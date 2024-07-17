Рогозин рассказал, почему Сырскому нужен результат до конца осени и где Украина прячет большие резервы
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
В ближайшее время у Киева появится много боевых самолетов, носителей ракетного оружия, это серьезная опасность. Также у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и подготовленных бойцов, сидящих в Румынии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
Главком ВСУ Александр Сырский никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Он всех бросит в пекло боевых действий. Потому что ему, также как и Зеленскому, нужен результат до конца осени этого года, рассказал сенатор.
Это нужно сделать для того, чтобы Сырского не отправили в отставку. Поэтому это психологически важный политический аспект, добавил он.
"А военный аспект, я еще раз повторюсь, в том, что у Украины в ближайшее время появится большое количество боевых самолетов, носителей ракетного оружия. Вот это серьезная опасность", - отметил Рогозин.
Военная угроза, скорее всего, будет реализовываться на нашем участке фронта, потому что сейчас идет активная борьба за то, кто контролирует острова на Днепре, уточнил военный.
Он предположил, что у ВСУ есть большая резервная группировка, которая состоит из мобилизованных и хорошо подготовленных бойцов, сидящих где-то в Румынии.
"Сейчас у нас позиционное бодание идет, пока мы не двигаемся вперед. Но еще раз говорю, мой прогноз на август-сентябрь", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
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