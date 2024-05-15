https://ukraina.ru/20240515/1055077327.html
Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ
Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ - 15.05.2024 Украина.ру
Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ
Соединенные Штаты Америки обеспокоены сотрудничеством австрийского Райффайзенбанк Интернациональ (РБИ) с Россией и угрожают закрыть ему доступ к финансовой системе США, сообщает газета Reuters
2024-05-15T13:16
2024-05-15T13:16
2024-05-15T13:18
новости
россия
олег дерипаска
министерство финансов
сша
вашингтон
антироссийские санкции
сво
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042725154_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_72881d61f1f6c8ca98ef92e9424c76e5.jpg
По данным источника, соответствующее предупреждение к банку уже направило Министерство финансов США. Ограничения могут быть реализованы после любых сделок с Россией, не говоря уже о самом присутствии банка в нашей стране.Речь идет о некой сделке с бизнесменом Олегом Дерипаской, которая якобы была отменена банком "через несколько дней после получения письма". Однако, американский Минфин по-прежнему обеспокоен деятельностью австрийского банка в России.Уточняется, что такое предупреждение является самым сильным для крупнейшего западного банка в России и последовало после продолжительного давления со стороны Вашингтона, который уже более года изучает бизнес РБИ в стране.Так, Австрия является страной, которая после начала спецоперации не последовала примеру западных корпораций, которые "радикально сократили связи с Москвой"."Австрия по-прежнему связана с Россией через важнейшие газопроводы, а Вена по-прежнему служит центром для денежных средств из России и ее бывших советских соседей", - утверждает автор статьи.Ранее Райффайзенбанк заявлял о том, что вывести бизнес из России проблематично. Позже пресс-секретарь компании уточнял, что РБИ "значительно сократил" деятельность в России и принял широкие меры для смягчения рисков от санкций.По данным Reuters, Москва дала понять РБИ, у которого около 2600 корпоративных клиентов, четыре миллиона местных владельцев счетов и десять тысяч сотрудников, что она заинтересована в том, чтобы банк остался в РФ, потому как благодаря ему проходит ряд международных платежей.
https://ukraina.ru/20240507/1054940439.html
россия
сша
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042725154_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_288df1f91d2129183ce7b3f7f26ae638.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, олег дерипаска, министерство финансов, сша, вашингтон, антироссийские санкции, сво, доллар
Новости, Россия, Олег Дерипаска, Министерство финансов, США, Вашингтон, антироссийские санкции, СВО, доллар
Австрийский банк отключат от долларовой системы из-за сотрудничества с РФ
13:16 15.05.2024 (обновлено: 13:18 15.05.2024)
Соединенные Штаты Америки обеспокоены сотрудничеством австрийского Райффайзенбанк Интернациональ (РБИ) с Россией и угрожают закрыть ему доступ к финансовой системе США, сообщает газета Reuters
По данным источника
, соответствующее предупреждение к банку уже направило Министерство финансов США. Ограничения могут быть реализованы после любых сделок с Россией, не говоря уже о самом присутствии банка в нашей стране.
"Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо направил письмо в РБИ, в котором выразил обеспокоенность присутствием РБИ в России, а также сделкой на 1,5 миллиарда долларов с российским магнатом, находящимся под санкциями", - сказано в публикации.
Речь идет о некой сделке с бизнесменом Олегом Дерипаской, которая якобы была отменена банком "через несколько дней после получения письма". Однако, американский Минфин по-прежнему обеспокоен деятельностью австрийского банка в России.
Уточняется, что такое предупреждение является самым сильным для крупнейшего западного банка в России и последовало после продолжительного давления со стороны Вашингтона, который уже более года изучает бизнес РБИ в стране.
Так, Австрия является страной, которая после начала спецоперации не последовала примеру западных корпораций, которые "радикально сократили связи с Москвой".
"Австрия по-прежнему связана с Россией через важнейшие газопроводы, а Вена по-прежнему служит центром для денежных средств из России и ее бывших советских соседей", - утверждает автор статьи.
Ранее Райффайзенбанк заявлял
о том, что вывести бизнес из России проблематично. Позже пресс-секретарь компании уточнял, что РБИ "значительно сократил" деятельность в России и принял широкие меры для смягчения рисков от санкций.
По данным Reuters, Москва дала понять РБИ, у которого около 2600 корпоративных клиентов, четыре миллиона местных владельцев счетов и десять тысяч сотрудников, что она заинтересована в том, чтобы банк остался в РФ, потому как благодаря ему проходит ряд международных платежей.