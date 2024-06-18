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В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника

В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника - 18.06.2024 Украина.ру

В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника

Украинский беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Об этом 18 июня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале

2024-06-18T09:44

2024-06-18T09:44

2024-06-18T09:44

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"В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет", - написал глава региона в 3:57.Он добавил, что подразделения МЧС организовали тушение открытого огня.Позднее, в 07:00, Голубев сообщил, что в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд."Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено", - пояснил он.Согласно оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные российские регионы. Ранее, 14 июня, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь 87 дронов над шестью регионами.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, мчс, роспотребнадзор, вооруженные силы украины, всу, дроны, беспилотники