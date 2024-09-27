В США бьют тревогу из-за упадка рыбной отрасли, обвиняя рост российского экспорта - 27.09.2024 Украина.ру
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В США бьют тревогу из-за упадка рыбной отрасли, обвиняя рост российского экспорта
В США бьют тревогу из-за упадка рыбной отрасли, обвиняя рост российского экспорта - 27.09.2024 Украина.ру
В США бьют тревогу из-за упадка рыбной отрасли, обвиняя рост российского экспорта
Выручка рыбной отрасли в главном рыбопромышленном штате США - Аляске за прошедшие пару лет снизилась на 1,8 миллиарда долларов из-за чего свыше 38 тысяч человек потеряли работу. Такие данные приводятся в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США , которое цитирует РИА Новости
2024-09-27T12:23
2024-09-27T12:23
новости
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аляска
антироссийские санкции
экономика
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Среди причин упадка рыбной отрасли выделяют рост экспорта российской продукции и увеличение производства российских продуктов с более высокой добавленной стоимостью из минтая. Таким образом, за 2022 -2023 годы вклад рыбного сектора в ВВП США сократился на 4,3 миллиарда долларов, увеличилось число банкротств частных рыбаков в стране, закрылось несколько береговых заводов, что в отдельных случаях привело к потере 70% доходов на местах Отмечается, что влияние на американский рыбопромышленный сектор оказало значительное увеличение издержек и расходов, начиная с 2022 года. Так, выросла стоимость обслуживания кредитов, затраты на топливо, энергоснабжение и зарплаты, общая инфляция в стране, а оптовые цены на американскую рыбную продукцию за 2023 год сократились на 23%, средняя стоимость "рыбы с борта" - на 38%. Всего на долю Аляски приходится около 60% вылова и производства рыбной продукции в стране и 30% всей выручки сектора, на рыбопереработку приходится 70% промышленного производства штата. По его словам, введение санкций США против России привело Запад к слому налаженной системы поставок рыбопродукции. Он предположил, что решать кризисную ситуацию американские власти и рыбаки будут с помощью очередных санкций против России на главных рынках сбыта: уже два года США активно используют этот инструмент, продвигая запреты на ввоз российской рыбы и не только. Целью является ослабление позиций продукции РФ и обеспечение преимущества и дополнительной прибыли от экспорта рыбопродукции США за счет полной монополии на основных рынках сбыта, прежде всего ЕС и Великобритании. Буглак добавил, что российские рыбаки также находятся в сложной финансовой ситуации, но несмотря на это сохраняют конкурентоспособность рыночными методами: модернизацией мощностей, расширением ассортимента продукции с учетом потребностей рынка, диверсификацией поставок и развитием новых рынков. Подробнее по этой теме - в статье Сергея Котвицкого "Ни рыбы, ни нефти. Финляндия переживает самое тяжелое лето за четверть века — из-за Украины" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, аляска, антироссийские санкции, экономика
Новости, США, Россия, Аляска, антироссийские санкции, экономика

В США бьют тревогу из-за упадка рыбной отрасли, обвиняя рост российского экспорта

12:23 27.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Выручка рыбной отрасли в главном рыбопромышленном штате США - Аляске за прошедшие пару лет снизилась на 1,8 миллиарда долларов из-за чего свыше 38 тысяч человек потеряли работу. Такие данные приводятся в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США , которое цитирует РИА Новости
Среди причин упадка рыбной отрасли выделяют рост экспорта российской продукции и увеличение производства российских продуктов с более высокой добавленной стоимостью из минтая. Таким образом, за 2022 -2023 годы вклад рыбного сектора в ВВП США сократился на 4,3 миллиарда долларов, увеличилось число банкротств частных рыбаков в стране, закрылось несколько береговых заводов, что в отдельных случаях привело к потере 70% доходов на местах
Отмечается, что влияние на американский рыбопромышленный сектор оказало значительное увеличение издержек и расходов, начиная с 2022 года. Так, выросла стоимость обслуживания кредитов, затраты на топливо, энергоснабжение и зарплаты, общая инфляция в стране, а оптовые цены на американскую рыбную продукцию за 2023 год сократились на 23%, средняя стоимость "рыбы с борта" - на 38%.
Всего на долю Аляски приходится около 60% вылова и производства рыбной продукции в стране и 30% всей выручки сектора, на рыбопереработку приходится 70% промышленного производства штата.

"Местные рыбаки добывают наиболее важные для мирового рыбного рынка виды водных биоресурсов - минтай, тихоокеанский лосось и треску, краб и др. По добыче этих видов рыбы США всегда конкурировала с Россией. При этом пока американские рыбаки уступают российском первое место в добыче этих видов. Наиболее острая конкуренция между странами в секторах минтая и лососей", - сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

По его словам, введение санкций США против России привело Запад к слому налаженной системы поставок рыбопродукции. Он предположил, что решать кризисную ситуацию американские власти и рыбаки будут с помощью очередных санкций против России на главных рынках сбыта: уже два года США активно используют этот инструмент, продвигая запреты на ввоз российской рыбы и не только.
Целью является ослабление позиций продукции РФ и обеспечение преимущества и дополнительной прибыли от экспорта рыбопродукции США за счет полной монополии на основных рынках сбыта, прежде всего ЕС и Великобритании.
Буглак добавил, что российские рыбаки также находятся в сложной финансовой ситуации, но несмотря на это сохраняют конкурентоспособность рыночными методами: модернизацией мощностей, расширением ассортимента продукции с учетом потребностей рынка, диверсификацией поставок и развитием новых рынков.
Подробнее по этой теме - в статье Сергея Котвицкого "Ни рыбы, ни нефти. Финляндия переживает самое тяжелое лето за четверть века — из-за Украины" на сайте Украина.ру.
 
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