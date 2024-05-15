Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ - 15.05.2024 Украина.ру
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Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ
Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ - 15.05.2024 Украина.ру
Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ
Соединенные Штаты Америки обеспокоены сотрудничеством австрийского Райффайзенбанк Интернациональ (РБИ) с Россией и угрожают закрыть ему доступ к финансовой системе США, сообщает газета Reuters
2024-05-15T13:16
2024-05-15T13:18
новости
россия
олег дерипаска
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сша
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По данным источника, соответствующее предупреждение к банку уже направило Министерство финансов США. Ограничения могут быть реализованы после любых сделок с Россией, не говоря уже о самом присутствии банка в нашей стране.Речь идет о некой сделке с бизнесменом Олегом Дерипаской, которая якобы была отменена банком "через несколько дней после получения письма". Однако, американский Минфин по-прежнему обеспокоен деятельностью австрийского банка в России.Уточняется, что такое предупреждение является самым сильным для крупнейшего западного банка в России и последовало после продолжительного давления со стороны Вашингтона, который уже более года изучает бизнес РБИ в стране.Так, Австрия является страной, которая после начала спецоперации не последовала примеру западных корпораций, которые "радикально сократили связи с Москвой"."Австрия по-прежнему связана с Россией через важнейшие газопроводы, а Вена по-прежнему служит центром для денежных средств из России и ее бывших советских соседей", - утверждает автор статьи.Ранее Райффайзенбанк заявлял о том, что вывести бизнес из России проблематично. Позже пресс-секретарь компании уточнял, что РБИ "значительно сократил" деятельность в России и принял широкие меры для смягчения рисков от санкций.По данным Reuters, Москва дала понять РБИ, у которого около 2600 корпоративных клиентов, четыре миллиона местных владельцев счетов и десять тысяч сотрудников, что она заинтересована в том, чтобы банк остался в РФ, потому как благодаря ему проходит ряд международных платежей.
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новости, россия, олег дерипаска, министерство финансов, сша, вашингтон, антироссийские санкции, сво, доллар
Новости, Россия, Олег Дерипаска, Министерство финансов, США, Вашингтон, антироссийские санкции, СВО, доллар

Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ

13:16 15.05.2024 (обновлено: 13:18 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайффайзен банк
Райффайзен банк - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Соединенные Штаты Америки обеспокоены сотрудничеством австрийского Райффайзенбанк Интернациональ (РБИ) с Россией и угрожают закрыть ему доступ к финансовой системе США, сообщает газета Reuters
По данным источника, соответствующее предупреждение к банку уже направило Министерство финансов США. Ограничения могут быть реализованы после любых сделок с Россией, не говоря уже о самом присутствии банка в нашей стране.
"Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо направил письмо в РБИ, в котором выразил обеспокоенность присутствием РБИ в России, а также сделкой на 1,5 миллиарда долларов с российским магнатом, находящимся под санкциями", - сказано в публикации.
Речь идет о некой сделке с бизнесменом Олегом Дерипаской, которая якобы была отменена банком "через несколько дней после получения письма". Однако, американский Минфин по-прежнему обеспокоен деятельностью австрийского банка в России.
Уточняется, что такое предупреждение является самым сильным для крупнейшего западного банка в России и последовало после продолжительного давления со стороны Вашингтона, который уже более года изучает бизнес РБИ в стране.
Так, Австрия является страной, которая после начала спецоперации не последовала примеру западных корпораций, которые "радикально сократили связи с Москвой".

"Австрия по-прежнему связана с Россией через важнейшие газопроводы, а Вена по-прежнему служит центром для денежных средств из России и ее бывших советских соседей", - утверждает автор статьи.

Ранее Райффайзенбанк заявлял о том, что вывести бизнес из России проблематично. Позже пресс-секретарь компании уточнял, что РБИ "значительно сократил" деятельность в России и принял широкие меры для смягчения рисков от санкций.
По данным Reuters, Москва дала понять РБИ, у которого около 2600 корпоративных клиентов, четыре миллиона местных владельцев счетов и десять тысяч сотрудников, что она заинтересована в том, чтобы банк остался в РФ, потому как благодаря ему проходит ряд международных платежей.
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