Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего - 07.06.2024 Украина.ру
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Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего
Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего - 07.06.2024 Украина.ру
Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего
В украинском экспертном сообществе стали задаваться вопросом, за что же воюет Украина, если уже ясно, что она никогда не станет членом НАТО?
2024-06-07T06:11
2024-06-07T06:11
эксклюзив
сво
украина
всу
история
экономика
кость бондаренко
игорь мосейчук
владимир мединский
нато
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Поводом к дискуссии стали высказывания западных политиков. В частности, в статье в журнале Time Киеву от лица Байдена намекают, что в НАТО Украине не быть. Комментируя эту публикацию, известный украинский политолог Константин Бондаренко отметил: да, мы не вступаем в НАТО, там нас не ждут, это миф и обман граждан, что мы будем в НАТО.По его словам, об этом уже говорят все, но на Украине восприятие НАТО и евроатлантическая интеграция превратилось в своеобразную религию – "верую, потому что абсурдно"."Мы верим, что мы когда-то станем членами НАТО, мы верим в то, что нас воспринимают как равных, мы верим в то, что запад нам поможет… Мы верим в то, что мы защищаем НАТО сейчас", - сказал Бондаренко в эфире интернет-канала APASOV. Отвечая на уточняющий вопрос, кто такие эти "мы", он пояснил, что это граждане Украины, которым политики эту "религию" фактически навязали.Эксперт подчеркнул, что с 2019 года, когда Петр Порошенко добился включения в преамбулу Конституции Украины европейской и евроатлантической интеграции, эта "религия" стала фактически обязательной для украинцев."То, что я сейчас говорю – я нарушаю Конституцию. Я сознательно нарушаю Конституцию, потому что говорю, что это ложь, которую включили в преамбулу Конституции", - заявил Бондаренко. Он добавил, что эту ложь в стране нельзя оспаривать, СБУ стоит на страже этих догматов.Бондаренко отметил, что есть информация, что гарантии невступления Украины в НАТО сейчас продвигают именно США для того, чтобы как-то договориться с Россией. И статья в Time предназначена политическим элитам как на Украине, так и на Западе. Прочтут и в России.Раз всем понятно, что в НАТО Украину не ждут, за что же украинцы гибнут на фронте? Такие вопросы задают в комментариях к видеозаписи беседы. "Россия воюет за свои интересы. Европа и Америка за свои. И только Украина решила убиться за чужие", - описал ситуацию один из комментаторов.Но убиваться украинцев заставляют ТЦК. Каждый день в соцсетях появляются новые видео похищений людей на улицах. По мнению Бондаренко, творящим беспредел все припомнят в свое время. "Суды Линча над представителями ТЦК и представителями военных врачебных комиссий неизбежны", - заявил политолог.Включение евроатлантического курса в преамбулу Конституции считает ошибкой депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. Он предположил, что когда-то украинцы изберут президента, который не будет вести страну в НАТО, а выберет другой курс – а что делать с Конституцией? Он напомнил о словах канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что в течение 30 лет не стоит рассматривать вступление Украины в НАТО. Говорят об этом и другие западные политики.Так что же делать украинцам? "Вопрос к нам. Нужно просто начинать взрослеть, надо начинать объективно смотреть на вещи", - сказал политик, добавив, что каждая страна защищает, прежде всего, свои интересы.Интерес украинцев, очевидно, заключается в том, чтобы мирно и спокойно жить у себя дома, имея возможность реализоваться и обеспечивать свои семьи. Но перспективы развития (точнее, деградации) экономики Украины хорошо описал украинский экономист Алексей Кущ."За период 2010-2021 из Украины было выведено бизнесом и политическими элитами 170 млрд дол ("деньги из Украины"). За этот же период, население (трудовые мигранты) перечислили в Украину порядка 155 млрд дол ("деньги в Украину").То есть, пока политические элиты зарабатывали "тут" и тратили "там", простые украинцы зарабатывали "там" и тратили "тут". Если люди перестанут присылать деньги в Украину, то где политические элиты будут брать деньги для вывода за рубеж?", - читаем в телегам-канале "Аналитика Куща".Экономист делает вывод: Как только внешняя кредитная подпитка уменьшится, отсутствие людей приведет к тому, что выводить капитал из Украины можно будет лишь ценой постоянной девальвации. Единственное спасение тогда - сокращение импорта за счет стареющего, бедного населения, живущего с "огородов" и сырьевой экспорт. Модель, при которой страна никогда не станет богатой и привлекательной"."В общем, цените людей и помните историю славного города Гамельна, из которого крысолов увел всех детей, оставив в городе одних стариков", - заключил эксперт.