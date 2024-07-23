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Украинские беспилотники атаковали паром на Кубани, пострадали люди

Украинские беспилотники атаковали паром на Кубани, пострадали люди - 23.07.2024 Украина.ру

Украинские беспилотники атаковали паром на Кубани, пострадали люди

Беспилотники Вооруженных сил Украины утром 23 июля атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

2024-07-23T10:00

2024-07-23T10:00

2024-07-23T10:06

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"Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы", - написал он.Возник пожар. По словам губернатора, возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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пво, новости, кубань, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, судно, беспилотники