https://ukraina.ru/20240610/1055569589.html

Бойцам негде поднять головы: эксперт объяснил, когда "щит" в виде РЭБ отразит удар "меча" в виде дрона

Бойцам негде поднять головы: эксперт объяснил, когда "щит" в виде РЭБ отразит удар "меча" в виде дрона - 10.06.2024 Украина.ру

Бойцам негде поднять головы: эксперт объяснил, когда "щит" в виде РЭБ отразит удар "меча" в виде дрона

В России необходимо развивать собственное оборонное производство. Нужно не закупать дроны за границей, а строить заводы, которые выпускали бы их на нашей территории. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-06-10T03:15

2024-06-10T03:15

2024-06-10T03:15

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Масштабный успех ВС РФ будет возможен только тогда, если у Украины совсем не останется войск для купирования всех ударов. Если она будет вынуждена затыкать только "приоритетные дыры" в своей обороне, рассказал эксперт.Он сообщил, что в СМИ была опубликована информация, что одно из российских предприятий готово производить по 6 тысяч дронов в год. Если раньше это казалось фантастической цифрой, то сейчас этого очень мало, подчеркнул журналист.Любая война – это всегда противостояние меча и щита. Если "щит" в виде РЭБ отразит удар "меча" в виде дрона, характер боевых действий вернется к более-менее классическому варианту, сказал он.Измайлов подчеркнул, что в России необходимо развивать собственное оборонное производство. Нужно не закупать дроны за границей, а строить заводы, которые выпускали бы их на нашей территории, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, почему FPV-дроны важны, но не имеют решающего значения на поле боя можно узнать из интервью Михаила Поликарпова: России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ

https://ukraina.ru/20240609/1055567277.html

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новости, россия, украина, волчанск, олег измайлов, дроны, бпла, производство, рэб, вс рф, оборона, сво