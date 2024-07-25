https://ukraina.ru/20240725/1056451879.html

"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно"

"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно" - 25.07.2024 Украина.ру

"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно"

Есть определенное количество "красных линий", которые соблюдают и Россия и США. Один из каналов такой коммуникации между Москвой и Вашингтоном налажен по линии ЦРУ и СВР. Но Трамп может сорвать весь этот диалог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-07-25T05:00

2024-07-25T05:00

2024-07-25T05:00

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Поставки самолетов F-16 - это сложная история. Размещать их на Украине долго не получится, потому что рано или поздно их вычислят. А размещать их в странах НАТО — это два шага к ядерной войне, рассказал политолог.Я не знаю, что будет с F-16 в ситуации "На Украине — страшно, в НАТО — опасно, а в Молдавии — негде". Но есть определенное количество красных линий, которые соблюдают и Россия и США, отметил он."Мы принесем мир с помощью силы" — один из лозунгов политики Трампа. Он может действовать страшно и грозно. Причем эти действия будут весьма дешевы для американских налогоплательщиков. Но это только на первый взгляд, уточнил эксперт."И лучше нам по этой лесенке ядерной эскалации не топать", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, зачем Зеленский готовит референдум по вопросам мирных переговоров - в интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки на сайте Украина.ру

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, цру, f-16, свр, разведка, ядерная угроза, мир