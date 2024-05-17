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Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой

Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой - 17.05.2024 Украина.ру

Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой

Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой оценил возможность большой войны с... Украина.ру, 17.05.2024

2024-05-17T14:55

2024-05-17T14:55

2024-05-17T14:55

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сергей нарышкин

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конфликт

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Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой оценил возможность большой войны с Западом, прокомментировал размещение войск НАТО в Молдавии и в других государствах, граничащих с Украиной, а также назвал причины перестановок в руководстве Министерства обороны России. 00:42 – заявление главы СВР Сергея Нарышкина о возможности большой войны с Западом; 02:21 – почему Запад боится победы России на Украине? 08:55 – французские военные уже в Молдавии: когда они пойдут на Украину? 15:10 – российские учения по применению ядерного оружия: понял ли Запад данный сигнал? 18:01 – о причинах российского наступления на Харьков; 23:00 – Изюм и Купянск: вернём ли мы то, что сдали раньше? 25:04 – когда Россия начнёт использовать на фронте ФАБ-3000? 27:11 – об особенностях чеченских войн; 29:55 – о том, как уничтожают военные аэродромы на Украине; 35:51 – о кадровых перестановках в Министерстве обороны России.

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