https://ukraina.ru/20240523/1055243491.html
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида - Захарова
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида - Захарова - 23.05.2024 Украина.ру
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида - Захарова
Министерство иностранных дел Германии отказалось признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. Об этом 23 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-05-23T13:40
2024-05-23T13:40
2024-05-23T13:41
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"Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой отечественной войны. Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда. Это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны", - сказала Захарова.В ноте посольства России в Берлине говорится, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха актом геноцида.Блокада Ленинграда началась осенью 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
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блокада ленинграда, блокада, новости, германия, ленинград, россия, мария захарова
блокада Ленинграда, блокада, Новости, Германия, Ленинград, Россия, Мария Захарова
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида - Захарова
13:40 23.05.2024 (обновлено: 13:41 23.05.2024)
Министерство иностранных дел Германии отказалось признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. Об этом 23 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой отечественной войны. Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда. Это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны", - сказала Захарова.
В ноте посольства России в Берлине говорится, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха актом геноцида.
Блокада Ленинграда началась осенью 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.