"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно" - 25.07.2024 Украина.ру
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"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно"
"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно" - 25.07.2024 Украина.ру
"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно"
Есть определенное количество "красных линий", которые соблюдают и Россия и США. Один из каналов такой коммуникации между Москвой и Вашингтоном налажен по линии ЦРУ и СВР. Но Трамп может сорвать весь этот диалог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-07-25T05:00
2024-07-25T05:00
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f-16
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Поставки самолетов F-16 - это сложная история. Размещать их на Украине долго не получится, потому что рано или поздно их вычислят. А размещать их в странах НАТО — это два шага к ядерной войне, рассказал политолог.Я не знаю, что будет с F-16 в ситуации "На Украине — страшно, в НАТО — опасно, а в Молдавии — негде". Но есть определенное количество красных линий, которые соблюдают и Россия и США, отметил он."Мы принесем мир с помощью силы" — один из лозунгов политики Трампа. Он может действовать страшно и грозно. Причем эти действия будут весьма дешевы для американских налогоплательщиков. Но это только на первый взгляд, уточнил эксперт."И лучше нам по этой лесенке ядерной эскалации не топать", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, зачем Зеленский готовит референдум по вопросам мирных переговоров - в интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, цру, f-16, свр, разведка, ядерная угроза, мир
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЦРУ, F-16, СВР, разведка, ядерная угроза, мир

"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно"

05:00 25.07.2024
 
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
Трамп. Покушение - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP / Evan Vucci
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Есть определенное количество "красных линий", которые соблюдают и Россия и США. Один из каналов такой коммуникации между Москвой и Вашингтоном налажен по линии ЦРУ и СВР. Но Трамп может сорвать весь этот диалог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Поставки самолетов F-16 - это сложная история. Размещать их на Украине долго не получится, потому что рано или поздно их вычислят. А размещать их в странах НАТО — это два шага к ядерной войне, рассказал политолог.
Я не знаю, что будет с F-16 в ситуации "На Украине — страшно, в НАТО — опасно, а в Молдавии — негде". Но есть определенное количество красных линий, которые соблюдают и Россия и США, отметил он.

"Один из каналов такой коммуникации между Москвой и Вашингтоном ("Мы не делаем этого, вы не делаете этого") налажен по линии ЦРУ и СВР. Директор ЦРУ [Уильям] Бернс — это адекватный человек и не патологический русофоб. Он хорошо знает Россию и всегда был осторожен. А Трамп может весь этот диалог сорвать", - подчеркнул Бавырин.

"Мы принесем мир с помощью силы" — один из лозунгов политики Трампа. Он может действовать страшно и грозно. Причем эти действия будут весьма дешевы для американских налогоплательщиков. Но это только на первый взгляд, уточнил эксперт.
"И лучше нам по этой лесенке ядерной эскалации не топать", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
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