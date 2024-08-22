https://ukraina.ru/20240822/1056972857.html

Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону

Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону - 22.08.2024 Украина.ру

Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону

Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Возможно, санитарную зону придется формировать даже на белорусско-украинской границе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2024-08-22T05:00

2024-08-22T05:00

2024-08-22T05:00

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сумская область

курская область

сво

вс рф

запорожское направление

север

красная армия

покровск/красноармейск

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А на Красноармейском (Покровском) направлении армия РФ наступает по всем канонам военной науки: бойцы вытесняют ВСУ по флангам, проводят оперативные окружения, затрудняют противнику логистику и используют дроны для дистанционного разминирования, рассказал эксперт.Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Может быть, ее придется формировать даже на белорусско-украинской границе. Не говоря уже о Запорожской области, отметил он.Весь мировой военпром и оружейные бароны сейчас работают на киевских бандитов, а Россия работает как системное государство. Сейчас идет борьба систем, подчеркнул капитан."Либо одержит верх махновская система комплектования по бригадному принципу (когда, например, какая-то банда может не согласиться с переговорами и запустить ракету), либо победит "красная машина". А система всегда перемалывает махновщину. Правда, не всегда быстро", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.руО других аспектах ситуации в Курской области - в интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года

https://ukraina.ru/20240821/1056955393.html

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сумская область

курская область

запорожское направление

покровск/красноармейск

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новости, россия, сумская область, курская область, сво, вс рф, запорожское направление, север, красная армия, покровск/красноармейск