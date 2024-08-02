https://ukraina.ru/20240802/1056621480.html

Эксперт объяснил, почему важно беречь личный состав и обеспечить войска средствами РЭБ и БПЛА-камикадзе

Эксперт объяснил, почему важно беречь личный состав и обеспечить войска средствами РЭБ и БПЛА-камикадзе - 02.08.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему важно беречь личный состав и обеспечить войска средствами РЭБ и БПЛА-камикадзе

Сейчас вышестоящие офицеры ВС РФ начинают вспоминать азы военной науки и отрабатывают взаимодействие различных родов войск. Они начинают понимать, что РЭБ и БПЛА должны присутствовать во всех подразделениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-08-02T03:00

2024-08-02T03:00

2024-08-02T03:00

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Контрудар ВСУ в Харьковской области сейчас увяз. На остальных направлениях они пятятся, потому что ВС РФ вгрызаются в украинскую оборону (где-то продвижение измеряется километрами), рассказал эксперт.Украинской армии даже не помогает увеличение поставок боеприпасов, которых не хватало весной. А у российской армии с этим, хоть и со скрипом, каждый день все лучше и лучше, добавил он.Кроме того, командиры на местах понимают, что им надо беречь личный состав. Особенно тех, кто воюет в штурмовых отрядах. Их начинают снабжать РЭБом и БПЛА, а также отрабатывают их взаимодействие с артиллерией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в командовании ВСУ грядет новая "чистка" - в авторской статье Михаила Павлива: Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены? на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240801/1056603120.html

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новости, россия, вс рф, сво, бпла, рэб, штурмовик, армия, боеприпасы, всу