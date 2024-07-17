Рогозин рассказал, почему Сырскому нужен результат до конца осени и где Украина прячет большие резервы - 17.07.2024 Украина.ру
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Рогозин рассказал, почему Сырскому нужен результат до конца осени и где Украина прячет большие резервы
Рогозин рассказал, почему Сырскому нужен результат до конца осени и где Украина прячет большие резервы - 17.07.2024 Украина.ру
Рогозин рассказал, почему Сырскому нужен результат до конца осени и где Украина прячет большие резервы
В ближайшее время у Киева появится много боевых самолетов, носителей ракетного оружия, это серьезная опасность. Также у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и подготовленных бойцов, сидящих в Румынии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-17T03:30
2024-07-17T03:30
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Главком ВСУ Александр Сырский никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Он всех бросит в пекло боевых действий. Потому что ему, также как и Зеленскому, нужен результат до конца осени этого года, рассказал сенатор.Это нужно сделать для того, чтобы Сырского не отправили в отставку. Поэтому это психологически важный политический аспект, добавил он.Военная угроза, скорее всего, будет реализовываться на нашем участке фронта, потому что сейчас идет активная борьба за то, кто контролирует острова на Днепре, уточнил военный.Он предположил, что у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и хорошо подготовленных бойцов, сидящих где-то в Румынии."Сейчас у нас позиционное бодание идет, пока мы не двигаемся вперед. Но еще раз говорю, мой прогноз на август-сентябрь", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
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новости, украина, румыния, россия, владимир зеленский, александр сырский, нато, всу, резервы, днепр, фронт, сво
Новости, Украина, Румыния, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, НАТО, ВСУ, резервы, Днепр, фронт, СВО

Рогозин рассказал, почему Сырскому нужен результат до конца осени и где Украина прячет большие резервы

03:30 17.07.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В ближайшее время у Киева появится много боевых самолетов, носителей ракетного оружия, это серьезная опасность. Также у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и подготовленных бойцов, сидящих в Румынии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
Главком ВСУ Александр Сырский никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Он всех бросит в пекло боевых действий. Потому что ему, также как и Зеленскому, нужен результат до конца осени этого года, рассказал сенатор.
Это нужно сделать для того, чтобы Сырского не отправили в отставку. Поэтому это психологически важный политический аспект, добавил он.
"А военный аспект, я еще раз повторюсь, в том, что у Украины в ближайшее время появится большое количество боевых самолетов, носителей ракетного оружия. Вот это серьезная опасность", - отметил Рогозин.
Военная угроза, скорее всего, будет реализовываться на нашем участке фронта, потому что сейчас идет активная борьба за то, кто контролирует острова на Днепре, уточнил военный.
Он предположил, что у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и хорошо подготовленных бойцов, сидящих где-то в Румынии.
"Сейчас у нас позиционное бодание идет, пока мы не двигаемся вперед. Но еще раз говорю, мой прогноз на август-сентябрь", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
О том, как НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
Максим Вилков интервью - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вчера, 04:43
Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег Рейтинг Зеленского падает от месяца к месяцу. Вы можете проводить какую угодно пропагандистскую политику, но если экономическая ситуация в стране крайне печальна, ваша популярность будет падать
 
НовостиУкраинаРумынияРоссияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийНАТОВСУрезервыДнепрфронтСВО
 
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