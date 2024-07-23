Украинские беспилотники атаковали паром на Кубани, пострадали люди - 23.07.2024 Украина.ру
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Украинские беспилотники атаковали паром на Кубани, пострадали люди
Украинские беспилотники атаковали паром на Кубани, пострадали люди - 23.07.2024 Украина.ру
Украинские беспилотники атаковали паром на Кубани, пострадали люди
Беспилотники Вооруженных сил Украины утром 23 июля атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
2024-07-23T10:00
2024-07-23T10:06
пво
новости
кубань
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
судно
беспилотники
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"Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы", - написал он.Возник пожар. По словам губернатора, возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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пво, новости, кубань, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, судно, беспилотники
ПВО, Новости, Кубань, краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины, судно, беспилотники

Украинские беспилотники атаковали паром на Кубани, пострадали люди

10:00 23.07.2024 (обновлено: 10:06 23.07.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Беспилотники Вооруженных сил Украины утром 23 июля атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
"Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы", - написал он.
Возник пожар. По словам губернатора, возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.
"К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", - добавил он.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
ПВОНовостиКубанькраснодарский крайРоссияВооруженные силы Украинысуднобеспилотники
 
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