Вариант будущего Украины обрисовал экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он считает, что сейчас нужно остановить войну, иначе закончится тем, что Украина может потерять все, даже свое название. По его словам, нужны будут рабочие руки, свои люди не вернутся, а приедут мигранты, которых будет выталкивать Европа."После того, как произойдет эта колонизация мультикультурная, мультирасовая, мультиэтническая, после этого мы получим мультикультурную страну, от которой останется только название – и то могут поменять", - сказал политик в интервью журналисту Александру Шелесту**. Он добавил, что тогда все национальные и религиозные традиции будут утеряны, возникнет мультикультурное общество, которым легко будет управлять.Мосийчук также заявил, что украинцам предстоит борьба за суверенитет с западными партнерами, которые постепенно забирают его в обмен на помощь.Да уже фактически забрали. Вся надежда на то, что окончательно западные партнеры реализовать свои планы не успеют. А о настоящей Украине и о том, как она получила свое имя, -хорошо рассказывает в своих лекциях историк, публицист, помощник президента России, уроженец Смелы Владимир Мединский.О других особенностях политической жизни Украины в интервью Михаила Павлива "Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края"* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.** Признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240606/1055494307.html
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Сергей Зуев
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, история, экономика, кость бондаренко, игорь мосейчук, владимир мединский, нато
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, История, экономика, Кость Бондаренко, Игорь Мосейчук, Владимир Мединский, НАТО

Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего

06:11 07.06.2024
 
Украинский флаг
Украинский флаг
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе стали задаваться вопросом, за что же воюет Украина, если уже ясно, что она никогда не станет членом НАТО?
Поводом к дискуссии стали высказывания западных политиков. В частности, в статье в журнале Time Киеву от лица Байдена намекают, что в НАТО Украине не быть. Комментируя эту публикацию, известный украинский политолог Константин Бондаренко отметил: да, мы не вступаем в НАТО, там нас не ждут, это миф и обман граждан, что мы будем в НАТО.
По его словам, об этом уже говорят все, но на Украине восприятие НАТО и евроатлантическая интеграция превратилось в своеобразную религию – "верую, потому что абсурдно".
"Мы верим, что мы когда-то станем членами НАТО, мы верим в то, что нас воспринимают как равных, мы верим в то, что запад нам поможет… Мы верим в то, что мы защищаем НАТО сейчас", - сказал Бондаренко в эфире интернет-канала APASOV. Отвечая на уточняющий вопрос, кто такие эти "мы", он пояснил, что это граждане Украины, которым политики эту "религию" фактически навязали.
Эксперт подчеркнул, что с 2019 года, когда Петр Порошенко добился включения в преамбулу Конституции Украины европейской и евроатлантической интеграции, эта "религия" стала фактически обязательной для украинцев.
"То, что я сейчас говорю – я нарушаю Конституцию. Я сознательно нарушаю Конституцию, потому что говорю, что это ложь, которую включили в преамбулу Конституции", - заявил Бондаренко. Он добавил, что эту ложь в стране нельзя оспаривать, СБУ стоит на страже этих догматов.
киев - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вчера, 06:00
"Потрепыхаемся ещё годик-полтора и сдохнем". Украинские эксперты о вариантах развития событийНа Украине думают, чем могут обернуться репрессивные действия нынешней власти, дойдет ли до бунта или руководство киевского режима и дальше может закручивать гайки
Бондаренко отметил, что есть информация, что гарантии невступления Украины в НАТО сейчас продвигают именно США для того, чтобы как-то договориться с Россией. И статья в Time предназначена политическим элитам как на Украине, так и на Западе. Прочтут и в России.
Раз всем понятно, что в НАТО Украину не ждут, за что же украинцы гибнут на фронте? Такие вопросы задают в комментариях к видеозаписи беседы. "Россия воюет за свои интересы. Европа и Америка за свои. И только Украина решила убиться за чужие", - описал ситуацию один из комментаторов.
Но убиваться украинцев заставляют ТЦК. Каждый день в соцсетях появляются новые видео похищений людей на улицах. По мнению Бондаренко, творящим беспредел все припомнят в свое время. "Суды Линча над представителями ТЦК и представителями военных врачебных комиссий неизбежны", - заявил политолог.
Включение евроатлантического курса в преамбулу Конституции считает ошибкой депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. Он предположил, что когда-то украинцы изберут президента, который не будет вести страну в НАТО, а выберет другой курс – а что делать с Конституцией? Он напомнил о словах канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что в течение 30 лет не стоит рассматривать вступление Украины в НАТО. Говорят об этом и другие западные политики.
