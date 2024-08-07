https://ukraina.ru/20240807/1056722958.html

Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist

Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist - 07.08.2024 Украина.ру

Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist

Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки. На это обратил внимание британский журнал Economist

2024-08-07T07:34

2024-08-07T07:34

2024-08-07T07:34

новости

авдеевка

украина

киев

александр сырский

вооруженные силы украины

позиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580664_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_59ce2df9563ade066e27a65b955a9793.jpg

"Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с тех пор, как в феврале отступила из Авдеевки", - говорится в материале.Офицер 59-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Цихоцкий в интервью журналу пожаловался, что российские силы атакуют их "слабые места по всей линии фронта".Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В феврале главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Издание Washington Post в марте писало, что потеря Авдеевки стала сокрушительным поражением для Киева, украинские войска панически отступали из населенного пункта.Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале Александра Порунова и Дениса Рудометова Александр Казаков: Под Авдеевкой Россия давит паровым катком, заставляя ВСУ сидеть на шпагате на сайте Украина.ру.

авдеевка

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, позиция