https://ukraina.ru/20240719/1056339247.html

Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское

Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское - 19.07.2024 Украина.ру

Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское

Российские бойцы точно зачистят Краногороску и противник будет отодвинут от Донецка. От Горловки противника тоже надо отодвинуть, чтобы у ВС РФ была приличная конфигурация линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-19T05:15

2024-07-19T05:15

2024-07-19T05:15

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Задача российских военных — продвигаться и сломать известный тренд. Ведь украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Все время что-то происходит, сообщил полковник запаса.В конце августа 2022 года начался украинский контрнаступ. Я думаю, что если фронт к тому времени встанет, в Киеве обязательно соорудят какое-нибудь новое наступление, отметил эксперт.Красногоровку российские бойцы точно зачистят и противник будет отодвинут от Донецка. От Горловки его тоже надо отодвинуть, чтобы у ВС РФ была приличная конфигурация линии фронта, указал журналист.Активность в Донбассе связана именно с этим связана: отбросить противника максимально на запад. Продвигаться на этом фронте — самая трудная и почетная задача для военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему в Одессе участились поджоги автомобилей украинских военнослужащих - в интервью Александра Васильева: В Одессе действуют подпольщики, которые взаимодействуют с российскими спецслужбами

https://ukraina.ru/20240718/1056336080.html

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новости, россия, горловка, донецк, илья мощанский, вс рф, донбасс, наступление, сво