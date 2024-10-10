https://ukraina.ru/20241010/1058000391.html

ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России

ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России - 10.10.2024 Украина.ру

ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожила 92 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ

2024-10-10T08:21

2024-10-10T08:21

2024-10-10T08:21

россия

беспилотники

дроны

пво

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вооруженные силы украины

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Из них 47 - были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Курской области, девять - над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области.Также еще 15 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

россия

курская область

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россия, беспилотники, дроны, пво, новости, курская область, минобороны, краснодарский край, вооруженные силы украины