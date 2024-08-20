Главное за ночь 20 августа
08:15 20.08.2024 (обновлено: 08:36 20.08.2024)
За ночь два украинских БПЛА уничтожено над Крымом –Минобороны.
Ночью наносились удары по объектам ВСУ на Украине: в Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а также на оккупированной Украиной территории ДНР.
Дронами и ракетами был атакован Киев.
После ночного обстрела начался мощный пожар в Тернополе.
На Покровском направлении российская армия за шесть дней заняла более 100 кв км. На Торецком направлении российская армия готовится наступать на Торецк с трёх направлений. На Северском выровнена линия фронта с Ивано-Дарьевкой. На Купянском направлении возможен прорыв наших сил к реке Оскол.
Байден выступил с утверждением, что при его администрации США "удалось объединить Европу", а также предотвратить технологическое отставание от Китая.