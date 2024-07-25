https://ukraina.ru/20240725/1056457749.html

"Потери по 1,5 тысячи в день": историк раскрыл, когда бреши в обороне ВСУ перерастут в прорыв ВС РФ

"Потери по 1,5 тысячи в день": историк раскрыл, когда бреши в обороне ВСУ перерастут в прорыв ВС РФ - 25.07.2024 Украина.ру

"Потери по 1,5 тысячи в день": историк раскрыл, когда бреши в обороне ВСУ перерастут в прорыв ВС РФ

В этом году Зеленский обещает мобилизовать 700-800 тысяч в ряды ВСУ. Даже если Украина соберет столько людей, ей это никак не поможет, потому что на всех участках фронта противник теряет минимум 1,5 тысячи человек в день. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-07-25T06:00

2024-07-25T06:00

2024-07-25T06:00

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Когда российские войска начали наступление на Волчанск, противник вынужден был снимать свои отборные бригады с Донецкого, Артемовского, Запорожского и Херсонского участков, чтобы перебросить их под Харьков, рассказал военный историк.Хотя продвижение ВС РФ не очень быстрое, но оно гарантированно сопровождается уничтожением личного состава и техники противника. Рано или поздно эти бреши в украинской обороне преобразуются в тактический прорыв, а потом – в оперативный, отметил он.Более того, ВСУ постоянно несут потери от наших ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Каждый удар такой по оборонительному пункту или месту скопления личного состава уносит десятки жизней, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, почему война на Украине выявила неготовность блока НАТО к затяжному конфликту - в интервью Андрея Суздальцева: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной

https://ukraina.ru/20240723/1056427870.html

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