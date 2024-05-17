Депутатам Черкасской области вручили повестки - 17.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240517/1055135274.html
Депутатам Черкасской области вручили повестки
Депутатам Черкасской области вручили повестки - 17.05.2024 Украина.ру
Депутатам Черкасской области вручили повестки
Знакомство работников городского совета Канева в Черкасской области с новым военкомом закончилось выдачей повесток чиновникам, хотя изначально визит работника терцентра комплектации носил другой характер. Об этом сообщил в пятницу мэр города Игорь Ренькас
2024-05-17T15:50
2024-05-17T15:50
новости
черкасская область
мобилизация
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_0cab4b1700d342a83a0c411d4536ff00.jpg
Судя по видео, которое появилось в сети, мэр действительно представил военкома местному депутатскому корпусу, а тот вместо приветствий перешел сразу к делу."Есть особы, которые проигнорировали распоряжение по оповещению депутатов, а есть те, кто пришли в военкомат и прошли ВЛК (прим. ред – военно-врачебную комиссию). Итак, уполномоченными особами второго отдела Черкасского территориального центра комплектации и соцподдержки, сейчас будут вручены повестки нашим уважаемым депутатам", - объявил местный военком.Примечательно, что его слова встретили аплодисментами. После чего работники военкомата торжественно выдали повестки шестерым депутатам, для чего те выходили на сцену, поскольку заседание горсовета проходило в актовом зале.Ранее безногий ветеран украинской армии получил повестку вместе с коммунальными платежами.
https://ukraina.ru/20240517/1055120642.html
черкасская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_106:0:1065:719_1920x0_80_0_0_ad0af122a5c206c7d8a97a10618c66ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черкасская область, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Черкасская область, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Депутатам Черкасской области вручили повестки

15:50 17.05.2024
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
Читать в
Знакомство работников городского совета Канева в Черкасской области с новым военкомом закончилось выдачей повесток чиновникам, хотя изначально визит работника терцентра комплектации носил другой характер. Об этом сообщил в пятницу мэр города Игорь Ренькас
"На сессию пришел новый военком. Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его работники раздали повестки", - приводит слова главы Канева телеграм-канал "Политика страны".
Судя по видео, которое появилось в сети, мэр действительно представил военкома местному депутатскому корпусу, а тот вместо приветствий перешел сразу к делу.
"Есть особы, которые проигнорировали распоряжение по оповещению депутатов, а есть те, кто пришли в военкомат и прошли ВЛК (прим. ред – военно-врачебную комиссию). Итак, уполномоченными особами второго отдела Черкасского территориального центра комплектации и соцподдержки, сейчас будут вручены повестки нашим уважаемым депутатам", - объявил местный военком.
Примечательно, что его слова встретили аплодисментами. После чего работники военкомата торжественно выдали повестки шестерым депутатам, для чего те выходили на сцену, поскольку заседание горсовета проходило в актовом зале.
Ранее безногий ветеран украинской армии получил повестку вместе с коммунальными платежами.
- РИА Новости, 1920, 17.05.2024
08:31
Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизацииМэр Днепропетровска Борис Филатов в своем телеграм-канале предрек коллапс общественного транспорта из-за мобилизации водителей
 
НовостиЧеркасская областьмобилизацияВСУСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных
16:39Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень
16:24Алексей Дюмин, биография
16:15Фицо перенёс вторую операцию, находится в сознании
15:50Депутатам Черкасской области вручили повестки
15:34Украина и помощь Запада
15:33Совет ЕС примет решение по передаче российских активов Киеву, источник назвал срок
15:05Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз
14:55Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой
14:55Российские войска за несколько недель добились большего успеха, чем ВСУ за "контрнаступ" - WP
14:52"Все потеряно": отставной офицер назвал какие "надежды ВСУ" будут разорваны на земле и сбиты в воздухе
14:48Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области
14:43Путин рассказал о задачах нового главы МО и объяснил отсутствие РФ на саммите мира в Швейцарии
14:41Загадочная судьба Десятинного монастыря
14:15Путин объснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского
14:06"Чего Америка добивается на Украине?" Чтобы деньги продолжали капать
13:49Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят
13:33В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ
13:31Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной
13:29Путин озвучил план России по Харькову
Лента новостейМолния