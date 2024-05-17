Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой - 17.05.2024 Украина.ру
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Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой
Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой - 17.05.2024 Украина.ру
Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой
Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой оценил возможность большой войны с... Украина.ру, 17.05.2024
2024-05-17T14:55
2024-05-17T14:55
видео
сергей нарышкин
россия
запад
украина
служба внешней разведки
нато
вооруженные силы украины
конфликт
сво
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Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой оценил возможность большой войны с Западом, прокомментировал размещение войск НАТО в Молдавии и в других государствах, граничащих с Украиной, а также назвал причины перестановок в руководстве Министерства обороны России. 00:42 – заявление главы СВР Сергея Нарышкина о возможности большой войны с Западом; 02:21 – почему Запад боится победы России на Украине? 08:55 – французские военные уже в Молдавии: когда они пойдут на Украину? 15:10 – российские учения по применению ядерного оружия: понял ли Запад данный сигнал? 18:01 – о причинах российского наступления на Харьков; 23:00 – Изюм и Купянск: вернём ли мы то, что сдали раньше? 25:04 – когда Россия начнёт использовать на фронте ФАБ-3000? 27:11 – об особенностях чеченских войн; 29:55 – о том, как уничтожают военные аэродромы на Украине; 35:51 – о кадровых перестановках в Министерстве обороны России.
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Зачем армия РФ идёт на Харьков и как ВСУ подвели потёмкинские деревни — герой России Липовой

14:55 17.05.2024
 
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Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой оценил возможность большой войны с Западом, прокомментировал размещение войск НАТО в Молдавии и в других государствах, граничащих с Украиной, а также назвал причины перестановок в руководстве Министерства обороны России.

00:42 – заявление главы СВР Сергея Нарышкина о возможности большой войны с Западом;
02:21 – почему Запад боится победы России на Украине?
08:55 – французские военные уже в Молдавии: когда они пойдут на Украину?
15:10 – российские учения по применению ядерного оружия: понял ли Запад данный сигнал?
18:01 – о причинах российского наступления на Харьков;
23:00 – Изюм и Купянск: вернём ли мы то, что сдали раньше?
25:04 – когда Россия начнёт использовать на фронте ФАБ-3000?
27:11 – об особенностях чеченских войн;
29:55 – о том, как уничтожают военные аэродромы на Украине;
35:51 – о кадровых перестановках в Министерстве обороны России.
 
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