-вице-премьером Украины Дмитрий Табачник: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура
 
ИнтервьюНаталья КурянскаяНовороссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСидор КовпакКрасная АрмияАлександр Чаленко
 
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Заголовок открываемого материала
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18:42Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины
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