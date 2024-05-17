https://ukraina.ru/20240517/1055135274.html
Депутатам Черкасской области вручили повестки
Депутатам Черкасской области вручили повестки - 17.05.2024 Украина.ру
Депутатам Черкасской области вручили повестки
Знакомство работников городского совета Канева в Черкасской области с новым военкомом закончилось выдачей повесток чиновникам, хотя изначально визит работника терцентра комплектации носил другой характер. Об этом сообщил в пятницу мэр города Игорь Ренькас
2024-05-17T15:50
2024-05-17T15:50
2024-05-17T15:50
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Судя по видео, которое появилось в сети, мэр действительно представил военкома местному депутатскому корпусу, а тот вместо приветствий перешел сразу к делу."Есть особы, которые проигнорировали распоряжение по оповещению депутатов, а есть те, кто пришли в военкомат и прошли ВЛК (прим. ред – военно-врачебную комиссию). Итак, уполномоченными особами второго отдела Черкасского территориального центра комплектации и соцподдержки, сейчас будут вручены повестки нашим уважаемым депутатам", - объявил местный военком.Примечательно, что его слова встретили аплодисментами. После чего работники военкомата торжественно выдали повестки шестерым депутатам, для чего те выходили на сцену, поскольку заседание горсовета проходило в актовом зале.Ранее безногий ветеран украинской армии получил повестку вместе с коммунальными платежами.
https://ukraina.ru/20240517/1055120642.html
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новости, черкасская область, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Черкасская область, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация
Депутатам Черкасской области вручили повестки
Знакомство работников городского совета Канева в Черкасской области с новым военкомом закончилось выдачей повесток чиновникам, хотя изначально визит работника терцентра комплектации носил другой характер. Об этом сообщил в пятницу мэр города Игорь Ренькас
"На сессию пришел новый военком. Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его работники раздали повестки", - приводит слова главы Канева телеграм-канал "Политика страны".
Судя по видео,
которое появилось в сети, мэр действительно представил военкома местному депутатскому корпусу, а тот вместо приветствий перешел сразу к делу.
"Есть особы, которые проигнорировали распоряжение по оповещению депутатов, а есть те, кто пришли в военкомат и прошли ВЛК (прим. ред – военно-врачебную комиссию). Итак, уполномоченными особами второго отдела Черкасского территориального центра комплектации и соцподдержки, сейчас будут вручены повестки нашим уважаемым депутатам", - объявил местный военком.
Примечательно, что его слова встретили аплодисментами. После чего работники военкомата торжественно выдали повестки шестерым депутатам, для чего те выходили на сцену, поскольку заседание горсовета проходило в актовом зале.
Ранее безногий ветеран украинской армии получил
повестку вместе с коммунальными платежами.