"Потери по 1,5 тысячи в день": историк раскрыл, когда бреши в обороне ВСУ перерастут в прорыв ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
В этом году Зеленский обещает мобилизовать 700-800 тысяч в ряды ВСУ. Даже если Украина соберет столько людей, ей это никак не поможет, потому что на всех участках фронта противник теряет минимум 1,5 тысячи человек в день. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Когда российские войска начали наступление на Волчанск, противник вынужден был снимать свои отборные бригады с Донецкого, Артемовского, Запорожского и Херсонского участков, чтобы перебросить их под Харьков, рассказал военный историк.
Хотя продвижение ВС РФ не очень быстрое, но оно гарантированно сопровождается уничтожением личного состава и техники противника. Рано или поздно эти бреши в украинской обороне преобразуются в тактический прорыв, а потом – в оперативный, отметил он.
"Зеленский обещает мобилизовать 700-800 тысяч человек в этом году. Это бред. Но даже если Украина соберет столько людей, ей это никак не поможет, потому что на всех участках фронта противник теряет минимум 1,5 тысячи человек в день", - указал Мягков.
Более того, ВСУ постоянно несут потери от наших ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Каждый удар такой по оборонительному пункту или месту скопления личного состава уносит десятки жизней, заключил собеседник издания.
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