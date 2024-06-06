https://ukraina.ru/20240606/1055516492.html
Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье
Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье - 06.06.2024 Украина.ру
Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье
Украинская администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
2024-06-06T12:55
2024-06-06T12:55
2024-06-06T12:55
новости
херсон
херсонская область
россия
украина
эвакуация
документы
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040731866_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_c331d72c70da65c2612dda2718975f03.jpg.webp
Лебедев рассказал, что в ночь на 6 июня в различных госучреждениях произошли возгорания."Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть все в электронном виде", — подчеркнул Лебедев.Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают легитимность и продолжают обстреливать регион.Под контролем России на данный момент находится 75% Херсонской области. Правобережную часть региона, а также сам город Херсон контролирует Украина.Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом, заявил осенью 2023 года губернатор Херсонской области РФ Владимир Сальдо.
херсон
херсонская область
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040731866_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_ffe788f808cd842b2e99d3c7313b273f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, херсонская область, россия, украина, эвакуация, документы, новые регионы
Новости, Херсон, Херсонская область, Россия, Украина, эвакуация, документы, Новые регионы
Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье
Украинская администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
"Как сообщают наши товарищи из Херсона
, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации", — сообщил подпольщик.
Лебедев рассказал, что в ночь на 6 июня в различных госучреждениях произошли возгорания.
"Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть все в электронном виде", — подчеркнул Лебедев.
Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают легитимность и продолжают обстреливать регион.
Под контролем России на данный момент находится 75% Херсонской области. Правобережную часть региона, а также сам город Херсон контролирует Украина.
Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон
от украинских боевиков и вернуть контроль над городом, заявил осенью 2023 года губернатор Херсонской области РФ Владимир Сальдо.