Выбора у них нет: эксперт о том, успеют ли сбежать в степи ВСУ или будут прятаться за городскую застройку
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© LIBKOS
Бежать в голую степь от российских авиационных бомб ВСУ абсолютно бессмысленно. Для самолета проще всего ликвидировать в степи убегающих солдат, поэтому ВСУ будут держаться за населенные пункты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Освобождение Мариуполя и Артемовска показало, что и обороняющаяся, и наступающая сторона эффективно действует именно в городской застройке. Потому что там можно спрятаться от любых беспилотников и укрыться от минометного обстрела, рассказал эксперт.
Бежать в голую степь от российских авиационных бомб ВСУ абсолютно бессмысленно. Для самолета проще всего ликвидировать в степи убегающих украинских солдат. Не надо быть военным экспертом, чтобы это понять, добавил журналист.
"ВСУ продолжат выстраивать свою оборону от населенного пункта к населенному пункту. Другого выбора у них нет. В степи можно эффективно обороняться только в том случае, если ты за полгода готовил там мощные фортификационные сооружения с использованием строительной техники. Это должна быть или сплошная линия обороны, или система опорников в шахматном порядке", - подчеркнул Измайлов.
ВСУ продолжат держаться за населенные пункты. Это можно наблюдать на примере Петровского под Авдеевкой, которое трижды переходило из рук в руки. Хотя Орловку официально освободили, на окраинах еще могут держатся отдельные группы ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру