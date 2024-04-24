Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном - 24.04.2024 Украина.ру
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Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном
Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном - 24.04.2024 Украина.ру
Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном
Госдепартамент США на днях опубликовал отчет о нарушениях прав человека в мире за 2023 год. Подобные доклады Соединенные Штаты, рядящиеся в тогу главного поборника свободы и демократии публикуют регулярно, однако в этот раз обращает на себя внимание часть, посвященная Украине
2024-04-24T11:41
2024-04-24T11:41
эксклюзив
сша
украина
права человека
пытки
цензура
госдеп сша
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Пытки и насилиеАмериканское ведомство подчеркивает, что "доклад о правах человека не пытается перечислить все нарушения прав человека за год и не делает юридических выводов", то есть де-факто ни на что не влияет.В документе отмечается, что все изложенное по Украине касается тех территорий, которые контролируются украинскими властями.В отчете перечислен целый букет нарушений прав человека, который фиксируется в этой стране.Подчеркивается, что все это является серьезным нарушением прав человека, которое не допустимо в современном мире. Более того, отдельно оговаривается, что во всем этом принимали участие официальные лица Украины.Среди прочих нарушений на Украине перечислены серьезная коррупция в правительстве, ограничение свободы передвижения, систематические ограничения свободы объединений работников, серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, "наихудшие" формы детского труда, а также широкомасштабное гендерное насилие.Преследования журналистовОтдельно Госдепартамент высказался о ситуации с цензурой и свободой, точнее несвободой СМИ на Украине.Так, в этой стране зафиксированы "насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов, цензура, серьезные ограничения свободы интернета".Особенно досталось от американцев украинскому телемарафону - единому информационному вещанию, которое было введено рядом местных телеканалов после начала российской военной спецоперации."Национальный телевизионный марафон – платформа телеканалов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм. Более того, некоторые СМИ сообщили, что их отстранили от выгодных контрактов на вещание и о давлении со стороны Офиса президента еще весной 2022 года", - пишет Госдеп.Далее говорится, что "правительство запретило, заблокировало или подвергло санкциям средства массовой информации и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или выражали позиции, которые, по мнению властей, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны".Отмечается также, что под гонения попали спикеры, которые критиковали власти Украины. Они "иногда подвергались негативным кампаниям в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы".Кто виноватВсе вышеизложенное не является откровением для любого, кто мало-мальски следит за событиями на Украине и черпает информацию не только из местных СМИ и того же телемарафона. Госдеп не приводит в своем докладе конкретных примеров, однако к каждому из перечисленных нарушений прав человека на Украине легко вспомнить соответствующие факты в большом количестве.Примечательно другое, а именно то, как Вашингтон фактически оправдывает киевский режим в его преступлениях - в стране действует военное положение, а значит, все это конечно очень плохо, но понять-де все-таки можно.Умалчивают Соединенные Штаты и о том, что вся эта неблаговидная картина сложилась во многом именно благодаря США, которые поддержали Евромайдан 2014 года. Как раз после госпереворота ситуация на Украине с демократией, коррупцией и свободой СМИ начала стремительно ухудшаться, достигнув апогея в последние годы.Особенно нелепо выглядят нравоучения Вашингтона на фоне тесной связи американских и украинских спецслужб, полной зависимости украинского режима от заокеанских кураторов и прямого участия Запада в подготовке и осуществлении Украиной террористических актов в России.Очевидно, что никакие военные преступления и нарушения прав человека не способны изменить отношение США к нынешней Украине, покуда она выполняет свою главную функцию - плацдарма против России.А что касается самого доклада, где в очередной раз дежурно во всех смертных грехах обвиняются страны, которые являются геополитическими оппонентами Соединенных Штатов, то лучше всего на это ответили в посольстве РФ в США."Американским властям давно пора задуматься над включением в доклад отдельного раздела, посвященного ситуации с правами человека в самих США", - заявили в российском диппредставительстве.
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Павел Котов
Павел Котов
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эксклюзив, сша, украина, права человека, пытки, цензура, госдеп сша
Эксклюзив, США, Украина, права человека, пытки, цензура, Госдеп США

Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном

11:41 24.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Госдепартамент США на днях опубликовал отчет о нарушениях прав человека в мире за 2023 год. Подобные доклады Соединенные Штаты, рядящиеся в тогу главного поборника свободы и демократии публикуют регулярно, однако в этот раз обращает на себя внимание часть, посвященная Украине
Пытки и насилие
Американское ведомство подчеркивает, что "доклад о правах человека не пытается перечислить все нарушения прав человека за год и не делает юридических выводов", то есть де-факто ни на что не влияет.
В документе отмечается, что все изложенное по Украине касается тех территорий, которые контролируются украинскими властями.
В отчете перечислен целый букет нарушений прав человека, который фиксируется в этой стране.
"Есть достоверная информация о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении или наказаниях, тяжелых и угрожающих жизни условиях содержания под стражей, при аресте или задержании, серьезные проблемы с независимостью судебной системы", - говорится в докладе.
Подчеркивается, что все это является серьезным нарушением прав человека, которое не допустимо в современном мире. Более того, отдельно оговаривается, что во всем этом принимали участие официальные лица Украины.
Среди прочих нарушений на Украине перечислены серьезная коррупция в правительстве, ограничение свободы передвижения, систематические ограничения свободы объединений работников, серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, "наихудшие" формы детского труда, а также широкомасштабное гендерное насилие.
Преследования журналистов
Отдельно Госдепартамент высказался о ситуации с цензурой и свободой, точнее несвободой СМИ на Украине.
Так, в этой стране зафиксированы "насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов, цензура, серьезные ограничения свободы интернета".
"Конституция и закон предусматривают свободу выражения мнений, в том числе для прессы и других средств массовой информации, но власти не всегда соблюдали эти права», - говорится в докладе.
Особенно досталось от американцев украинскому телемарафону - единому информационному вещанию, которое было введено рядом местных телеканалов после начала российской военной спецоперации.
"Национальный телевизионный марафон – платформа телеканалов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм. Более того, некоторые СМИ сообщили, что их отстранили от выгодных контрактов на вещание и о давлении со стороны Офиса президента еще весной 2022 года", - пишет Госдеп.
Далее говорится, что "правительство запретило, заблокировало или подвергло санкциям средства массовой информации и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или выражали позиции, которые, по мнению властей, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны".
Отмечается также, что под гонения попали спикеры, которые критиковали власти Украины. Они "иногда подвергались негативным кампаниям в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы".
Кто виноват
Все вышеизложенное не является откровением для любого, кто мало-мальски следит за событиями на Украине и черпает информацию не только из местных СМИ и того же телемарафона. Госдеп не приводит в своем докладе конкретных примеров, однако к каждому из перечисленных нарушений прав человека на Украине легко вспомнить соответствующие факты в большом количестве.
Примечательно другое, а именно то, как Вашингтон фактически оправдывает киевский режим в его преступлениях - в стране действует военное положение, а значит, все это конечно очень плохо, но понять-де все-таки можно.
Умалчивают Соединенные Штаты и о том, что вся эта неблаговидная картина сложилась во многом именно благодаря США, которые поддержали Евромайдан 2014 года. Как раз после госпереворота ситуация на Украине с демократией, коррупцией и свободой СМИ начала стремительно ухудшаться, достигнув апогея в последние годы.
киев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Вчера, 06:45
Механизм подавления с истеричным Западом в тылу. Украинские эксперты с удивлением о финпомощи СШАВ украинском экспертном сообществе обсуждают возможные последствия предоставления Украине пакета западной помощи и думают над тем, что в итоге останется от Украины. И сколько останется украинцев
Особенно нелепо выглядят нравоучения Вашингтона на фоне тесной связи американских и украинских спецслужб, полной зависимости украинского режима от заокеанских кураторов и прямого участия Запада в подготовке и осуществлении Украиной террористических актов в России.
Очевидно, что никакие военные преступления и нарушения прав человека не способны изменить отношение США к нынешней Украине, покуда она выполняет свою главную функцию - плацдарма против России.
А что касается самого доклада, где в очередной раз дежурно во всех смертных грехах обвиняются страны, которые являются геополитическими оппонентами Соединенных Штатов, то лучше всего на это ответили в посольстве РФ в США.
"Американским властям давно пора задуматься над включением в доклад отдельного раздела, посвященного ситуации с правами человека в самих США", - заявили в российском диппредставительстве.
 
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