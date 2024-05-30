ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске - 30.05.2024 Украина.ру
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ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске
ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске - 30.05.2024 Украина.ру
ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске
В районе Волчанских Хуторов ВС РФ занимают поселок Тихое. Это даст возможность захватить небольшой плацдарм и продвинуться к Северскому Донцу. Также ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-30T04:00
2024-05-30T04:00
новости
россия
купянск
волчанск
геннадий алехин
всу
харьковская область
северский донец
вс рф
наступление
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Российские подразделения на днях освободили Ивановку и Берестовое возле Купянска. Этому способствовало то, что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. ВС РФ этим воспользовались и стали двигаться дальше, рассказал эксперт.В районе Волчанских Хуторов ВС РФ занимают поселок Тихое. Это даст возможность захватить небольшой плацдарм, постепенно продвинуться к Северскому Донцу и взять под огневой контроль железную дорогу от Святогорска до Купянска, отметил он.Также ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Российские подразделения выравнивают там линию фронта, чтобы ВСУ не могли наносить фланговые удары, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.руКак сработал план по растягиванию резервов ВСУ после открытия Харьковского направления можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко
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россия
купянск
волчанск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, купянск, волчанск, геннадий алехин, всу, харьковская область, северский донец , вс рф, наступление
Новости, Россия, Купянск, Волчанск, Геннадий Алехин, ВСУ, Харьковская область, Северский Донец , ВС РФ, наступление

ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске

04:00 30.05.2024
 
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В районе Волчанских Хуторов ВС РФ занимают поселок Тихое. Это даст возможность захватить небольшой плацдарм и продвинуться к Северскому Донцу. Также ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские подразделения на днях освободили Ивановку и Берестовое возле Купянска. Этому способствовало то, что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. ВС РФ этим воспользовались и стали двигаться дальше, рассказал эксперт.
В районе Волчанских Хуторов ВС РФ занимают поселок Тихое. Это даст возможность захватить небольшой плацдарм, постепенно продвинуться к Северскому Донцу и взять под огневой контроль железную дорогу от Святогорска до Купянска, отметил он.
"Мы действуем с ювелирной точностью, не спеша занимая те или иные рубежи и охватывая Купянск в клещи. Это непросто. ВСУ отчаянно сопротивляются, теряя личный состав и технику. Ситуация там постоянно меняется. Но общая картина именно такова", - подчеркнул Алехин.
Также ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Российские подразделения выравнивают там линию фронта, чтобы ВСУ не могли наносить фланговые удары, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
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Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 06:27
Геннадий Подлесный: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"Западные источники утверждают, что мы сосредоточили около 180 тысяч человек на территории Белгородской и Курской области. И у нас точно есть 20 тысяч военнослужащих в Белоруссии
 
НовостиРоссияКупянскВолчанскГеннадий АлехинВСУХарьковская областьСеверский ДонецВС РФнаступление
 
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04:00ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске
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