Так что же делать украинцам? "Вопрос к нам. Нужно просто начинать взрослеть, надо начинать объективно смотреть на вещи", - сказал политик, добавив, что каждая страна защищает, прежде всего, свои интересы.
Интерес украинцев, очевидно, заключается в том, чтобы мирно и спокойно жить у себя дома, имея возможность реализоваться и обеспечивать свои семьи. Но перспективы развития (точнее, деградации) экономики Украины хорошо описал украинский экономист Алексей Кущ.
Мэр Харькова Г.Кернес вернулся на Украину после лечения - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
4 июня, 06:34
Призрак Нестора Махно бродит по Украине. Украинские эксперты о самоорганизации протестующего населенияНа Украине думают, к чему приведет и уже приводит насильственная мобилизация, вспоминают Нестора Махно и выдвигают гипотезы, кем мировая закулиса планирует заселить украинские земли после того, как украинцы закончатся
"За период 2010-2021 из Украины было выведено бизнесом и политическими элитами 170 млрд дол ("деньги из Украины"). За этот же период, население (трудовые мигранты) перечислили в Украину порядка 155 млрд дол ("деньги в Украину").
То есть, пока политические элиты зарабатывали "тут" и тратили "там", простые украинцы зарабатывали "там" и тратили "тут". Если люди перестанут присылать деньги в Украину, то где политические элиты будут брать деньги для вывода за рубеж?", - читаем в телегам-канале "Аналитика Куща".
Экономист делает вывод: Как только внешняя кредитная подпитка уменьшится, отсутствие людей приведет к тому, что выводить капитал из Украины можно будет лишь ценой постоянной девальвации. Единственное спасение тогда - сокращение импорта за счет стареющего, бедного населения, живущего с "огородов" и сырьевой экспорт. Модель, при которой страна никогда не станет богатой и привлекательной".
"В общем, цените людей и помните историю славного города Гамельна, из которого крысолов увел всех детей, оставив в городе одних стариков", - заключил эксперт.
Вариант будущего Украины обрисовал экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он считает, что сейчас нужно остановить войну, иначе закончится тем, что Украина может потерять все, даже свое название. По его словам, нужны будут рабочие руки, свои люди не вернутся, а приедут мигранты, которых будет выталкивать Европа.
"После того, как произойдет эта колонизация мультикультурная, мультирасовая, мультиэтническая, после этого мы получим мультикультурную страну, от которой останется только название – и то могут поменять", - сказал политик в интервью журналисту Александру Шелесту**. Он добавил, что тогда все национальные и религиозные традиции будут утеряны, возникнет мультикультурное общество, которым легко будет управлять.
киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
5 июня, 06:07
Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозвратаВ украинском экспертном сообществе обсуждают неизбежные последствия эскалации и ударов западным оружием по российской территории для самой Украины и думают над тем, не сломалась ли уже украинская пенсионная система
Мосийчук также заявил, что украинцам предстоит борьба за суверенитет с западными партнерами, которые постепенно забирают его в обмен на помощь.
Да уже фактически забрали. Вся надежда на то, что окончательно западные партнеры реализовать свои планы не успеют. А о настоящей Украине и о том, как она получила свое имя, -хорошо рассказывает в своих лекциях историк, публицист, помощник президента России, уроженец Смелы Владимир Мединский.
О других особенностях политической жизни Украины в интервью Михаила Павлива "Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края"
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** Признан иноагентом в РФ
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУИсторияэкономикаКость БондаренкоИгорь МосейчукВладимир МединскийНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
06:11Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего
06:10Кирилл Вышинский: Люди на освобождённых территориях должны осознать неизбежность произошедшего
06:00Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
05:57Олег Измайлов: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах
05:50Начали жечь их еще по дороге: историк о том, как ВС РФ устроили врагу "геноцид украинской артиллерии"
05:40Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье
05:37Жадан-Мазепа, кино, в котором дроны кружат над Петербургом, нападение на Моне. События культуры
05:30"Стратегия смерти от тысячи порезов": журналист рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ мощную болевую точку
05:15Уничтожить ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО
05:00Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов
04:50Два списочных состава ВСУ: Ищенко рассказал, почему безвозвратные потери Киева уже достигли миллиона
04:40"Или ишак, или падишах": эксперт раскрыл, каким способом США хотят ввести контингент НАТО на Украину
04:30"Главное – самим не облажаться": эксперт о том, что дает надежду на оптимистичный сценарий по Украине
04:20Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу
04:10"Ядерные грибы будут везде": Норин о том, могут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги
04:00Новое название для войны: Ищенко объяснил, почему нельзя воевать "особо гуманно" и "понарошку"
03:50"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность
03:40Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР
03:30Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России
03:15Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли
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