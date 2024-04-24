https://ukraina.ru/20240424/1054687462.html

Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном

Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном - 24.04.2024 Украина.ру

Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном

Госдепартамент США на днях опубликовал отчет о нарушениях прав человека в мире за 2023 год. Подобные доклады Соединенные Штаты, рядящиеся в тогу главного поборника свободы и демократии публикуют регулярно, однако в этот раз обращает на себя внимание часть, посвященная Украине

2024-04-24T11:41

2024-04-24T11:41

2024-04-24T11:41

эксклюзив

сша

украина

права человека

пытки

цензура

госдеп сша

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Пытки и насилиеАмериканское ведомство подчеркивает, что "доклад о правах человека не пытается перечислить все нарушения прав человека за год и не делает юридических выводов", то есть де-факто ни на что не влияет.В документе отмечается, что все изложенное по Украине касается тех территорий, которые контролируются украинскими властями.В отчете перечислен целый букет нарушений прав человека, который фиксируется в этой стране.Подчеркивается, что все это является серьезным нарушением прав человека, которое не допустимо в современном мире. Более того, отдельно оговаривается, что во всем этом принимали участие официальные лица Украины.Среди прочих нарушений на Украине перечислены серьезная коррупция в правительстве, ограничение свободы передвижения, систематические ограничения свободы объединений работников, серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, "наихудшие" формы детского труда, а также широкомасштабное гендерное насилие.Преследования журналистовОтдельно Госдепартамент высказался о ситуации с цензурой и свободой, точнее несвободой СМИ на Украине.Так, в этой стране зафиксированы "насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов, цензура, серьезные ограничения свободы интернета".Особенно досталось от американцев украинскому телемарафону - единому информационному вещанию, которое было введено рядом местных телеканалов после начала российской военной спецоперации."Национальный телевизионный марафон – платформа телеканалов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм. Более того, некоторые СМИ сообщили, что их отстранили от выгодных контрактов на вещание и о давлении со стороны Офиса президента еще весной 2022 года", - пишет Госдеп.Далее говорится, что "правительство запретило, заблокировало или подвергло санкциям средства массовой информации и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или выражали позиции, которые, по мнению властей, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны".Отмечается также, что под гонения попали спикеры, которые критиковали власти Украины. Они "иногда подвергались негативным кампаниям в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы".Кто виноватВсе вышеизложенное не является откровением для любого, кто мало-мальски следит за событиями на Украине и черпает информацию не только из местных СМИ и того же телемарафона. Госдеп не приводит в своем докладе конкретных примеров, однако к каждому из перечисленных нарушений прав человека на Украине легко вспомнить соответствующие факты в большом количестве.Примечательно другое, а именно то, как Вашингтон фактически оправдывает киевский режим в его преступлениях - в стране действует военное положение, а значит, все это конечно очень плохо, но понять-де все-таки можно.Умалчивают Соединенные Штаты и о том, что вся эта неблаговидная картина сложилась во многом именно благодаря США, которые поддержали Евромайдан 2014 года. Как раз после госпереворота ситуация на Украине с демократией, коррупцией и свободой СМИ начала стремительно ухудшаться, достигнув апогея в последние годы.Особенно нелепо выглядят нравоучения Вашингтона на фоне тесной связи американских и украинских спецслужб, полной зависимости украинского режима от заокеанских кураторов и прямого участия Запада в подготовке и осуществлении Украиной террористических актов в России.Очевидно, что никакие военные преступления и нарушения прав человека не способны изменить отношение США к нынешней Украине, покуда она выполняет свою главную функцию - плацдарма против России.А что касается самого доклада, где в очередной раз дежурно во всех смертных грехах обвиняются страны, которые являются геополитическими оппонентами Соединенных Штатов, то лучше всего на это ответили в посольстве РФ в США."Американским властям давно пора задуматься над включением в доклад отдельного раздела, посвященного ситуации с правами человека в самих США", - заявили в российском диппредставительстве.

https://ukraina.ru/20240423/1054648472.html

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Павел Котов

эксклюзив, сша, украина, права человека, пытки, цензура, госдеп сша