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В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника
В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника - 18.06.2024 Украина.ру
В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника
Украинский беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Об этом 18 июня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале
2024-06-18T09:44
2024-06-18T09:44
2024-06-18T09:44
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ростовская область
мчс
роспотребнадзор
вооруженные силы украины
всу
дроны
беспилотники
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"В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет", - написал глава региона в 3:57.Он добавил, что подразделения МЧС организовали тушение открытого огня.Позднее, в 07:00, Голубев сообщил, что в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд."Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено", - пояснил он.Согласно оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные российские регионы. Ранее, 14 июня, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь 87 дронов над шестью регионами.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростовская область, мчс, роспотребнадзор, вооруженные силы украины, всу, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Ростовская область, МЧС, Роспотребнадзор, Вооруженные силы Украины, ВСУ, дроны, беспилотники
В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника
Украинский беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Об этом 18 июня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале
"В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет", - написал
глава региона в 3:57.
Он добавил, что подразделения МЧС организовали тушение открытого огня.
Позднее, в 07:00, Голубев сообщил, что в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд.
"Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено", - пояснил он.
Согласно оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.
Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные российские регионы. Ранее, 14 июня, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь 87 дронов над шестью регионами.