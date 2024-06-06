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Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье

Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье - 06.06.2024 Украина.ру

Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье

Украинская администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости

2024-06-06T12:55

2024-06-06T12:55

2024-06-06T12:55

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Лебедев рассказал, что в ночь на 6 июня в различных госучреждениях произошли возгорания."Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть все в электронном виде", — подчеркнул Лебедев.Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают легитимность и продолжают обстреливать регион.Под контролем России на данный момент находится 75% Херсонской области. Правобережную часть региона, а также сам город Херсон контролирует Украина.Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом, заявил осенью 2023 года губернатор Херсонской области РФ Владимир Сальдо.

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новости, херсон, херсонская область, россия, украина, эвакуация, документы, новые регионы