Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье - 06.06.2024 Украина.ру
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Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье
Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье - 06.06.2024 Украина.ру
Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье
Украинская администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
2024-06-06T12:55
2024-06-06T12:55
новости
херсон
херсонская область
россия
украина
эвакуация
документы
новые регионы
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Лебедев рассказал, что в ночь на 6 июня в различных госучреждениях произошли возгорания."Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть все в электронном виде", — подчеркнул Лебедев.Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают легитимность и продолжают обстреливать регион.Под контролем России на данный момент находится 75% Херсонской области. Правобережную часть региона, а также сам город Херсон контролирует Украина.Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом, заявил осенью 2023 года губернатор Херсонской области РФ Владимир Сальдо.
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новости, херсон, херсонская область, россия, украина, эвакуация, документы, новые регионы
Новости, Херсон, Херсонская область, Россия, Украина, эвакуация, документы, Новые регионы

Зря стараются: украинская администрации эвакуируется из Херсона - подполье

12:55 06.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинская администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
"Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации", — сообщил подпольщик.
Лебедев рассказал, что в ночь на 6 июня в различных госучреждениях произошли возгорания.
"Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть все в электронном виде", — подчеркнул Лебедев.
Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают легитимность и продолжают обстреливать регион.
Под контролем России на данный момент находится 75% Херсонской области. Правобережную часть региона, а также сам город Херсон контролирует Украина.
Всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом, заявил осенью 2023 года губернатор Херсонской области РФ Владимир Сальдо.
 
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