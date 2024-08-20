Главное за ночь 20 августа - 20.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 20 августа
Главное за ночь 20 августа - 20.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 20 августа
За ночь два украинских БПЛА уничтожено над Крымом –Минобороны. Украина.ру, 20.08.2024
2024-08-20T08:15
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украина
крым
джо байден
хмельницкая область
всу
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За ночь два украинских БПЛА уничтожено над Крымом –Минобороны.Ночью наносились удары по объектам ВСУ на Украине: в Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а также на оккупированной Украиной территории ДНР.Дронами и ракетами был атакован Киев.После ночного обстрела начался мощный пожар в Тернополе.На Покровском направлении российская армия за шесть дней заняла более 100 кв км. На Торецком направлении российская армия готовится наступать на Торецк с трёх направлений. На Северском выровнена линия фронта с Ивано-Дарьевкой. На Купянском направлении возможен прорыв наших сил к реке Оскол.Байден выступил с утверждением, что при его администрации США "удалось объединить Европу", а также предотвратить технологическое отставание от Китая.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, крым, джо байден, хмельницкая область, всу, новости
Украина, Крым, Джо Байден, Хмельницкая область, ВСУ, Новости

Главное за ночь 20 августа

08:15 20.08.2024 (обновлено: 08:36 20.08.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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За ночь два украинских БПЛА уничтожено над Крымом –Минобороны.
Ночью наносились удары по объектам ВСУ на Украине: в Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а также на оккупированной Украиной территории ДНР.
Дронами и ракетами был атакован Киев.
После ночного обстрела начался мощный пожар в Тернополе.
На Покровском направлении российская армия за шесть дней заняла более 100 кв км. На Торецком направлении российская армия готовится наступать на Торецк с трёх направлений. На Северском выровнена линия фронта с Ивано-Дарьевкой. На Купянском направлении возможен прорыв наших сил к реке Оскол.
Байден выступил с утверждением, что при его администрации США "удалось объединить Европу", а также предотвратить технологическое отставание от Китая.
 
УкраинаКрымДжо БайденХмельницкая областьВСУНовости
 
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08:15Главное за ночь 20 августа
08:08Сергей Полетаев: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда
08:05Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами
06:28Энергодар - следующий? Украинские эксперты и политики о ситуации на фронте и в стране
19:53RT проведет кинофестиваль в Дагестане в годовщину разгрома бандформирований
19:30Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа
18:12Опасность для Приднестровья. Итоги 19 августа на Украине
17:47После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров
17:31Газ, БРИКС, Закавказье. Зачем Путин поехал в Азербайджан?
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