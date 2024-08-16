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Главное за ночь 16 августа

Главное за ночь 16 августа - 16.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 16 августа

Украинский беспилотник ночью атаковал село Графовка Краснояружского района Белгородской области, сбросив на частный сектор взрывные устройства — об этом сообщил Украина.ру, 16.08.2024

2024-08-16T08:24

2024-08-16T08:24

2024-08-16T08:42

новости

россия

краснояружский район

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вячеслав гладков

беспилотники

катер

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Украинский беспилотник ночью атаковал село Графовка Краснояружского района Белгородской области, сбросив на частный сектор взрывные устройства — об этом сообщил губернатор Гладков.За ночь перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря — об этом сообщили в МО РФ. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Пришедшие к власти в Британии лейбористы повторяют антироссийскую риторику своих предшественников - консерваторов, они не готовы к содержательному диалогу с Россией — посол России в Лондоне Андрей Келин.

россия

краснояружский район

белгородская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, краснояружский район, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотники, катер