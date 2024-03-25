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Выбора у них нет: эксперт о том, успеют ли сбежать в степи ВСУ или будут прятаться за городскую застройку

Выбора у них нет: эксперт о том, успеют ли сбежать в степи ВСУ или будут прятаться за городскую застройку - 25.03.2024 Украина.ру

Выбора у них нет: эксперт о том, успеют ли сбежать в степи ВСУ или будут прятаться за городскую застройку

Бежать в голую степь от российских авиационных бомб ВСУ абсолютно бессмысленно. Для самолета проще всего ликвидировать в степи убегающих солдат, поэтому ВСУ будут держаться за населенные пункты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-03-25T04:40

2024-03-25T04:40

2024-03-25T04:40

новости

россия

олег измайлов

всу

степь

оборона

город

укрепления

вс рф

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Освобождение Мариуполя и Артемовска показало, что и обороняющаяся, и наступающая сторона эффективно действует именно в городской застройке. Потому что там можно спрятаться от любых беспилотников и укрыться от минометного обстрела, рассказал эксперт.Бежать в голую степь от российских авиационных бомб ВСУ абсолютно бессмысленно. Для самолета проще всего ликвидировать в степи убегающих украинских солдат. Не надо быть военным экспертом, чтобы это понять, добавил журналист.ВСУ продолжат держаться за населенные пункты. Это можно наблюдать на примере Петровского под Авдеевкой, которое трижды переходило из рук в руки. Хотя Орловку официально освободили, на окраинах еще могут держатся отдельные группы ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, олег измайлов, всу, степь, оборона, город, укрепления, вс рф, бои, бпла