https://ukraina.ru/20240523/1055243491.html

Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида - Захарова

Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида - Захарова - 23.05.2024 Украина.ру

Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида - Захарова

Министерство иностранных дел Германии отказалось признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. Об этом 23 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-05-23T13:40

2024-05-23T13:40

2024-05-23T13:41

блокада ленинграда

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мария захарова

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"Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой отечественной войны. Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда. Это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны", - сказала Захарова.В ноте посольства России в Берлине говорится, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха актом геноцида.Блокада Ленинграда началась осенью 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

https://ukraina.ru/20240325/1054099439.html

германия

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россия

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блокада ленинграда, блокада, новости, германия, ленинград, россия, мария захарова