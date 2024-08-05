Потери надо восстанавливать: эксперт Норин объяснил, почему в России не бесконечен запас добровольцев - 05.08.2024 Украина.ру
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Потери надо восстанавливать: эксперт Норин объяснил, почему в России не бесконечен запас добровольцев
Потери надо восстанавливать: эксперт Норин объяснил, почему в России не бесконечен запас добровольцев - 05.08.2024 Украина.ру
Потери надо восстанавливать: эксперт Норин объяснил, почему в России не бесконечен запас добровольцев
Запас российских добровольцев не бесконечен, а объявлять еще одну мобилизацию – политический и экономический риск. В России была одна мобилизация на 300 тысяч, а Украина к лету 2022 года загнала под ружье миллион. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-05T03:45
2024-08-05T03:45
россия
украина
сша
евгений норин
всу
мобилизация
потери
армия
украинская армия
доброволец
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Украина рассчитывает на то, что в России закончатся люди и истощатся резервы. Нельзя сказать, что эта надежда полностью безосновательна. Не просто так в Москве платят новым рекрутам по два миллиона, сообщил журналист.Запас российских добровольцев не бесконечен, а объявлять еще одну мобилизацию – это политический и экономический риск. К сожалению, наша армия несет потери "в фоновом режиме". Официальная цифра 1 к 5 — это крайне оптимистичная оценка, отметил историк.Украина может брать новое оружие и технику у США. У американцев арсеналы вроде как бесконечны, но у них есть свои трудности. Значительная часть их элит была бы не против войну закончить. Причем договоренности РФ с Вашингтоном будут носить комплексный характер, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руПодробнее, как продвижение армии РФ и разгром ВСУ определяют позиции России в геоэкономике - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
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украина
сша
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россия, украина, сша, евгений норин, всу, мобилизация, потери, армия, украинская армия, доброволец
Россия, Украина, США, Евгений Норин, ВСУ, мобилизация, потери, Армия, украинская армия, доброволец

Потери надо восстанавливать: эксперт Норин объяснил, почему в России не бесконечен запас добровольцев

03:45 05.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Запас российских добровольцев не бесконечен, а объявлять еще одну мобилизацию – политический и экономический риск. В России была одна мобилизация на 300 тысяч, а Украина к лету 2022 года загнала под ружье миллион. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Украина рассчитывает на то, что в России закончатся люди и истощатся резервы. Нельзя сказать, что эта надежда полностью безосновательна. Не просто так в Москве платят новым рекрутам по два миллиона, сообщил журналист.
Запас российских добровольцев не бесконечен, а объявлять еще одну мобилизацию – это политический и экономический риск. К сожалению, наша армия несет потери "в фоновом режиме". Официальная цифра 1 к 5 — это крайне оптимистичная оценка, отметил историк.
"Потери надо восстанавливать, а резерв добровольцев почти исчерпан. Хотя Россия очень долго ехала на этом ресурсе. У нас была одна мобилизация на 300 тысяч человек, а Украина к лету 2022 года загнала под ружье миллион", - уточнил Норин.
Украина может брать новое оружие и технику у США. У американцев арсеналы вроде как бесконечны, но у них есть свои трудности. Значительная часть их элит была бы не против войну закончить. Причем договоренности РФ с Вашингтоном будут носить комплексный характер, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, как продвижение армии РФ и разгром ВСУ определяют позиции России в геоэкономике - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 10:35
Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с РоссиейКак Запад будет действовать, когда Россия отвергнет мир в формате, который он предлагает, мы не знаем. Возможно, кто-то попытается спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое исключить полностью нельзя. Но в целом понимание Запада в нежелательности сейчас, именно в данный момент, вступать в военный конфликт с Россией существует.
 
РоссияУкраинаСШАЕвгений НоринВСУмобилизацияпотериАрмияукраинская армиядоброволец
 
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