Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов - 25.03.2024 Украина.ру
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Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов
Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов - 25.03.2024 Украина.ру
Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов
В этом году Украина должна будет выплатить по своим долгам Международному валютному фонду (МВФ) 2,9 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте организации
2024-03-25T09:02
2024-03-25T09:02
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Страна является третьим крупнейшим должником фонда, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Однако в период с 2024 по 2031 годы Украина должна будет заплатить сверху еще 3,3 миллиарда долларов процентов.В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах.В прошлом году Киев должен был выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов. В сентябре он перевел МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов.Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов, доходы - 45 миллиардов долларов. При этом недавно замминистра экономики страны Тарас Качка указал, что половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным.
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новости, украина, киев, запад, тарас качка, мвф
Новости, Украина, Киев, Запад, Тарас Качка, МВФ

Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов

09:02 25.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
В этом году Украина должна будет выплатить по своим долгам Международному валютному фонду (МВФ) 2,9 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте организации
Страна является третьим крупнейшим должником фонда, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Однако в период с 2024 по 2031 годы Украина должна будет заплатить сверху еще 3,3 миллиарда долларов процентов.
В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах.
В прошлом году Киев должен был выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов. В сентябре он перевел МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов.
Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов, доходы - 45 миллиардов долларов.
При этом недавно замминистра экономики страны Тарас Качка указал, что половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 23:54
Украинцы обрадовались $900 млн от МВФ, но ненадолгоУкраина близка к тому, чтобы достичь соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении 900 миллионов долларов, сообщило 21 февраля американское информационное агентство Bloomberg, но позже эту информацию опровергли в самом МВФ
 
НовостиУкраинаКиевЗападТарас КачкаМВФ
 
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Заголовок открываемого материала
09:02Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов
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