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Ни дня без русских: украинский радиодиктант не обошелся без москвичей

Ни дня без русских: украинский радиодиктант не обошелся без москвичей - 28.10.2024 Украина.ру

Ни дня без русских: украинский радиодиктант не обошелся без москвичей

Украинское издание "Суспільне Культура" опубликовало текст радиодиктанта национального единства 2024 года, который прошел в пятницу, 25 октября. Оказалось, что посвящен он был коварству московских футболистов и судей

2024-10-28T16:12

2024-10-28T16:12

2024-10-28T16:12

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"А в 1960-1980-е, когда единственной разрешенной формой патриотизма было за киевское "Динамо", Украина была влюблена в голоса футбольных комментаторов. Их узнавали с полуслова, в их модуляциях ловили, как глоток свежего воздуха, солидарность со "своими" и возмущение привилегиями москвичей, которым беззастенчиво подсуждали судьи в решающих матчах", - говорится в тексте радиодиктанта.В этом году текст для радиодиктанта написала прославляющая националистов украинская писательница Оксана Забужко, перу которой принадлежит роман "Полевые исследования украинского секса".В прошлом году она угодила в громкий скандал в Польше, где местные активисты сорвали мероприятие с ее участием за симпатии к нацизму и отрицание Волынской резни.Инцидент произошел в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Во время выступления писательницы активисты развернули баннер: "Моральные нули, для вас пример - Бандера", а также выкрикивали лозунг "Бандеровцы - домой".

https://ukraina.ru/20230220/1043707974.html

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