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В США бьют тревогу из-за упадка рыбной отрасли, обвиняя рост российского экспорта

В США бьют тревогу из-за упадка рыбной отрасли, обвиняя рост российского экспорта - 27.09.2024 Украина.ру

В США бьют тревогу из-за упадка рыбной отрасли, обвиняя рост российского экспорта

Выручка рыбной отрасли в главном рыбопромышленном штате США - Аляске за прошедшие пару лет снизилась на 1,8 миллиарда долларов из-за чего свыше 38 тысяч человек потеряли работу. Такие данные приводятся в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США , которое цитирует РИА Новости

2024-09-27T12:23

2024-09-27T12:23

2024-09-27T12:23

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Среди причин упадка рыбной отрасли выделяют рост экспорта российской продукции и увеличение производства российских продуктов с более высокой добавленной стоимостью из минтая. Таким образом, за 2022 -2023 годы вклад рыбного сектора в ВВП США сократился на 4,3 миллиарда долларов, увеличилось число банкротств частных рыбаков в стране, закрылось несколько береговых заводов, что в отдельных случаях привело к потере 70% доходов на местах Отмечается, что влияние на американский рыбопромышленный сектор оказало значительное увеличение издержек и расходов, начиная с 2022 года. Так, выросла стоимость обслуживания кредитов, затраты на топливо, энергоснабжение и зарплаты, общая инфляция в стране, а оптовые цены на американскую рыбную продукцию за 2023 год сократились на 23%, средняя стоимость "рыбы с борта" - на 38%. Всего на долю Аляски приходится около 60% вылова и производства рыбной продукции в стране и 30% всей выручки сектора, на рыбопереработку приходится 70% промышленного производства штата. По его словам, введение санкций США против России привело Запад к слому налаженной системы поставок рыбопродукции. Он предположил, что решать кризисную ситуацию американские власти и рыбаки будут с помощью очередных санкций против России на главных рынках сбыта: уже два года США активно используют этот инструмент, продвигая запреты на ввоз российской рыбы и не только. Целью является ослабление позиций продукции РФ и обеспечение преимущества и дополнительной прибыли от экспорта рыбопродукции США за счет полной монополии на основных рынках сбыта, прежде всего ЕС и Великобритании. Буглак добавил, что российские рыбаки также находятся в сложной финансовой ситуации, но несмотря на это сохраняют конкурентоспособность рыночными методами: модернизацией мощностей, расширением ассортимента продукции с учетом потребностей рынка, диверсификацией поставок и развитием новых рынков. Подробнее по этой теме - в статье Сергея Котвицкого "Ни рыбы, ни нефти. Финляндия переживает самое тяжелое лето за четверть века — из-за Украины" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, аляска, антироссийские санкции, экономика