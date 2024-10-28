Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия погонит ВСУ по украинской степи от Покровска и Мирнограда - 28.10.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия погонит ВСУ по украинской степи от Покровска и Мирнограда
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия погонит ВСУ по украинской степи от Покровска и Мирнограда - 28.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия погонит ВСУ по украинской степи от Покровска и Мирнограда
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-28T17:07
2024-10-28T17:07
спецоперация
россия
селидово
донецкая народная республика
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
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Ранее стало известно, что российская армия освободила город Селидово в ДНР. По словам эксперта, сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления. Это связано с тем, что украинская армия занимает последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах она выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города.На западе еще есть укрепленные пункты, в том числе Покровск, или Красноармейск, как его называют в ДНР, Мирноград, он же Димитров, но за этими городами начинается украинская степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками.В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально.Будут расти потери и количество дезертиров, потому что украинская армия в последние месяцы не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое сейчас называется выравниванием линии фронта.Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье-Днепропетровск, потом Полтава-Харьков и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор. Украинская сторона столкнется с тем, что ей будет необходимо возмещать потери отступающих частей. Такое наступление будет подрывать мобилизационный потенциал Украины, потому что чем дальше на запад, тем больше городов, как сейчас Селидово, на российской стороне.Как следствие, потенциал этих территорий, промышленный, в первую очередь, людской, сельскохозяйственный, будет потерян.
https://ukraina.ru/20241024/1058336758.html
россия
селидово
донецкая народная республика
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2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, россия, селидово, донецкая народная республика, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия погонит ВСУ по украинской степи от Покровска и Мирнограда

17:07 28.10.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Алексей Анпилогов (СВО)
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Ранее стало известно, что российская армия освободила город Селидово в ДНР. По словам эксперта, сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления. Это связано с тем, что украинская армия занимает последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах она выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города.
На западе еще есть укрепленные пункты, в том числе Покровск, или Красноармейск, как его называют в ДНР, Мирноград, он же Димитров, но за этими городами начинается украинская степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками.
В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально.
Будут расти потери и количество дезертиров, потому что украинская армия в последние месяцы не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое сейчас называется выравниванием линии фронта.
Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье-Днепропетровск, потом Полтава-Харьков и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор. Украинская сторона столкнется с тем, что ей будет необходимо возмещать потери отступающих частей. Такое наступление будет подрывать мобилизационный потенциал Украины, потому что чем дальше на запад, тем больше городов, как сейчас Селидово, на российской стороне.
Как следствие, потенциал этих территорий, промышленный, в первую очередь, людской, сельскохозяйственный, будет потерян.
Карта СВО 28.10
Карта СВО 28.10
Карта СВО 28.10
Карта СВО 28.10
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
24 октября, 17:04
Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
СпецоперацияРоссияСелидовоДонецкая Народная РеспубликаАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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