https://ukraina.ru/20240716/1056265693.html

Политолог указал на непрофессионализм охраны Трампа

Политолог указал на непрофессионализм охраны Трампа - 16.07.2024 Украина.ру

Политолог указал на непрофессионализм охраны Трампа

Политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру указал на непрофессиональное поведение охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения на него

2024-07-16T06:00

2024-07-16T06:00

2024-07-16T06:00

новости

сша

украина

дональд трамп

дмитрий выдрин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_0:24:450:277_1920x0_80_0_0_9cda016e88d55da0af44b58842b2e340.jpg

"Досадно было смотреть, как неумело хватались за короткостволы охранницы Трампа. Притом что снайпер находился на недосягаемом для пистолетного выстрела расстоянии. Еще более корявы разве что барышни из израильского спецназа. Горько было наблюдать, как охранницы, которым преподавали тактическую медицину, не смогли оказать помощь сопутствующим раненым", - сказал политолог.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении на Трампа — в материале Анны Черкасовой Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО на сайте Украина.ру.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, дональд трамп, дмитрий выдрин