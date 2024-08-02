Эксперт объяснил, почему важно беречь личный состав и обеспечить войска средствами РЭБ и БПЛА-камикадзе
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Сейчас вышестоящие офицеры ВС РФ начинают вспоминать азы военной науки и отрабатывают взаимодействие различных родов войск. Они начинают понимать, что РЭБ и БПЛА должны присутствовать во всех подразделениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Контрудар ВСУ в Харьковской области сейчас увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что ВС РФ вгрызаются в украинскую оборону (где-то продвижение измеряется километрами), рассказал эксперт.
Украинской армии даже не помогает увеличение поставок боеприпасов, которых не хватало весной. А у российской армии с этим, хоть и со скрипом, каждый день все лучше и лучше, добавил он.
"Наши вышестоящие офицеры начинают вспоминать азы военной науки и отрабатывают взаимодействие различных родов войск. Они начинают понимать, что РЭБ и БПЛА должны сегодня присутствовать во всех подразделениях. В том смысле, что у нас пока плохо обстоят дела с окопным РЭБом и дронами-камиказде, но хотя бы есть осознание, что это нужно", - отметил Стаценко.
Кроме того, командиры на местах понимают, что им надо беречь личный состав. Особенно тех, кто воюет в штурмовых отрядах. Их начинают снабжать РЭБом и БПЛА, а также отрабатывают их взаимодействие с артиллерией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему в командовании ВСУ грядет новая "чистка" - в авторской статье Михаила Павлива: Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены? на сайте Украина.ру