https://ukraina.ru/20240607/1055518812.html

Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего

Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего - 07.06.2024 Украина.ру

Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего

В украинском экспертном сообществе стали задаваться вопросом, за что же воюет Украина, если уже ясно, что она никогда не станет членом НАТО?

2024-06-07T06:11

2024-06-07T06:11

2024-06-07T06:11

эксклюзив

сво

украина

всу

история

экономика

кость бондаренко

игорь мосейчук

владимир мединский

нато

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Поводом к дискуссии стали высказывания западных политиков. В частности, в статье в журнале Time Киеву от лица Байдена намекают, что в НАТО Украине не быть. Комментируя эту публикацию, известный украинский политолог Константин Бондаренко отметил: да, мы не вступаем в НАТО, там нас не ждут, это миф и обман граждан, что мы будем в НАТО.По его словам, об этом уже говорят все, но на Украине восприятие НАТО и евроатлантическая интеграция превратилось в своеобразную религию – "верую, потому что абсурдно"."Мы верим, что мы когда-то станем членами НАТО, мы верим в то, что нас воспринимают как равных, мы верим в то, что запад нам поможет… Мы верим в то, что мы защищаем НАТО сейчас", - сказал Бондаренко в эфире интернет-канала APASOV. Отвечая на уточняющий вопрос, кто такие эти "мы", он пояснил, что это граждане Украины, которым политики эту "религию" фактически навязали.Эксперт подчеркнул, что с 2019 года, когда Петр Порошенко добился включения в преамбулу Конституции Украины европейской и евроатлантической интеграции, эта "религия" стала фактически обязательной для украинцев."То, что я сейчас говорю – я нарушаю Конституцию. Я сознательно нарушаю Конституцию, потому что говорю, что это ложь, которую включили в преамбулу Конституции", - заявил Бондаренко. Он добавил, что эту ложь в стране нельзя оспаривать, СБУ стоит на страже этих догматов.Бондаренко отметил, что есть информация, что гарантии невступления Украины в НАТО сейчас продвигают именно США для того, чтобы как-то договориться с Россией. И статья в Time предназначена политическим элитам как на Украине, так и на Западе. Прочтут и в России.Раз всем понятно, что в НАТО Украину не ждут, за что же украинцы гибнут на фронте? Такие вопросы задают в комментариях к видеозаписи беседы. "Россия воюет за свои интересы. Европа и Америка за свои. И только Украина решила убиться за чужие", - описал ситуацию один из комментаторов.Но убиваться украинцев заставляют ТЦК. Каждый день в соцсетях появляются новые видео похищений людей на улицах. По мнению Бондаренко, творящим беспредел все припомнят в свое время. "Суды Линча над представителями ТЦК и представителями военных врачебных комиссий неизбежны", - заявил политолог.Включение евроатлантического курса в преамбулу Конституции считает ошибкой депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. Он предположил, что когда-то украинцы изберут президента, который не будет вести страну в НАТО, а выберет другой курс – а что делать с Конституцией? Он напомнил о словах канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что в течение 30 лет не стоит рассматривать вступление Украины в НАТО. Говорят об этом и другие западные политики.Так что же делать украинцам? "Вопрос к нам. Нужно просто начинать взрослеть, надо начинать объективно смотреть на вещи", - сказал политик, добавив, что каждая страна защищает, прежде всего, свои интересы.Интерес украинцев, очевидно, заключается в том, чтобы мирно и спокойно жить у себя дома, имея возможность реализоваться и обеспечивать свои семьи. Но перспективы развития (точнее, деградации) экономики Украины хорошо описал украинский экономист Алексей Кущ."За период 2010-2021 из Украины было выведено бизнесом и политическими элитами 170 млрд дол ("деньги из Украины"). За этот же период, население (трудовые мигранты) перечислили в Украину порядка 155 млрд дол ("деньги в Украину").То есть, пока политические элиты зарабатывали "тут" и тратили "там", простые украинцы зарабатывали "там" и тратили "тут". Если люди перестанут присылать деньги в Украину, то где политические элиты будут брать деньги для вывода за рубеж?", - читаем в телегам-канале "Аналитика Куща".Экономист делает вывод: Как только внешняя кредитная подпитка уменьшится, отсутствие людей приведет к тому, что выводить капитал из Украины можно будет лишь ценой постоянной девальвации. Единственное спасение тогда - сокращение импорта за счет стареющего, бедного населения, живущего с "огородов" и сырьевой экспорт. Модель, при которой страна никогда не станет богатой и привлекательной"."В общем, цените людей и помните историю славного города Гамельна, из которого крысолов увел всех детей, оставив в городе одних стариков", - заключил эксперт.Вариант будущего Украины обрисовал экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он считает, что сейчас нужно остановить войну, иначе закончится тем, что Украина может потерять все, даже свое название. По его словам, нужны будут рабочие руки, свои люди не вернутся, а приедут мигранты, которых будет выталкивать Европа."После того, как произойдет эта колонизация мультикультурная, мультирасовая, мультиэтническая, после этого мы получим мультикультурную страну, от которой останется только название – и то могут поменять", - сказал политик в интервью журналисту Александру Шелесту**. Он добавил, что тогда все национальные и религиозные традиции будут утеряны, возникнет мультикультурное общество, которым легко будет управлять.Мосийчук также заявил, что украинцам предстоит борьба за суверенитет с западными партнерами, которые постепенно забирают его в обмен на помощь.Да уже фактически забрали. Вся надежда на то, что окончательно западные партнеры реализовать свои планы не успеют. А о настоящей Украине и о том, как она получила свое имя, -хорошо рассказывает в своих лекциях историк, публицист, помощник президента России, уроженец Смелы Владимир Мединский.О других особенностях политической жизни Украины в интервью Михаила Павлива "Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края"* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.** Признан иноагентом в РФ

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, история, экономика, кость бондаренко, игорь мосейчук, владимир мединский, нато