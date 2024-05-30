ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске
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В районе Волчанских Хуторов ВС РФ занимают поселок Тихое. Это даст возможность захватить небольшой плацдарм и продвинуться к Северскому Донцу. Также ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские подразделения на днях освободили Ивановку и Берестовое возле Купянска. Этому способствовало то, что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. ВС РФ этим воспользовались и стали двигаться дальше, рассказал эксперт.
В районе Волчанских Хуторов ВС РФ занимают поселок Тихое. Это даст возможность захватить небольшой плацдарм, постепенно продвинуться к Северскому Донцу и взять под огневой контроль железную дорогу от Святогорска до Купянска, отметил он.
"Мы действуем с ювелирной точностью, не спеша занимая те или иные рубежи и охватывая Купянск в клещи. Это непросто. ВСУ отчаянно сопротивляются, теряя личный состав и технику. Ситуация там постоянно меняется. Но общая картина именно такова", - подчеркнул Алехин.
Также ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Российские подразделения выравнивают там линию фронта, чтобы ВСУ не могли наносить фланговые удары, заключил собеседник издания.
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