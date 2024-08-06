Эксперт: украинцы проговорились о своей реальной позиции по СВО - 06.08.2024 Украина.ру
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Эксперт: украинцы проговорились о своей реальной позиции по СВО
Эксперт: украинцы проговорились о своей реальной позиции по СВО - 06.08.2024 Украина.ру
Эксперт: украинцы проговорились о своей реальной позиции по СВО
На Украине наблюдаются массовые поджоги автомобилей военкомов, которые занимаются насильным рекрутом. Фактически это демонстрация двоемыслия, когда вслух люди говорят, что нужно сражаться до конца, но умирать за киевский режим не хотят
2024-08-06T03:30
2024-08-06T03:30
новости
украина
алексей анпилогов
украина.ру
позиция
сво
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что хоть до мировой общественности и доходит цензурированная картина происходящего в украинском тылу, иногда среди этого потока информации проскакивает правда.Например, обратил внимание эксперт, недавно украинский "Центр Разумкова" провел социологические исследование. На "правильные" вопросы люди отвечали "правильно". Например, про отстаивание границ 1991 года. Однако когда речь зашла про уклонистов, большинство украинцев честно ответили, что относятся к ним с пониманием."Это такое двоемыслие. Украинцы понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство. Сами военные говорят, что на адреналине ты можешь сражаться максимум месяц. Но когда ты год сидишь в окопах или отступаешь под давлением противника, у тебя начинает срабатывать инстинкт самосохранения. То же самое происходит на Украине. Глубинной веры в победу там уже нет. Там осталась только оголтелая пропаганда. Украина уже близко подошла к точке общественного надлома, которая станет для нее критической", - констатировал собеседник издания.О географии СВО Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, алексей анпилогов, украина.ру, позиция, сво
Новости, Украина, Алексей Анпилогов, Украина.ру, позиция, СВО

Эксперт: украинцы проговорились о своей реальной позиции по СВО

03:30 06.08.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
На Украине наблюдаются массовые поджоги автомобилей военкомов, которые занимаются насильным рекрутом. Фактически это демонстрация двоемыслия, когда вслух люди говорят, что нужно сражаться до конца, но умирать за киевский режим не хотят
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Он отметил, что хоть до мировой общественности и доходит цензурированная картина происходящего в украинском тылу, иногда среди этого потока информации проскакивает правда.
Например, обратил внимание эксперт, недавно украинский "Центр Разумкова" провел социологические исследование. На "правильные" вопросы люди отвечали "правильно". Например, про отстаивание границ 1991 года. Однако когда речь зашла про уклонистов, большинство украинцев честно ответили, что относятся к ним с пониманием.
"Это такое двоемыслие. Украинцы понимают, что им нужно согласиться с официальной позицией киевского режима, но умирать за эту позицию хочет меньшинство. Сами военные говорят, что на адреналине ты можешь сражаться максимум месяц. Но когда ты год сидишь в окопах или отступаешь под давлением противника, у тебя начинает срабатывать инстинкт самосохранения. То же самое происходит на Украине. Глубинной веры в победу там уже нет. Там осталась только оголтелая пропаганда. Украина уже близко подошла к точке общественного надлома, которая станет для нее критической", - констатировал собеседник издания.
О географии СВО Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
21 июля, 16:57
Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - МарочкоАрмия России после освобождения в Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области смогла продвинуться на фронте шириной 30 км. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
 
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