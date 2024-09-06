https://ukraina.ru/20240906/1057280551.html

Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города

Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города - 06.09.2024 Украина.ру

Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города

Уже более 230 лет Одесса – русский город. Но пока этот город страдает под гнётом незаконного киевского режима: уничтожаются памятники истории и культуры, православные одесситы подвергаются гонениям, да и само название Одесса по плану украинских властей должно исчезнуть с карт точно так же, как Николаев, Днепропетровск и Кировоград

2024-09-06T12:21

2024-09-06T12:21

2024-09-06T12:21

одесса

видео

россия

днепропетровск

снг

институт

анатолий вассерман

православие

памятник

конфликт

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В Институте стран СНГ состоялся вечер, посвящённый юбилею Одессы, участники которого не сомневались: Одесса вернётся в Россию. Коллектив Украина.ру также разделяет это убеждение. Подробнее - в спецрепортаже нашего корреспондента Василия Ткача - одессита и по рождению, и по духу.

одесса

россия

днепропетровск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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