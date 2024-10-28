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Закон о мове, расколовший Украину

Закон о мове, расколовший Украину - 28.10.2024 Украина.ру

Закон о мове, расколовший Украину

На днях языковый омбудсмен Тарас Креминь заявил, что украинизация переходит в наступательную фазу - за использование не одобренного властью (читай - русского) языка будут штрафовать. А ведь 28 октября 1989 года, когда принимался Закон о языках в УССР, всё было не так: русский язык был впервые законодательно признан языком межнационального общения

2024-10-28T16:03

2024-10-28T16:03

2024-10-28T16:03

история

история

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закон о языке

конституция

мова

украинский язык

русский язык

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Ещё в 50-х годах в ходе разработки закона, предусматривающего обязательного восьмилетнего образования и упор на "соединение обучения с производительным трудом", возник вопрос обязательного изучения русского языка.В ноябре 1958 года были опубликованы тезисы ЦК КПСС, в которых было сказано, что русский язык должен изучаться во всех школах, независимо от языка преподавания в них, а язык преподавания в школе для своих детей имеют право выбрать родители.Секретарь ЦК Компартии Украины по вопросам культуры и образования Степан Червоненко и зампред Совмина УССР Михаил Гречуха на заседании Президиума ЦК КПУ заявляли, что союзным республикам нужно предоставить больше прав для управления образованием на местах, и язык республики должен быть обязательным для изучения во всех школах республики, в том числе с русским языком преподавания.Тут стоит отметить, что со времён "украинизации" 1920-1930-х годов в УССР украинский язык в республике изучали во всех школах, а после 1954-го "украинизировали" и школы Крыма.22 декабря 1958 года в "Правде" было опубликовано письмо Максима Рыльского и Николая Бажана, в котором отмечалось, что "единственно правильным решением вопроса об изучении языков в средней школе является решение (если говорить, в частности, о школах Украинской ССР) об обязательном и равноправном изучении и украинского, и русского языков во всех школах УССР".17 апреля 1959 года Верховный Совет УССР принял закон "Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы образования в Украинской ССР". Статья 9 гласила:"Обучение в школах Украинской СCP осуществляется на родном языке учащихся. В школу с каким языком обучения отдавать своих детей, решают родители. Изучение одного из языков народов СССР, на котором не проводится преподавание в данной школе, осуществляется по желанию родителей и учащихся при наличии соответствующих контингентов".Украинский язык в советской Украине получил формализованный приоритет. Специальным решением ЦК КПУ правительство УССР должно было обеспечить "необходимые условия для изучения украинского языка в школах с русским или другим языком обучения, всеми учениками, родители которых и сами ученики выбрали этот язык для изучения".В практически полностью русскоязычных областях родители с радостью пользовались появившимся, наконец, правом выбора для своих детей школ с действительно родным языком обучения. Потому неудивительно, что сначала на Юго-Востоке Украины и в Киеве, а потом и в других регионах республики число с украинским языком обучения резко уменьшилось.В принятой 20 апреля 1978 года Конституции УССР (ст. 73) было сказано, что государственным языком республики является украинский, при этом власти обеспечивают его всестороннее развитие и функционирования во всех сферах общественной жизни. Да, допускалось официальное использование "других национальных языков", но с оговоркой — "в местах проживания большинства граждан других национальностей".При этом УССР должна была "проявлять государственную заботу о свободном развитии и употреблении всех национальных языков, которыми пользуется население республики". Русский язык среди них никак не выделялся.Хотя упомянутая выше ст. 73 заканчивалась предложением о том, что "порядок использования украинского и других языков в УССР определяется законом", такой закон долгое время не принимался.Руки до него дошли только в годы горбачёвской "перестройки", и сейчас сложно сказать, кто именно был инициатором такого закона.Инициатором вполне могла быть союзная номенклатура, ведь не без её согласия к тому времени литовский, латышский и эстонский языки были провозглашены государственными в соответствующих союзных республиках, началось массовое движение за аналогичный статус молдавского языка.Инициатором могла выступить и республиканская номенклатура, в первую очередь — ставший в 1988 году заведующим идеологическим отделом ЦК Компартии Украины Леонид Кравчук (он, правда, такую ответственность на себя никогда не брал).Но в отличии от Прибалтики и Молдавии на Украине языковой вопрос в 1988 году мало кого волновал.Все попытки Союза писателей Украины (СПУ) причитать о "притеснениях соловьиной мовы" разбивались о стотысячные тиражи книг его членов на этой самой мове. Любой житель УССР помнит, что на украинском языке можно было купить даже новинки мировой фантастики, русскоязычные издания которых были страшным дефицитом.