Трамп уверен в несокрушимости России, окружение Угледара, Зеленский о "планах" РФ. Итоги 25 сентября - 25.09.2024 Украина.ру
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Трамп уверен в несокрушимости России, окружение Угледара, Зеленский о "планах" РФ. Итоги 25 сентября
Трамп уверен в несокрушимости России, окружение Угледара, Зеленский о "планах" РФ. Итоги 25 сентября - 25.09.2024 Украина.ру
Трамп уверен в несокрушимости России, окружение Угледара, Зеленский о "планах" РФ. Итоги 25 сентября
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп вновь напомнил об уроках истории и безуспешных попытках победить Россию на поле боя. Российская армия уверенно освобождает от присутствия украинских войск все больше населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а из Угледара бегут части ВСУ, пока Владимир Зеленский отказывается от переговоров
2024-09-25T18:04
2024-09-25T18:04
сво
спецоперация
россия
киев
угледар
владимир зеленский
дональд трамп
адольф гитлер
вооруженные силы украины
оон
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Трамп о судьбе Гитлера и Наполеона - не воюйте с Россией Администрация Джо Байдена, в числе которой и кандидат пост главы государства от демократов Камала Харрис "втянули" США в украинский конфликт, где Вашингтон "застрял", заявил в среду бывший глава Белого дома и претендент на эту должность Дональд Трамп. С учетом того, что история знает немало примеров российских побед, ожидать того, что РФ проиграет в этом конфликте опрометчиво. В погоне за предвыборными очками Трамп уже неоднократно заявлял о решительной готовности способствовать завершению украинского конфликта. Киев относится к этому скептически, в Москве - с вниманием, напоминая, что именно Трамп наложил на РФ большое количество санкций. Комментируя боевые действия кандидат также не раз обращался к историческим примерам. Так, зимой в эфире Fox News он назвал Россию "военной машиной, победившей Гитлера и Наполеона". В Кремле полагают, что такие напоминания имеют вес, потому как историю в США не знают. "Мало кто, наверное, в Соединенных Штатах Америки - я имею в виду простых американцев, хотя, может быть, и представителей так называемого политического истеблишмента — знает настолько глубоко историю, чтобы владеть информацией о войне 1812 года, о Великой Отечественной войне", - заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Предостережения трампа официальный Киев не слышит. Владимир Зеленский вновь отверг любую возможность для переговоров. Выступая в Совете Безопасности ООН, он заявил, что военный конфликт с Россией "невозможно прекратить просто переговорами" и "нужны действия", а именно - принуждение России к миру. Завершение конфликта он видит исключительно на основе предложенной Киевом "формулы мира", поскольку та якобы базируется на Уставе ООН. После наступления украинских войск на Курскую область президент Владимир Путин исключил саму возможность переговоров с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Обороняющая Угледар крупная бригада ВСУ начала отступать Российская армия окружила город Угледар, расположенный в ДНР, с трех сторон, положение украинской армии там становится плачевным из-за чего в бегство пустилась крупная бригада ВСУ. Об этом сообщает одновременно несколько источников. Издание Forbes пишет, что части 72-й бригады ВСУ начали "тихо отходить" из Угледара на более выгодные оборонительные позиции. Так, теперь украинские военнослужащие могут быть "передислоцированы" к северу от города, в район населенного пункта Богоявленка. Провал Киева на этом участке фронта журналисты связывают с безуспешным наступлением ВСУ в Курской области, хотя оборонительные позиции в Донбассе у ВСУ начали "прогибаться" и ранее. "Украинская оборона на востоке и прогибалась ещё до того, как генштаб в Киеве приказал частям примерно восьми бригад атаковать через границу в Курской области в прошлом месяце. Теперь оборона прогибается быстрее", - сказано в публикации. О критическом положении украинских военнослужащих сообщила британская разведка, а также засвидетельствовал глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. По словам последнего, продвижению российских войск способствует отсутствие на местности жилой застройки, где можно было бы держать оборону. "Там (в Угледаре - Ред.) сейчас адская ситуация. Россияне сейчас перебивают нашу логистику. Они наносят такие удары по нашей логистике, что машины вылетают как семечки", - добавил украинский военный журналист Василий Пехньо. На сегодня все логистические коммуникации противника на подходе к городе находятся под огневым контролем, а большинство дорог, по которым до недавнего времени было возможно снабжение Угледара, перерезаны физически. Угледар - единственный город на южнодонецком направлении, который пока контролирует Киев. Его освобождение позволит еще дальше отбросить украинскую армию от Донецка, снизит угрозу для Волновахи и трассы Донецк - Мариуполь, лишит ВСУ определенного количества боеприпасов, медикаментов, возможности проводить ротацию в Донбассе. Параллельно сегодня сообщалось о полном освобождении от украинских войск Украинска, населенных пунктов Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики. Перемалывают ВСУ и в Курской области - спецоперация продолжается. Зеленский о "планах" России Российские войска атакуют три украинские АЭС и их инфраструктуру с целью отключения объектов от энергосистемы. В этом Москве помогут третьи страны, заявил с трибуны на Генассамблее ООН Владимир Зеленский. "Я получил еще один тревожный отчет от нашей разведки. Похоже, что Путин теперь планирует нападение на наши электростанции и их инфраструктуру с целью отключить станции от энергосистемы. С помощью спутников других стран", - сказал он. Он напомнил, что российские войска уже уничтожили все украинские ТЭС и часть ГЭС, забыв упомянуть то, ответом на какие события были атаки на указанные объекты. Помимо этого, Зеленский намекнул на то, что Китай и Бразилия участвовали в планировании вторжения в другие страны, а также вновь подверг критике их инициативы по урегулированию конфликта. "Если кто-то в мире ищет альтернативы любому из этих пунктов (формулы мира Зеленского - Ред.) или пытается игнорировать любой из них, это, скорее всего, означает, что они сами хотят сделать часть того, что делает Путин. И когда Китай и Бразилия пытаются превратиться в хор голосов с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, которые говорят что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос - в чем истинный интерес?" - вопрошает Зеленский. "Половинчатый план урегулирования", который был предложен различными сторонами, не имеет смысла", добавил нелегитимный глава киевского режима. Кроме того, он уверен, что Россия якобы устроит ядерный инцидент. Самая большая в Европе и девятая крупнейшая в мире атомная электростанция ЗАЭС регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. Сегодня дрон ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции примерно в 150 метрах от электростанции и в 350 метрах от энергоблока №3. В этот раз никто не пострадал, объекты атомной электростанции повреждений не получил.Подробнее о ситуации на фронте - в интервью Кирилла Курбатова Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру.
россия
киев
угледар
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, киев, угледар, владимир зеленский, дональд трамп, адольф гитлер, вооруженные силы украины, оон, президентские выборы, вашингтон, окружение, энергосистема украины, эксклюзив, хроники
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Угледар, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Адольф Гитлер, Вооруженные силы Украины, ООН, президентские выборы, Вашингтон, окружение, Энергосистема Украины, Эксклюзив, Хроники

Трамп уверен в несокрушимости России, окружение Угледара, Зеленский о "планах" РФ. Итоги 25 сентября

18:04 25.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Сергей Зуев
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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп вновь напомнил об уроках истории и безуспешных попытках победить Россию на поле боя. Российская армия уверенно освобождает от присутствия украинских войск все больше населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а из Угледара бегут части ВСУ, пока Владимир Зеленский отказывается от переговоров
Трамп о судьбе Гитлера и Наполеона - не воюйте с Россией
Администрация Джо Байдена, в числе которой и кандидат пост главы государства от демократов Камала Харрис "втянули" США в украинский конфликт, где Вашингтон "застрял", заявил в среду бывший глава Белого дома и претендент на эту должность Дональд Трамп. С учетом того, что история знает немало примеров российских побед, ожидать того, что РФ проиграет в этом конфликте опрометчиво.
"Байден говорит: "Мы не уйдем, пока мы не победим". Что будет, если они (русские - Ред.) победят? Они это делают, они воюют. Кто-то мне сказал на днях: "Они победили Гитлера, Наполеона. Они это делают, они воюют". Мы застряли в этой войне... Если я стану президентом, я начну переговоры, я добьюсь этого, мы выберемся", - сказал он.
В погоне за предвыборными очками Трамп уже неоднократно заявлял о решительной готовности способствовать завершению украинского конфликта. Киев относится к этому скептически, в Москве - с вниманием, напоминая, что именно Трамп наложил на РФ большое количество санкций.
Комментируя боевые действия кандидат также не раз обращался к историческим примерам. Так, зимой в эфире Fox News он назвал Россию "военной машиной, победившей Гитлера и Наполеона". В Кремле полагают, что такие напоминания имеют вес, потому как историю в США не знают.
"Мало кто, наверное, в Соединенных Штатах Америки - я имею в виду простых американцев, хотя, может быть, и представителей так называемого политического истеблишмента — знает настолько глубоко историю, чтобы владеть информацией о войне 1812 года, о Великой Отечественной войне", - заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предостережения трампа официальный Киев не слышит. Владимир Зеленский вновь отверг любую возможность для переговоров. Выступая в Совете Безопасности ООН, он заявил, что военный конфликт с Россией "невозможно прекратить просто переговорами" и "нужны действия", а именно - принуждение России к миру. Завершение конфликта он видит исключительно на основе предложенной Киевом "формулы мира", поскольку та якобы базируется на Уставе ООН.
