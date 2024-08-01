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Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена – Гладков

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена – Гладков - 01.08.2024 Украина.ру

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена – Гладков

Утром 1 августа в Белгороде и Белгородском районе дважды включали сирену ракетной опасности. Около полудня губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале об отбое

2024-08-01T12:38

2024-08-01T12:38

2024-08-01T12:38

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Утром 1 августа жителям города Белгорода и Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа рекомендовали спуститься в подвал. Там следовало оставаться до получения сигнала "Отбой ракетной опасности".До полудня сигналы о ракетной опасности прозвучали дважды. Сообщение об очередном отбое губернатор опубликовал в 11.57. Первый сигнал был объявлен в 11.39 мск и через 18 минут последовал отбой.Также утром Гладков опубликовал информацию о результатах атак беспилотниками ВСУ трёх населённых пунктов российского региона. Разрушения есть городе Шебекино, селе Нежеголь Шебекинского городского округа и селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. По предварительной информации обошлось без человеческих жертв.Гладков также подробно проинформировал об ударах ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки. Пострадали гражданские объекты, человеческих жертв нет.Также на сайте Украина.ру эксперты рассуждают об обстрелах украинскими военными не только гражданских лиц, но и своих военнопленных. Об этом читайте в новом материале Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт

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новости, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, обстрелы, беспилотники, бпла, белгородская область, терроризм