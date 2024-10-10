ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России - 10.10.2024 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России
ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России - 10.10.2024 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожила 92 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ
2024-10-10T08:21
2024-10-10T08:21
россия
беспилотники
дроны
пво
новости
курская область
минобороны
краснодарский край
вооруженные силы украины
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Из них 47 - были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Курской области, девять - над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области.Также еще 15 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
россия
курская область
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россия, беспилотники, дроны, пво, новости, курская область, минобороны, краснодарский край, вооруженные силы украины
Россия, беспилотники, дроны, ПВО, Новости, Курская область, Минобороны, краснодарский край, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России

08:21 10.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Читать в
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожила 92 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ
Из них 47 - были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Курской области, девять - над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области.
Также еще 15 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
РоссиябеспилотникидроныПВОНовостиКурская областьМинобороныкраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
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