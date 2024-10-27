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ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА

ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА - 27.10.2024 Украина.ру

ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА

Массированную атаку украинских беспилотников отбили российские силы противовоздушной обороны. Об этом утром 27 октября сообщило Минобороны РФ

2024-10-27T09:48

2024-10-27T09:48

2024-10-27T09:48

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат",- сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что 18 БПЛА были перехвачены над территорией Тамбовской области и 16 сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей, ещё три уничтожены над территорией Воронежской области и один - над Курской областью."Также украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря", - отметили в российском министерстве.Ситуацию проанализировал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам

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новости, россия, белгородская область, орловская область, брянская область, липецк, воронежская область, курская область, азовское море, минобороны рф, бпла, пво