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ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА
ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА - 27.10.2024 Украина.ру
ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА
Массированную атаку украинских беспилотников отбили российские силы противовоздушной обороны. Об этом утром 27 октября сообщило Минобороны РФ
2024-10-27T09:48
2024-10-27T09:48
2024-10-27T09:48
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат",- сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что 18 БПЛА были перехвачены над территорией Тамбовской области и 16 сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей, ещё три уничтожены над территорией Воронежской области и один - над Курской областью."Также украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря", - отметили в российском министерстве.Ситуацию проанализировал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, белгородская область, орловская область, брянская область, липецк, воронежская область, курская область, азовское море, минобороны рф, бпла, пво
Новости, Россия, Белгородская область, Орловская область, Брянская область, Липецк, Воронежская область, Курская область, Азовское море, Минобороны РФ, БПЛА, ПВО
ПВО России уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА
Массированную атаку украинских беспилотников отбили российские силы противовоздушной обороны. Об этом утром 27 октября сообщило Минобороны РФ