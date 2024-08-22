Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону - 22.08.2024 Украина.ру
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Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону
Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону - 22.08.2024 Украина.ру
Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону
Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Возможно, санитарную зону придется формировать даже на белорусско-украинской границе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2024-08-22T05:00
2024-08-22T05:00
новости
россия
сумская область
курская область
сво
вс рф
запорожское направление
север
красная армия
покровск/красноармейск
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А на Красноармейском (Покровском) направлении армия РФ наступает по всем канонам военной науки: бойцы вытесняют ВСУ по флангам, проводят оперативные окружения, затрудняют противнику логистику и используют дроны для дистанционного разминирования, рассказал эксперт.Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Может быть, ее придется формировать даже на белорусско-украинской границе. Не говоря уже о Запорожской области, отметил он.Весь мировой военпром и оружейные бароны сейчас работают на киевских бандитов, а Россия работает как системное государство. Сейчас идет борьба систем, подчеркнул капитан."Либо одержит верх махновская система комплектования по бригадному принципу (когда, например, какая-то банда может не согласиться с переговорами и запустить ракету), либо победит "красная машина". А система всегда перемалывает махновщину. Правда, не всегда быстро", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.руО других аспектах ситуации в Курской области - в интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года
https://ukraina.ru/20240821/1056955393.html
россия
сумская область
курская область
запорожское направление
покровск/красноармейск
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новости, россия, сумская область, курская область, сво, вс рф, запорожское направление, север, красная армия, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, СВО, ВС РФ, Запорожское направление, север, Красная Армия, Покровск/Красноармейск

Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону

05:00 22.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Боевая работа РСЗО Град на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Возможно, санитарную зону придется формировать даже на белорусско-украинской границе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
А на Красноармейском (Покровском) направлении армия РФ наступает по всем канонам военной науки: бойцы вытесняют ВСУ по флангам, проводят оперативные окружения, затрудняют противнику логистику и используют дроны для дистанционного разминирования, рассказал эксперт.
"Уж извините за мой пафос, но я уверен, что Красная армия зайдет в Красноармейск. Потому что задачи верховного главнокомандующего [ВС РФ Президента России Владимира Путина] очевидны. А этих задач уже три, а не две: денацификация, демилитаризация, создание санитарной зоны", - указал Ераносян.
Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Может быть, ее придется формировать даже на белорусско-украинской границе. Не говоря уже о Запорожской области, отметил он.
Весь мировой военпром и оружейные бароны сейчас работают на киевских бандитов, а Россия работает как системное государство. Сейчас идет борьба систем, подчеркнул капитан.
"Либо одержит верх махновская система комплектования по бригадному принципу (когда, например, какая-то банда может не согласиться с переговорами и запустить ракету), либо победит "красная машина". А система всегда перемалывает махновщину. Правда, не всегда быстро", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах ситуации в Курской области - в интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года
Владимир Джаралла интервью
Вчера, 06:00
Владимир Джаралла о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против КрымаЧто касается F-16, то все военные специалисты с любопытством ожидают, что произойдет. Пока все эти самолеты не могут вылететь на боевые задания аэродромов Восточной Европы, потому что это будет означать прямое участие Румынии и Польши в конфликте. Оказалось, что у Украины появился настоящий белый слон – пользы от него никакой, а забот хватает.
 
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