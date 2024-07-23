Украинские беспилотники атаковали паром на Кубани, пострадали люди
10:00 23.07.2024 (обновлено: 10:06 23.07.2024)
Беспилотники Вооруженных сил Украины утром 23 июля атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
"Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы", - написал он.
Возник пожар. По словам губернатора, возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.
"К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", - добавил он.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.