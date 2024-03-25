https://ukraina.ru/20240325/1054083702.html

Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов

Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов - 25.03.2024 Украина.ру

Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов

В этом году Украина должна будет выплатить по своим долгам Международному валютному фонду (МВФ) 2,9 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте организации

2024-03-25T09:02

2024-03-25T09:02

2024-03-25T09:02

новости

украина

киев

запад

тарас качка

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a5d81b5e4a322ee11a84df01b45b7852.jpg.webp

Страна является третьим крупнейшим должником фонда, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Однако в период с 2024 по 2031 годы Украина должна будет заплатить сверху еще 3,3 миллиарда долларов процентов.В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах.В прошлом году Киев должен был выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов. В сентябре он перевел МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов.Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов, доходы - 45 миллиардов долларов. При этом недавно замминистра экономики страны Тарас Качка указал, что половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным.

https://ukraina.ru/20240221/1053459613.html

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, запад, тарас качка, мвф