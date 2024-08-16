Главное за ночь 16 августа
08:24 16.08.2024 (обновлено: 08:42 16.08.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Украинский беспилотник ночью атаковал село Графовка Краснояружского района Белгородской области, сбросив на частный сектор взрывные устройства — об этом сообщил губернатор Гладков.
За ночь перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря — об этом сообщили в МО РФ. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
За ночь перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря — об этом сообщили в МО РФ. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Пришедшие к власти в Британии лейбористы повторяют антироссийскую риторику своих предшественников - консерваторов, они не готовы к содержательному диалогу с Россией — посол России в Лондоне Андрей Келин.