Эксперт объяснил, почему важно беречь личный состав и обеспечить войска средствами РЭБ и БПЛА-камикадзе - 02.08.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему важно беречь личный состав и обеспечить войска средствами РЭБ и БПЛА-камикадзе
Эксперт объяснил, почему важно беречь личный состав и обеспечить войска средствами РЭБ и БПЛА-камикадзе - 02.08.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему важно беречь личный состав и обеспечить войска средствами РЭБ и БПЛА-камикадзе
Сейчас вышестоящие офицеры ВС РФ начинают вспоминать азы военной науки и отрабатывают взаимодействие различных родов войск. Они начинают понимать, что РЭБ и БПЛА должны присутствовать во всех подразделениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-08-02T03:00
2024-08-02T03:00
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Контрудар ВСУ в Харьковской области сейчас увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что ВС РФ вгрызаются в украинскую оборону (где-то продвижение измеряется километрами), рассказал эксперт.Украинской армии даже не помогает увеличение поставок боеприпасов, которых не хватало весной. А у российской армии с этим, хоть и со скрипом, каждый день все лучше и лучше, добавил он.Кроме того, командиры на местах понимают, что им надо беречь личный состав. Особенно тех, кто воюет в штурмовых отрядах. Их начинают снабжать РЭБом и БПЛА, а также отрабатывают их взаимодействие с артиллерией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в командовании ВСУ грядет новая "чистка" - в авторской статье Михаила Павлива: Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены? на сайте Украина.ру
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новости, россия, вс рф, сво, бпла, рэб, штурмовик, армия, боеприпасы, всу
Новости, Россия, ВС РФ, СВО, БПЛА, РЭБ, штурмовик, Армия, боеприпасы, ВСУ

Эксперт объяснил, почему важно беречь личный состав и обеспечить войска средствами РЭБ и БПЛА-камикадзе

03:00 02.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас вышестоящие офицеры ВС РФ начинают вспоминать азы военной науки и отрабатывают взаимодействие различных родов войск. Они начинают понимать, что РЭБ и БПЛА должны присутствовать во всех подразделениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Контрудар ВСУ в Харьковской области сейчас увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что ВС РФ вгрызаются в украинскую оборону (где-то продвижение измеряется километрами), рассказал эксперт.
Украинской армии даже не помогает увеличение поставок боеприпасов, которых не хватало весной. А у российской армии с этим, хоть и со скрипом, каждый день все лучше и лучше, добавил он.

"Наши вышестоящие офицеры начинают вспоминать азы военной науки и отрабатывают взаимодействие различных родов войск. Они начинают понимать, что РЭБ и БПЛА должны сегодня присутствовать во всех подразделениях. В том смысле, что у нас пока плохо обстоят дела с окопным РЭБом и дронами-камиказде, но хотя бы есть осознание, что это нужно", - отметил Стаценко.

Кроме того, командиры на местах понимают, что им надо беречь личный состав. Особенно тех, кто воюет в штурмовых отрядах. Их начинают снабжать РЭБом и БПЛА, а также отрабатывают их взаимодействие с артиллерией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему в командовании ВСУ грядет новая "чистка" - в авторской статье Михаила Павлива: Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены? на сайте Украина.ру
Каринэ Геворгян интервью
Вчера, 05:11
Пентагон или соседи? Каринэ Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в ИранеНужно спросить Пентагон, зачем Израиль получил дефицитные вооружения из США. Возможно, в этом кроется ответ на вопрос, кто заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке.
 
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