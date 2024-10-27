ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА - 27.10.2024 Украина.ру
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ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА
ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА - 27.10.2024 Украина.ру
ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА
Массированную атаку украинских беспилотников отбили российские силы противовоздушной обороны. Об этом утром 27 октября сообщило Минобороны РФ
2024-10-27T09:48
2024-10-27T09:48
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат",- сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что 18 БПЛА были перехвачены над территорией Тамбовской области и 16 сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей, ещё три уничтожены над территорией Воронежской области и один - над Курской областью."Также украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря", - отметили в российском министерстве.Ситуацию проанализировал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам
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Новости, Россия, Белгородская область, Орловская область, Брянская область, Липецк, Воронежская область, Курская область, Азовское море, Минобороны РФ, БПЛА, ПВО

ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА

09:48 27.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Массированную атаку украинских беспилотников отбили российские силы противовоздушной обороны. Об этом утром 27 октября сообщило Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат",- сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что 18 БПЛА были перехвачены над территорией Тамбовской области и 16 сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей, ещё три уничтожены над территорией Воронежской области и один - над Курской областью.
"Также украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря", - отметили в российском министерстве.
Ситуацию проанализировал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам
 
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