https://ukraina.ru/20240325/1054083702.html
Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов
Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов - 25.03.2024 Украина.ру
Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов
В этом году Украина должна будет выплатить по своим долгам Международному валютному фонду (МВФ) 2,9 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте организации
2024-03-25T09:02
2024-03-25T09:02
2024-03-25T09:02
новости
украина
киев
запад
тарас качка
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a5d81b5e4a322ee11a84df01b45b7852.jpg.webp
Страна является третьим крупнейшим должником фонда, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Однако в период с 2024 по 2031 годы Украина должна будет заплатить сверху еще 3,3 миллиарда долларов процентов.В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах.В прошлом году Киев должен был выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов. В сентябре он перевел МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов.Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов, доходы - 45 миллиардов долларов. При этом недавно замминистра экономики страны Тарас Качка указал, что половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным.
https://ukraina.ru/20240221/1053459613.html
украина
киев
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f167084d445980dc6126df8397e069f8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, запад, тарас качка, мвф
Новости, Украина, Киев, Запад, Тарас Качка, МВФ
Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов
В этом году Украина должна будет выплатить по своим долгам Международному валютному фонду (МВФ) 2,9 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте организации
Страна является третьим крупнейшим должником фонда, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Однако в период с 2024 по 2031 годы Украина должна будет заплатить сверху еще 3,3 миллиарда долларов процентов.
В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах.
В прошлом году Киев должен был выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов. В сентябре он перевел МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов.
Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов, доходы - 45 миллиардов долларов.
При этом недавно замминистра экономики страны Тарас Качка указал, что половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным.