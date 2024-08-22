Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Возможно, санитарную зону придется формировать даже на белорусско-украинской границе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
А на Красноармейском (Покровском) направлении армия РФ наступает по всем канонам военной науки: бойцы вытесняют ВСУ по флангам, проводят оперативные окружения, затрудняют противнику логистику и используют дроны для дистанционного разминирования, рассказал эксперт.
"Уж извините за мой пафос, но я уверен, что Красная армия зайдет в Красноармейск. Потому что задачи верховного главнокомандующего [ВС РФ Президента России Владимира Путина] очевидны. А этих задач уже три, а не две: денацификация, демилитаризация, создание санитарной зоны", - указал Ераносян.
Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Может быть, ее придется формировать даже на белорусско-украинской границе. Не говоря уже о Запорожской области, отметил он.
Весь мировой военпром и оружейные бароны сейчас работают на киевских бандитов, а Россия работает как системное государство. Сейчас идет борьба систем, подчеркнул капитан.
"Либо одержит верх махновская система комплектования по бригадному принципу (когда, например, какая-то банда может не согласиться с переговорами и запустить ракету), либо победит "красная машина". А система всегда перемалывает махновщину. Правда, не всегда быстро", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.ру
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