В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника - 18.06.2024 Украина.ру
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В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника
В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника - 18.06.2024 Украина.ру
В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника
Украинский беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Об этом 18 июня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале
2024-06-18T09:44
2024-06-18T09:44
новости
россия
ростовская область
мчс
роспотребнадзор
вооруженные силы украины
всу
дроны
беспилотники
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"В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет", - написал глава региона в 3:57.Он добавил, что подразделения МЧС организовали тушение открытого огня.Позднее, в 07:00, Голубев сообщил, что в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд."Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено", - пояснил он.Согласно оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные российские регионы. Ранее, 14 июня, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь 87 дронов над шестью регионами.
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новости, россия, ростовская область, мчс, роспотребнадзор, вооруженные силы украины, всу, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Ростовская область, МЧС, Роспотребнадзор, Вооруженные силы Украины, ВСУ, дроны, беспилотники

В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки беспилотника

09:44 18.06.2024
 
© МЧС России
© МЧС России
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Украинский беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Об этом 18 июня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале
"В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет", - написал глава региона в 3:57.
Он добавил, что подразделения МЧС организовали тушение открытого огня.
Позднее, в 07:00, Голубев сообщил, что в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд.
"Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено", - пояснил он.
Согласно оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.
Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные российские регионы. Ранее, 14 июня, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за ночь 87 дронов над шестью регионами.
 
НовостиРоссияРостовская областьМЧСРоспотребнадзорВооруженные силы УкраиныВСУдроныбеспилотники
 
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