"Такая позиция является фатальной ошибкой. Фатальной ошибкой, системной ошибкой, это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима", - прокомментировали позицию Зеленского в Кремле.
После наступления украинских войск на Курскую область президент Владимир Путин исключил саму возможность переговоров с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.
Обороняющая Угледар крупная бригада ВСУ начала отступать
Российская армия окружила город Угледар, расположенный в ДНР, с трех сторон, положение украинской армии там становится плачевным из-за чего в бегство пустилась крупная бригада ВСУ. Об этом сообщает одновременно несколько источников.
Издание Forbes пишет, что части 72-й бригады ВСУ начали "тихо отходить" из Угледара на более выгодные оборонительные позиции. Так, теперь украинские военнослужащие могут быть "передислоцированы" к северу от города, в район населенного пункта Богоявленка.
"У меня сложилось впечатление, что Украина постепенно выводит свои войска, чтобы сдать территорию России", — цитирует СМИ OSINT-аналитика Эндрю Перпетуа.
Провал Киева на этом участке фронта журналисты связывают с безуспешным наступлением ВСУ в Курской области, хотя оборонительные позиции в Донбассе у ВСУ начали "прогибаться" и ранее.
"Украинская оборона на востоке и прогибалась ещё до того, как генштаб в Киеве приказал частям примерно восьми бригад атаковать через границу в Курской области в прошлом месяце. Теперь оборона прогибается быстрее", - сказано в публикации.
О критическом положении украинских военнослужащих сообщила британская разведка, а также засвидетельствовал глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. По словам последнего, продвижению российских войск способствует отсутствие на местности жилой застройки, где можно было бы держать оборону.
Угледар
Угледар
Угледар
"Там (в Угледаре - Ред.) сейчас адская ситуация. Россияне сейчас перебивают нашу логистику. Они наносят такие удары по нашей логистике, что машины вылетают как семечки", - добавил украинский военный журналист Василий Пехньо.
На сегодня все логистические коммуникации противника на подходе к городе находятся под огневым контролем, а большинство дорог, по которым до недавнего времени было возможно снабжение Угледара, перерезаны физически.
Угледар - единственный город на южнодонецком направлении, который пока контролирует Киев. Его освобождение позволит еще дальше отбросить украинскую армию от Донецка, снизит угрозу для Волновахи и трассы Донецк - Мариуполь, лишит ВСУ определенного количества боеприпасов, медикаментов, возможности проводить ротацию в Донбассе.
Параллельно сегодня сообщалось о полном освобождении от украинских войск Украинска, населенных пунктов Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики. Перемалывают ВСУ и в Курской области - спецоперация продолжается.
Зеленский о "планах" России
Российские войска атакуют три украинские АЭС и их инфраструктуру с целью отключения объектов от энергосистемы. В этом Москве помогут третьи страны, заявил с трибуны на Генассамблее ООН Владимир Зеленский.
"Я получил еще один тревожный отчет от нашей разведки. Похоже, что Путин теперь планирует нападение на наши электростанции и их инфраструктуру с целью отключить станции от энергосистемы. С помощью спутников других стран", - сказал он.
Он напомнил, что российские войска уже уничтожили все украинские ТЭС и часть ГЭС, забыв упомянуть то, ответом на какие события были атаки на указанные объекты.
Помимо этого, Зеленский намекнул на то, что Китай и Бразилия участвовали в планировании вторжения в другие страны, а также вновь подверг критике их инициативы по урегулированию конфликта.
"Если кто-то в мире ищет альтернативы любому из этих пунктов (формулы мира Зеленского - Ред.) или пытается игнорировать любой из них, это, скорее всего, означает, что они сами хотят сделать часть того, что делает Путин. И когда Китай и Бразилия пытаются превратиться в хор голосов с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, которые говорят что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос - в чем истинный интерес?" - вопрошает Зеленский. "
Половинчатый план урегулирования", который был предложен различными сторонами, не имеет смысла", добавил нелегитимный глава киевского режима.
Кроме того, он уверен, что Россия якобы устроит ядерный инцидент.
Самая большая в Европе и девятая крупнейшая в мире атомная электростанция ЗАЭС регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. Сегодня дрон ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции примерно в 150 метрах от электростанции и в 350 метрах от энергоблока №3. В этот раз никто не пострадал, объекты атомной электростанции повреждений не получил.
Подробнее о ситуации на фронте - в интервью Кирилла Курбатова Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру.
 
СВОСпецоперацияРоссияКиевУгледарВладимир ЗеленскийДональд ТрампАдольф ГитлерВооруженные силы УкраиныООНпрезидентские выборыВашингтонокружениеЭнергосистема УкраиныЭксклюзивХроники
 
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