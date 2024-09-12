https://ukraina.ru/20240912/1057395768.html

Главное за ночь 12 сентября

Главное за ночь 12 сентября - 12.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 12 сентября

Средства ПВО за ночь сбили пять украинских дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РоссииСооснователь всемирно известной... Украина.ру, 12.09.2024

2024-09-12T08:04

2024-09-12T08:04

2024-09-12T09:04

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Средства ПВО за ночь сбили пять украинских дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РоссииСооснователь всемирно известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о намерении выступить в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, дроны, пво