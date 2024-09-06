Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города - 06.09.2024 Украина.ру
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Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города
Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города - 06.09.2024 Украина.ру
Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города
Уже более 230 лет Одесса – русский город. Но пока этот город страдает под гнётом незаконного киевского режима: уничтожаются памятники истории и культуры, православные одесситы подвергаются гонениям, да и само название Одесса по плану украинских властей должно исчезнуть с карт точно так же, как Николаев, Днепропетровск и Кировоград
2024-09-06T12:21
2024-09-06T12:21
одесса
видео
россия
днепропетровск
снг
институт
анатолий вассерман
православие
памятник
конфликт
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В Институте стран СНГ состоялся вечер, посвящённый юбилею Одессы, участники которого не сомневались: Одесса вернётся в Россию. Коллектив Украина.ру также разделяет это убеждение. Подробнее - в спецрепортаже нашего корреспондента Василия Ткача - одессита и по рождению, и по духу.
одесса
россия
днепропетровск
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одесса, видео, россия, днепропетровск, снг, институт, анатолий вассерман, православие, памятник, конфликт, украина, спецоперация, праздники, нацисты, видео
Одесса, Видео, Россия, Днепропетровск, СНГ, институт, Анатолий Вассерман, Православие, памятник, конфликт, Украина, Спецоперация, праздники, нацисты

Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города

12:21 06.09.2024
 
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Уже более 230 лет Одесса – русский город. Но пока этот город страдает под гнётом незаконного киевского режима: уничтожаются памятники истории и культуры, православные одесситы подвергаются гонениям, да и само название Одесса по плану украинских властей должно исчезнуть с карт точно так же, как Николаев, Днепропетровск и Кировоград
В Институте стран СНГ состоялся вечер, посвящённый юбилею Одессы, участники которого не сомневались: Одесса вернётся в Россию.
Коллектив Украина.ру также разделяет это убеждение.
Подробнее - в спецрепортаже нашего корреспондента Василия Ткача - одессита и по рождению, и по духу.
 
ОдессаВидеоРоссияДнепропетровскСНГинститутАнатолий ВассерманПравославиепамятникконфликтУкраинаСпецоперацияпраздникинацисты
 
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