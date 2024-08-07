Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist - 07.08.2024 Украина.ру
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Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist
Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist - 07.08.2024 Украина.ру
Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist
Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки. На это обратил внимание британский журнал Economist
2024-08-07T07:34
2024-08-07T07:34
новости
авдеевка
украина
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
позиция
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"Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с тех пор, как в феврале отступила из Авдеевки", - говорится в материале.Офицер 59-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Цихоцкий в интервью журналу пожаловался, что российские силы атакуют их "слабые места по всей линии фронта".Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В феврале главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Издание Washington Post в марте писало, что потеря Авдеевки стала сокрушительным поражением для Киева, украинские войска панически отступали из населенного пункта.Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале Александра Порунова и Дениса Рудометова Александр Казаков: Под Авдеевкой Россия давит паровым катком, заставляя ВСУ сидеть на шпагате на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, авдеевка, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, позиция
Новости, Авдеевка, Украина, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, позиция

Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist

07:34 07.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки. На это обратил внимание британский журнал Economist
"Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с тех пор, как в феврале отступила из Авдеевки", - говорится в материале.
Офицер 59-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Цихоцкий в интервью журналу пожаловался, что российские силы атакуют их "слабые места по всей линии фронта".
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В феврале главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Издание Washington Post в марте писало, что потеря Авдеевки стала сокрушительным поражением для Киева, украинские войска панически отступали из населенного пункта.
Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале Александра Порунова и Дениса Рудометова Александр Казаков: Под Авдеевкой Россия давит паровым катком, заставляя ВСУ сидеть на шпагате на сайте Украина.ру.
 
НовостиАвдеевкаУкраинаКиевАлександр СырскийВооруженные силы Украиныпозиция
 
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