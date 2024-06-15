https://ukraina.ru/20240615/1055656737.html

"Я бы рад воевать, но...": военный летчик рассказал, зачем ВСУ намеренно выводит из строя технику НАТО

"Я бы рад воевать, но...": военный летчик рассказал, зачем ВСУ намеренно выводит из строя технику НАТО - 15.06.2024 Украина.ру

"Я бы рад воевать, но...": военный летчик рассказал, зачем ВСУ намеренно выводит из строя технику НАТО

Появление F-16 на территории Украины чисто гипотетически может внести разнообразие в ход ведения специальной военной операции, но не более. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

2024-06-15T06:00

2024-06-15T06:00

2024-06-15T06:00

россия

киев

нато

f-16

су-34

су-35

истребитель

фронт

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По мнению эксперта, истребители, которые обещает запад Киеву являются “машинами прошлого века” и особого результата на фронте не принесут.“Во-первых, наша разведка знает все потенциальные аэродромы, где могут быть размещены самолеты, и при надобности уничтожит F-16 еще на земле.Во-вторых, натовская техника, которая находится в зоне СВО, сложная, капризная, требует особых навыков и управления: артиллерия, система залпового огня, танки, БМП и так далее. Поэтому сложным комплексом управляют именно специалисты Запада.Сами же украинские танкисты, артиллеристы зачастую сознательно выводят технику из строя, чтобы потом сказать: "Извините, я бы рад повоевать за Украину, но вот промашка — техника не едет", - утверждает Липовой.Военный летчик отмечает, что в арсенале у армии России есть образцы, которые по своим тактическим характеристикам на порядок превосходят натовскую машину: это Су-30, Су-34 и Су-35.Более того, как ранее в интервью Украина.ру отметил бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр, переданные Киеву самолеты F-16 отнюдь не чудо-оружие и украинским военнослужащим понадобится достаточно много времени, чтобы досконально освоить эту машину.По мнению эксперта, если бы запад действительно хотел бы помочь Украине, то предоставил бы самолеты что-то вроде А-10 Thunderbolt, охотника за танками, который использовался в Афганистане и Ираке, а не хрупкий F-16.Латтр считает, что с самолетами у ВСУ возникнет много проблем, в частности, с управлением и содержанием.В пятницу, 14 июня, Телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что украинским летчикам в России пообещали выплатить миллион долларов США за угнанный натовский самолёт F-16.При этом, самолёт не обязательно должен быть перегнан с Украины, в конкурсе участвуют все страны и все военные летчики стран НАТО. В дополнение отмечается, что подобная предложение распространяется и на другие виды натовской техники.Более того, сумма вознаграждения может увеличиться в том случае, если в придачу к самолету будет захвачен боекомплект.Администратор канала подчеркивает, что тем, кто решится на это, “гарантируется безопасный коридор пролета, сопровождение на всех этапах конкурса, анонимность, новые документы, новое место жительства на выбор и т.д.”.На прошлой неделе гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев заявил, что выплатит премиальные в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16.По его словам, выплаты получают и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине.О том, какую тактику используют американцы в подготовке очага для разжигания войны, вы можете узнать в поной версии интервью военного летчика Сергея Липового: "Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ".

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россия, киев, нато, f-16, су-34, су-35, истребитель, фронт