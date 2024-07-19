Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское - 19.07.2024 Украина.ру
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Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское
Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское - 19.07.2024 Украина.ру
Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское
Российские бойцы точно зачистят Краногороску и противник будет отодвинут от Донецка. От Горловки противника тоже надо отодвинуть, чтобы у ВС РФ была приличная конфигурация линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-19T05:15
2024-07-19T05:15
новости
россия
горловка
донецк
илья мощанский
вс рф
донбасс
наступление
сво
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Задача российских военных — продвигаться и сломать известный тренд. Ведь украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Все время что-то происходит, сообщил полковник запаса.В конце августа 2022 года начался украинский контрнаступ. Я думаю, что если фронт к тому времени встанет, в Киеве обязательно соорудят какое-нибудь новое наступление, отметил эксперт.Красногоровку российские бойцы точно зачистят и противник будет отодвинут от Донецка. От Горловки его тоже надо отодвинуть, чтобы у ВС РФ была приличная конфигурация линии фронта, указал журналист.Активность в Донбассе связана именно с этим связана: отбросить противника максимально на запад. Продвигаться на этом фронте — самая трудная и почетная задача для военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему в Одессе участились поджоги автомобилей украинских военнослужащих - в интервью Александра Васильева: В Одессе действуют подпольщики, которые взаимодействуют с российскими спецслужбами
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горловка
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, горловка, донецк, илья мощанский, вс рф, донбасс, наступление, сво
Новости, Россия, Горловка, Донецк, Илья Мощанский, ВС РФ, Донбасс, наступление, СВО

Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское

05:15 19.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские бойцы точно зачистят Краногороску и противник будет отодвинут от Донецка. От Горловки противника тоже надо отодвинуть, чтобы у ВС РФ была приличная конфигурация линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Задача российских военных — продвигаться и сломать известный тренд. Ведь украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Все время что-то происходит, сообщил полковник запаса.
В конце августа 2022 года начался украинский контрнаступ. Я думаю, что если фронт к тому времени встанет, в Киеве обязательно соорудят какое-нибудь новое наступление, отметил эксперт.
"Дзержинск и Новгородское важны для того, что если нам придется подписывать мировую по линии боевого соприкосновения. Надо от Горловки хотя бы отодвинуть фронт. Это не дай бог, но иногда жизнь заставляет делать не очень хорошие вещи", - подчеркнул Мощанский.
Красногоровку российские бойцы точно зачистят и противник будет отодвинут от Донецка. От Горловки его тоже надо отодвинуть, чтобы у ВС РФ была приличная конфигурация линии фронта, указал журналист.
Активность в Донбассе связана именно с этим связана: отбросить противника максимально на запад. Продвигаться на этом фронте — самая трудная и почетная задача для военных, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему в Одессе участились поджоги автомобилей украинских военнослужащих - в интервью Александра Васильева: В Одессе действуют подпольщики, которые взаимодействуют с российскими спецслужбами
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