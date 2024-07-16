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Украинские пограничники открыли огонь по бегущим в Венгрию уклонистам

Украинские пограничники открыли огонь по бегущим в Венгрию уклонистам - 16.07.2024 Украина.ру

Украинские пограничники открыли огонь по бегущим в Венгрию уклонистам

Украинские пограничники стрельбой остановили четырех мужчин мобилизационного возраста за 100 метров от границы с Венгрией, сообщает Госпогранслужба Украины

2024-07-16T13:06

2024-07-16T13:06

2024-07-16T13:06

мобилизация

уклонисты

новости

венгрия

украина

пограничники

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"Наряд заметил группу лиц, направлявшихся в сторону (реки) Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией. Поняв, что они разоблачены, попытались скрыться. Военнослужащие произвели предупреждающий выстрел, что заставило правонарушителей выполнить законные требования пограничного наряда и остановиться", - говорится в материале службы.Группу мужчин сопровождали двое несовершеннолетних. По данным ведомства, бежавшие заплатили по восемь тысяч долларов, чтобы в их сопровождении покинуть страну.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Украинцы пытаются массово сбежать из страны. Ранее сообщалось о бегстве 32 человек в Венгрию на военном грузовике, еще 40 мужчин пытались покинуть страну в зерновозе. Регулярно сообщается о гибели тех, кто пытается сбежать вплавь через "реку смерти" Тиса.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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мобилизация, уклонисты, новости, венгрия, украина, пограничники