В июне 1988 года на одном из первых несанкционированных митингов во Львове было принято решение создать Общество родного языка, председателем которого избрали писателя Романа Иванычука, члена СПУ с 1957 года. В ходе оформления её переименовали в "Общество украинского языка" (ведь родной язык у каждого свой, потому стартовое название не годилось).11 февраля 1989 года Доме Кино в Киеве состоялось учредительная конференция "Общества украинского языка имени Тараса Шевченко", избравшая председателем организации Дмитрия Павлычко — вдохновенного певца коммунизма, лауреата множества орденов, получившего путёвку от лично Лаврентия Берия.Он сам, а также ряд других делегатов, выступили с предложением принять закон об использовании языков на Украине, ориентированный на поддержку украинского языка. Общество было зарегистрировано Совмином УССР 20 мая 1989 года, но ещё в процессе регистрации его представители были приглашены в рабочую группу по созданию языкового законодательства.А после создания в сентябре 1989-го "Народного Руха Украины за перестройку" в рабочую группу вошли представители и от этой организации. Правда, зачастую в руководстве обеих этих организаций были одни и те же люди — к примеру, Павлычко сидел в президиуме на учредительном съезде Руха и вошёл в его Большую Раду.Анализируя языковое законодательство Украины, обычно начинают с закона "О языках в Украинской СССР", принятого Верховным Советом УССР 28 октября 1989 года.Однако не стоит забывать, что днём ранее этот же орган внёс первые изменения в Конституцию Советской Украины. В частности, статья 73-я была дополнена предложением о том, что "Украинская ССР обеспечивает свободное пользование русским языком как языком межнационального общения народов СССР".Так в Основном Законе УССР русский язык приобрёл статус, просуществовавший на Украине до 1996 года, — но даже в 1989-м его не признали ни государственным, ни даже родным языком жителей республики.Отмечу, что в Верховном Совете УССР, в отличие от Прибалтики и Молдавии, в 1989 году никаких националистов или даже "демократов-реформаторов" просто не было.Это был последний по-настоящему советский созыв республиканского парламента, составленный из "представителей трудового народа" железной рукой Владимира Щербицкого. Да, среди них были известные люди, — тот же поэт Борис Олийнык, который и представлял закон о языках, — но решения принимались не в зале заседаний ВС, а в ЦК КПУ.Кроме того, никакого реального общественного запроса на языковые новшества в республике не было, по состоянию на момент принятия закона "Общество украинского языка", куда с весны 1989-го стали записывать по разнарядке, насчитывало меньше 100 тысяч членов, из которых более 2/3 были жителями Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.В отличие от Конституции УССР, в законе о языках оказалось, что языков межнационального общения на Украине — несколько, это "украинский, русский и другие языки", а вот государственный — один, украинский.Хотя формально декларировалось, что выбор языка межличностного общения и языка обучения — неотъемлемое право граждан, однако условия для изучения и углублённого владения закон гарантировал только украинскому языку. В местах компактного проживания граждан другой национальности мог использоваться их родной язык, а в случае смешанного населения — "украинский или другой, принятый для всего населения", при этом в обоих случаях русский специально не упомянут.Для понимания: согласно переписи населения СССР, проведённой в январе 1989 года, на Украине из 51,4 миллионов жителей назвали родным языком русский 15,8 миллиона, при этом среди них было 4,6 миллиона этнических украинцев.А принятую 12 февраля 1991 года на основе закона о языках "Государственную программу развития украинского языка и других национальных языков УССР на период до 2000 года" и вовсе можно назвать программой дерусификации Центральной и Юго-Восточной Украины.Программа, в частности, предусматривала перевод делопроизводства на украинский язык, а также введение обязанности для чиновников знать украинский и русский, по региональному принципу: на Западе Украины — до 1992 года, в Центре (в том числе в Киеве) — до 1993-го, на Юго-Востоке — до 1994-го.Профессиональные украинские патриоты любят причитать — мол, эта программа так и не была выполнена даже на Западной Украине. Однако на самом деле она была перевыполнена 28 июня 1996 года, когда новая Конституция Украины низвела русский язык до уровня одного из языков национальных меньшинств.Парадоксально, что сделал это входивший ранее в номенклатуру ЦК КПСС Леонид Кучма, который к тому времени ещё не научился сносно говорить по-украински.14 декабря 1999 года полностью подконтрольный Кучме Конституционный Суд Украины постановил, что украинский язык "является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т.п.), а также других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом".Странно, что ещё тогда "Закон о языках в Украинской СССР" не был признан неконституционным — ведь он действительно не соответствовал Основному Закону Украины от 1996 года…

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Олег Хавич

Олег Хавич

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история, история украины, история ссср, закон о языке, конституция, мова, украинский язык, русский язык