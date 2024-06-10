Бойцам негде поднять головы: эксперт объяснил, когда "щит" в виде РЭБ отразит удар "меча" в виде дрона
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
В России необходимо развивать собственное оборонное производство. Нужно не закупать дроны за границей, а строить заводы, которые выпускали бы их на нашей территории. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Масштабный успех ВС РФ будет возможен только тогда, если у Украины совсем не останется войск для купирования всех ударов. Если она будет вынуждена затыкать только "приоритетные дыры" в своей обороне, рассказал эксперт.
Он сообщил, что в СМИ была опубликована информация, что одно из российских предприятий готово производить по 6 тысяч дронов в год. Если раньше это казалось фантастической цифрой, то сейчас этого очень мало, подчеркнул журналист.
"В небе над горячими участками фронта (в том же Волчанске) в буквальном смысле кружат сотни беспилотников. Бойцам головы негде поднять", - отметил Измайлов.
Любая война – это всегда противостояние меча и щита. Если "щит" в виде РЭБ отразит удар "меча" в виде дрона, характер боевых действий вернется к более-менее классическому варианту, сказал он.
Измайлов подчеркнул, что в России необходимо развивать собственное оборонное производство. Нужно не закупать дроны за границей, а строить заводы, которые выпускали бы их на нашей территории, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.ру
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