https://ukraina.ru/20240517/1055135274.html

Депутатам Черкасской области вручили повестки

Депутатам Черкасской области вручили повестки - 17.05.2024 Украина.ру

Депутатам Черкасской области вручили повестки

Знакомство работников городского совета Канева в Черкасской области с новым военкомом закончилось выдачей повесток чиновникам, хотя изначально визит работника терцентра комплектации носил другой характер. Об этом сообщил в пятницу мэр города Игорь Ренькас

2024-05-17T15:50

2024-05-17T15:50

2024-05-17T15:50

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Судя по видео, которое появилось в сети, мэр действительно представил военкома местному депутатскому корпусу, а тот вместо приветствий перешел сразу к делу."Есть особы, которые проигнорировали распоряжение по оповещению депутатов, а есть те, кто пришли в военкомат и прошли ВЛК (прим. ред – военно-врачебную комиссию). Итак, уполномоченными особами второго отдела Черкасского территориального центра комплектации и соцподдержки, сейчас будут вручены повестки нашим уважаемым депутатам", - объявил местный военком.Примечательно, что его слова встретили аплодисментами. После чего работники военкомата торжественно выдали повестки шестерым депутатам, для чего те выходили на сцену, поскольку заседание горсовета проходило в актовом зале.Ранее безногий ветеран украинской армии получил повестку вместе с коммунальными платежами.

https://ukraina.ru/20240517/1055120642.html

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новости, черкасская область, мобилизация, всу, сво, спецоперация