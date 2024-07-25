"По ядерной лесенке лучше не топать": эксперт о том, почему Трамп может действовать "страшно и грозно"
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
© AP / Evan Vucci
Есть определенное количество "красных линий", которые соблюдают и Россия и США. Один из каналов такой коммуникации между Москвой и Вашингтоном налажен по линии ЦРУ и СВР. Но Трамп может сорвать весь этот диалог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Поставки самолетов F-16 - это сложная история. Размещать их на Украине долго не получится, потому что рано или поздно их вычислят. А размещать их в странах НАТО — это два шага к ядерной войне, рассказал политолог.
Я не знаю, что будет с F-16 в ситуации "На Украине — страшно, в НАТО — опасно, а в Молдавии — негде". Но есть определенное количество красных линий, которые соблюдают и Россия и США, отметил он.
"Один из каналов такой коммуникации между Москвой и Вашингтоном ("Мы не делаем этого, вы не делаете этого") налажен по линии ЦРУ и СВР. Директор ЦРУ [Уильям] Бернс — это адекватный человек и не патологический русофоб. Он хорошо знает Россию и всегда был осторожен. А Трамп может весь этот диалог сорвать", - подчеркнул Бавырин.
"Мы принесем мир с помощью силы" — один из лозунгов политики Трампа. Он может действовать страшно и грозно. Причем эти действия будут весьма дешевы для американских налогоплательщиков. Но это только на первый взгляд, уточнил эксперт.
"И лучше нам по этой лесенке ядерной эскалации не топать", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
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