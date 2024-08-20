https://ukraina.ru/20240820/1056947031.html

Главное за ночь 20 августа

Главное за ночь 20 августа - 20.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 20 августа

За ночь два украинских БПЛА уничтожено над Крымом –Минобороны. Украина.ру, 20.08.2024

2024-08-20T08:15

2024-08-20T08:15

2024-08-20T08:36

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За ночь два украинских БПЛА уничтожено над Крымом –Минобороны.Ночью наносились удары по объектам ВСУ на Украине: в Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а также на оккупированной Украиной территории ДНР.Дронами и ракетами был атакован Киев.После ночного обстрела начался мощный пожар в Тернополе.На Покровском направлении российская армия за шесть дней заняла более 100 кв км. На Торецком направлении российская армия готовится наступать на Торецк с трёх направлений. На Северском выровнена линия фронта с Ивано-Дарьевкой. На Купянском направлении возможен прорыв наших сил к реке Оскол.Байден выступил с утверждением, что при его администрации США "удалось объединить Европу", а также предотвратить технологическое отставание от Китая.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, крым, джо байден, хмельницкая область, всу, новости