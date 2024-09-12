Главное за ночь 12 сентября - 12.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 12 сентября
Главное за ночь 12 сентября - 12.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 12 сентября
Средства ПВО за ночь сбили пять украинских дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РоссииСооснователь всемирно известной... Украина.ру, 12.09.2024
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новости
россия
брянская область
дроны
пво
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Средства ПВО за ночь сбили пять украинских дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РоссииСооснователь всемирно известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о намерении выступить в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, брянская область, дроны, пво
Новости, Россия, Брянская область, дроны, ПВО

Главное за ночь 12 сентября

08:04 12.09.2024 (обновлено: 09:04 12.09.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Средства ПВО за ночь сбили пять украинских дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны России

Сооснователь всемирно известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о намерении выступить в России.
 
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